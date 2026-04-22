Chi ngân sách cho văn hóa tối thiểu 2%: Cần làm rõ cơ cấu và cơ chế thí điểm
Hà Lê
22/04/2026, 15:10
Thảo luận dự thảo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất cần bảo đảm chi ngân sách tối thiểu 2%, đồng thời đề nghị làm rõ cơ cấu phân bổ, cơ chế chấp nhận rủi ro và khung thí điểm chính sách...
Sáng ngày 22/4/2026, thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam, các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách dành cho văn hóa còn hạn chế, việc dự thảo xác định Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước được đánh giá là phù hợp.
Tuy nhiên, đại biểu Trần Văn Khải (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình) cho rằng quy định mức chi 2% là đúng nhưng chưa đủ, bởi vấn đề then chốt là cơ cấu phân bổ nguồn lực. Theo đại biểu, nếu không làm rõ tỷ trọng chi cho thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn di sản, chuyển đổi số, hạ tầng dữ liệu và bảo đảm an ninh văn hóa số, thì có thể đạt chỉ tiêu chi nhưng không đạt mục tiêu chiến lược về hiệu quả đầu tư.
Từ đó, đại biểu đề nghị ngoài việc quy định mức sàn 2%, dự thảo cần xác định rõ các ưu tiên bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách hằng năm, đặc biệt đối với chuyển đổi số văn hóa và số hóa di sản đã được xếp hạng.
Phân tích các quy định về cơ chế chấp nhận rủi ro tại Điều 8 và Điều 11, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) nhận định định hướng chính sách là phù hợp nhưng chưa đủ điều kiện để vận hành. Dự thảo đã đề cập khoán chi, đặt hàng và Quỹ văn hóa theo hướng chấp nhận rủi ro, song chưa làm rõ cơ chế nghiệm thu và quyết toán. Theo đại biểu, đây là nút thắt lớn do vẫn áp dụng logic quản lý tài chính công truyền thống đối với lĩnh vực sáng tạo văn hóa.
Đại biểu đề nghị sửa Điều 8 theo hướng các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách phải được đánh giá thông qua một quy trình độc lập, trong đó kết luận của hội đồng chuyên môn về giá trị tư tưởng, nghệ thuật là căn cứ chủ yếu để nghiệm thu, quyết toán. Đồng thời, tại Điều 11 cần bổ sung nguyên tắc không yêu cầu hoàn trả các chi phí hợp lý đã thực hiện nếu dự án không đạt hiệu quả kinh tế như kỳ vọng nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nghệ thuật.
Đối với các quy định thí điểm, đại biểu cho rằng dự thảo đã thiết kế nhiều chính sách thí điểm ở các điều khoản khác nhau, từ mô hình thiết chế văn hóa, cơ chế khoán chi cho sáng tạo, văn hóa số đến Quỹ văn hóa nghệ thuật. Cách tiếp cận này phù hợp với đặc thù lĩnh vực văn hóa, trong đó nhiều nội dung mới cần được thử nghiệm trước khi luật hóa, đồng thời dự thảo đã bước đầu xác định thời gian thí điểm từ 5 đến 10 năm.
Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Phương Thủy, dự thảo còn thiếu rõ ràng về chủ thể thực hiện, thẩm quyền và trách nhiệm giải trình trong quá trình thí điểm. Nhiều quy định mới dừng ở mức cho phép thí điểm nhưng chưa xác định cụ thể nội dung nào được phép khác với luật hiện hành, khác trong giới hạn nào. Điều này có thể dẫn tới khó triển khai hoặc giao quyền quá rộng cho cơ quan thực thi.
Bên cạnh đó, dự thảo chưa làm rõ mục tiêu và tiêu chí đánh giá thí điểm. Phần lớn các điều khoản mới nêu định hướng chính sách mà chưa xác định rõ đầu ra cần đạt được, gây khó khăn cho việc đánh giá hiệu quả và quyết định tiếp tục hay mở rộng thí điểm. Trong khi đó, phạm vi giao Chính phủ quy định chi tiết khá rộng nhưng khung chính sách trong Nghị quyết chưa đầy đủ, tiềm ẩn rủi ro về thẩm quyền.
Từ các phân tích trên, đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng quy định rõ ngay trong Nghị quyết phạm vi áp dụng, nội dung được phép khác với luật hiện hành, cơ chế trách nhiệm và nguyên tắc triển khai. Trường hợp chưa đủ cơ sở, cần chuẩn bị và trình Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm riêng để bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch và đúng thẩm quyền.
Bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội xem xét sửa 4 luật thuế
16:04, 21/04/2026
Tăng trưởng hai con số: Con đường tất yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển 100 năm
15:41, 21/04/2026
Cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý đất lúa
Công Thương phải tiên phong gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tăng trưởng hai con số
Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương sáng 22/4, Thủ tướng yêu cầu ngành tiên phong xử lý tồn tại, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sản xuất – thương mại, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số...
Tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là công việc hệ trọng, cần được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Yêu cầu trước mắt là phải tháo gỡ được các "điểm nghẽn" để góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Chiều tối 21/4/2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Đề xuất ưu tiên vốn cho hạ tầng chiến lược và địa phương khó khăn
Tại phiên họp về Kế hoạch tài chính 5 năm 2026–2030, nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược và địa phương khó khăn, đồng thời siết chặt kỷ luật tài khóa và nâng cao hiệu quả đầu tư để bảo đảm tăng trưởng bền vững.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ có lộ trình giảm hệ số ICOR, nâng hiệu quả đầu tư ngân sách
Giải ngân đầu tư công dù đạt tỷ lệ cao nhưng chậm trễ kéo dài ở nhiều bộ, ngành. Thực tế này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn mà còn trở thành “nút thắt” dai dẳng, cản trở mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và huy động các nguồn lực...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: