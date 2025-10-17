Chỉ số đầu tư VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND sẽ chính thức vận hành từ 3/11 tới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Hà Anh
17/10/2025, 19:37
HOSE cho biết sự ra đời của chỉ số VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND không chỉ góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống chỉ số chứng khoán tại HOSE, mà còn tăng cường tính kết nối giữa chỉ số – sản phẩm – nhà đầu tư, mở rộng nền tảng cho các sản phẩm tài chính đa dạng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố ba chỉ số đầu tư VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND theo nhu cầu của thị trường. Ba chỉ số này sẽ được vận hành chính thức từ ngày 03/11/2025.
Chỉ số VNMITECH (Vietnam Modern Industrials & Technology Index) phản ánh hiệu suất của các công ty thuộc nhóm ngành công nghiệp hiện đại và công nghệ.
Với danh mục từ 30 đến 50 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ cổ phiếu thành phần của các chỉ số ngành nguyên vật liệu (VNMAT), ngành công nghiệp (VNIND) và ngành công nghệ thông tin (VNIT) – ba lĩnh vực đóng góp quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và chuyển đổi số, chỉ số VNMITECH được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư tiếp cận các ngành then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, khai thác tiềm năng của các doanh nghiệp đổi mới, có khả năng tạo ra giá trị đột phá trong nền kinh tế số, đồng thời góp phần hình thành các quỹ ETF theo ngành và lĩnh vực công nghệ.
Tương tự các chỉ số khác đang được tính toán tại HOSE, chỉ số VNMITECH được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float, đồng thời áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 25% cho nhóm cổ phiếu ngành nguyên vật liệu, tạo sự cân bằng hợp lý trong danh mục.
Chỉ số VN50 Growth (Vietnam Growth 50 Index): Chỉ số này được thiết kế để theo dõi hiệu suất của nhóm 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên HOSE và thể hiện khả năng tăng trưởng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Chỉ số VN50 Growth được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float (có áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 10% cho từng cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành). Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp) trong công thức tính toán chỉ số. Hệ số này nhằm ưu tiên phân bổ tỷ trọng cao hơn cho các doanh nghiệp có chất lượng tăng trưởng thực sự vượt trội trong danh mục, giúp nhà đầu tư theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững một cách hiệu quả và có chọn lọc.
Chỉ số VNDIVIDEND (Vietnam Dividend Growth Index): Chỉ số này được thiết kế nhằm đo lường hiệu suất của nhóm doanh nghiệp có chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ổn định và tăng trưởng trong nhiều năm liên tiếp.
Chỉ số VNDIVIDEND được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float (có áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành). Danh mục của chỉ số VNDIVIDEND bao gồm từ 10 đến 20 cổ phiếu thành phần, được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare, đáp ứng các tiêu chí về giá trị vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ free-float, thanh khoản và lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất trong 04 quý gần nhất dương. Đồng thời, bên cạnh đáp ứng tiêu chí có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt liên tục trong 03 năm gần nhất, các cổ phiếu chỉ được xem xét vào rổ chỉ số khi có tỷ lệ tăng trưởng chi trả cổ tức tối thiểu 80 – 100%. Qua đó, chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định.
HOSE cho biết sự ra đời của chỉ số VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND không chỉ góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống chỉ số chứng khoán tại HOSE, mà còn tăng cường tính kết nối giữa chỉ số – sản phẩm – nhà đầu tư, mở rộng nền tảng cho các sản phẩm tài chính đa dạng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Với sự bổ sung này, thị trường hứa hẹn sẽ có thêm các sản phẩm đầu tư mới, mang đến cơ hội tiếp cận và đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế và thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam trong bối cảnh Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo công bố của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell vào sáng ngày 08/10/2025.
14:35, 07/10/2025
Việc phát triển mạnh mẽ ngành quỹ đầu tư và tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư là một trong những giải pháp then chốt nhằm thu hút hiệu quả nguồn vốn trong và ngoài nước, góp phần phát triển thị trường chứng khoán bền vững…
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư gián tiếp, thúc đẩy phát triển thị trường bền vững, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức và huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển trong Kỷ nguyên mới…
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), khi cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh vì mối lo nợ xấu và các nhà giao dịch lo lắng về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng như tình trạng đóng cửa tiếp diễn của Chính phủ Mỹ...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: