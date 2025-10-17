Chỉ số đầu tư VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND sẽ chính thức vận hành từ 3/11 tới

HOSE cho biết sự ra đời của chỉ số VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND không chỉ góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống chỉ số chứng khoán tại HOSE, mà còn tăng cường tính kết nối giữa chỉ số – sản phẩm – nhà đầu tư, mở rộng nền tảng cho các sản phẩm tài chính đa dạng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố ba chỉ số đầu tư VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND theo nhu cầu của thị trường. Ba chỉ số này sẽ được vận hành chính thức từ ngày 03/11/2025.

Chỉ số VNMITECH (Vietnam Modern Industrials & Technology Index) phản ánh hiệu suất của các công ty thuộc nhóm ngành công nghiệp hiện đại và công nghệ.

Với danh mục từ 30 đến 50 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ cổ phiếu thành phần của các chỉ số ngành nguyên vật liệu (VNMAT), ngành công nghiệp (VNIND) và ngành công nghệ thông tin (VNIT) – ba lĩnh vực đóng góp quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và chuyển đổi số, chỉ số VNMITECH được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư tiếp cận các ngành then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, khai thác tiềm năng của các doanh nghiệp đổi mới, có khả năng tạo ra giá trị đột phá trong nền kinh tế số, đồng thời góp phần hình thành các quỹ ETF theo ngành và lĩnh vực công nghệ.

Tương tự các chỉ số khác đang được tính toán tại HOSE, chỉ số VNMITECH được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float, đồng thời áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 25% cho nhóm cổ phiếu ngành nguyên vật liệu, tạo sự cân bằng hợp lý trong danh mục.

Chỉ số VN50 Growth (Vietnam Growth 50 Index): Chỉ số này được thiết kế để theo dõi hiệu suất của nhóm 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên HOSE và thể hiện khả năng tăng trưởng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Chỉ số VN50 Growth được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float (có áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 10% cho từng cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành). Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp) trong công thức tính toán chỉ số. Hệ số này nhằm ưu tiên phân bổ tỷ trọng cao hơn cho các doanh nghiệp có chất lượng tăng trưởng thực sự vượt trội trong danh mục, giúp nhà đầu tư theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững một cách hiệu quả và có chọn lọc.

Chỉ số VNDIVIDEND (Vietnam Dividend Growth Index): Chỉ số này được thiết kế nhằm đo lường hiệu suất của nhóm doanh nghiệp có chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ổn định và tăng trưởng trong nhiều năm liên tiếp.

Chỉ số VNDIVIDEND được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float (có áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành). Danh mục của chỉ số VNDIVIDEND bao gồm từ 10 đến 20 cổ phiếu thành phần, được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare, đáp ứng các tiêu chí về giá trị vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ free-float, thanh khoản và lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất trong 04 quý gần nhất dương. Đồng thời, bên cạnh đáp ứng tiêu chí có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt liên tục trong 03 năm gần nhất, các cổ phiếu chỉ được xem xét vào rổ chỉ số khi có tỷ lệ tăng trưởng chi trả cổ tức tối thiểu 80 – 100%. Qua đó, chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định.

HOSE cho biết sự ra đời của chỉ số VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND không chỉ góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống chỉ số chứng khoán tại HOSE, mà còn tăng cường tính kết nối giữa chỉ số – sản phẩm – nhà đầu tư, mở rộng nền tảng cho các sản phẩm tài chính đa dạng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Với sự bổ sung này, thị trường hứa hẹn sẽ có thêm các sản phẩm đầu tư mới, mang đến cơ hội tiếp cận và đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế và thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam trong bối cảnh Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo công bố của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell vào sáng ngày 08/10/2025.