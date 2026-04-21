Cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý đất lúa

Sáng 21/4, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm rõ hàng loạt vấn đề đại biểu quan tâm, từ cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp đến điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý, sử dụng đất lúa.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững, xanh và sinh thái trong báo cáo 5 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạn 2021–2025.

Bộ sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu, báo cáo Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm đóng góp hiệu quả cho tăng trưởng chung.

Theo Bộ trưởng, trọng tâm thời gian tới là hoàn thiện, sửa đổi các luật liên quan; tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch quốc gia và quy hoạch ngành; đổi mới quản lý, cải cách thể chế và thủ tục hành chính. Hiện Bộ đang quản lý 630 thủ tục hành chính, đã phân cấp khoảng 56%.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, trong tuần qua Bộ đã cắt giảm mạnh thủ tục hành chính từ 44% xuống còn 25%, qua đó chỉ còn khoảng 160 thủ tục do Bộ quản lý.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết ngành sẽ tiếp tục cơ cấu lại các tiểu ngành, lĩnh vực và nhóm sản phẩm chủ lực; phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản; coi trọng thị trường trong nước và triển khai đề án xuất khẩu nông nghiệp. Thông tin về kết quả hợp tác với Trung Quốc, Bộ đã ký nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh với Tổng cục Hải quan Trung Quốc; đồng thời triển khai truy xuất nguồn gốc sầu riêng từ vùng trồng đến cửa khẩu, rút ngắn thời gian thông quan từ khoảng 20 ngày xuống còn 5–6 ngày.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình trước Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Bên cạnh đó, Bộ tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân; đột phá phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn với sự vào cuộc của các địa phương.

Liên quan điều chỉnh quy hoạch khoáng sản nhóm 1 theo Quyết định 866 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng cho biết nhiều địa phương, nhất là các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc như: Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La đang gặp vướng mắc. Bộ đã rà soát, thẩm định và thông qua hồ sơ điều chỉnh, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh trong tháng 4/2026, bảo đảm phù hợp thực tiễn.

Về đất trồng lúa, theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 39, tổng diện tích đất lúa là 3,568 triệu ha. Bộ đang rà soát để trình điều chỉnh quy hoạch, lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý thực tế 10 năm qua, các địa phương chỉ sử dụng không quá 7% diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch; việc đăng ký chuyển đổi lớn nhưng không thực hiện được sẽ gây lãng phí, do đó cần cân nhắc kỹ.

Bộ trưởng cũng cho biết năng suất lúa hiện đạt khoảng 6,2 tấn/ha, đứng thứ hai thế giới. Các tính toán cho thấy nếu giảm diện tích đất lúa xuống khoảng 3,25 triệu ha vẫn bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu với kim ngạch khoảng 5 tỷ USD/năm.

Về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường, đến nay đã có 161/256 công ty hoàn thành. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 40/41 phương án tổng thể; còn Hà Nội đang chờ đồng bộ với Luật Thủ đô và các quy định liên quan. Bộ trưởng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp hỗ trợ các địa phương sớm hoàn thành, tránh lãng phí đất đai.

Đối với kiểm soát an toàn thực phẩm, Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế sẽ rà soát, điều chỉnh Luật An toàn thực phẩm sửa đổi; Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.