Thứ Sáu, 17/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Chỉ số đầu tư VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND sẽ chính thức vận hành từ 3/11 tới

Hà Anh

17/10/2025, 19:37

HOSE cho biết sự ra đời của chỉ số VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND không chỉ góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống chỉ số chứng khoán tại HOSE, mà còn tăng cường tính kết nối giữa chỉ số – sản phẩm – nhà đầu tư, mở rộng nền tảng cho các sản phẩm tài chính đa dạng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố ba chỉ số đầu tư VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND theo nhu cầu của thị trường. Ba chỉ số này sẽ được vận hành chính thức từ ngày 03/11/2025.

Chỉ số VNMITECH (Vietnam Modern Industrials & Technology Index) phản ánh hiệu suất của các công ty thuộc nhóm ngành công nghiệp hiện đại và công nghệ.

Với danh mục từ 30 đến 50 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ cổ phiếu thành phần của các chỉ số ngành nguyên vật liệu (VNMAT), ngành công nghiệp (VNIND) và ngành công nghệ thông tin (VNIT) – ba lĩnh vực đóng góp quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và chuyển đổi số, chỉ số VNMITECH được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư tiếp cận các ngành then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, khai thác tiềm năng của các doanh nghiệp đổi mới, có khả năng tạo ra giá trị đột phá trong nền kinh tế số, đồng thời góp phần hình thành các quỹ ETF theo ngành và lĩnh vực công nghệ.

Tương tự các chỉ số khác đang được tính toán tại HOSE, chỉ số VNMITECH được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float, đồng thời áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 25% cho nhóm cổ phiếu ngành nguyên vật liệu, tạo sự cân bằng hợp lý trong danh mục.

Chỉ số VN50 Growth (Vietnam Growth 50 Index): Chỉ số này được thiết kế để theo dõi hiệu suất của nhóm 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên HOSE và thể hiện khả năng tăng trưởng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Chỉ số VN50 Growth được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float (có áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 10% cho từng cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành). Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp) trong công thức tính toán chỉ số. Hệ số này nhằm ưu tiên phân bổ tỷ trọng cao hơn cho các doanh nghiệp có chất lượng tăng trưởng thực sự vượt trội trong danh mục, giúp nhà đầu tư theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững một cách hiệu quả và có chọn lọc.

Chỉ số VNDIVIDEND (Vietnam Dividend Growth Index): Chỉ số này được thiết kế nhằm đo lường hiệu suất của nhóm doanh nghiệp có chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ổn định và tăng trưởng trong nhiều năm liên tiếp.

Chỉ số VNDIVIDEND được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float (có áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành). Danh mục của chỉ số VNDIVIDEND bao gồm từ 10 đến 20 cổ phiếu thành phần, được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare, đáp ứng các tiêu chí về giá trị vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ free-float, thanh khoản và lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất trong 04 quý gần nhất dương. Đồng thời, bên cạnh đáp ứng tiêu chí có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt liên tục trong 03 năm gần nhất, các cổ phiếu chỉ được xem xét vào rổ chỉ số khi có tỷ lệ tăng trưởng chi trả cổ tức tối thiểu 80 – 100%. Qua đó, chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định.

HOSE cho biết sự ra đời của chỉ số VNMITECH, VN50 Growth và VNDIVIDEND không chỉ góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống chỉ số chứng khoán tại HOSE, mà còn tăng cường tính kết nối giữa chỉ số – sản phẩm – nhà đầu tư, mở rộng nền tảng cho các sản phẩm tài chính đa dạng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Với sự bổ sung này, thị trường hứa hẹn sẽ có thêm các sản phẩm đầu tư mới, mang đến cơ hội tiếp cận và đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế và thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam trong bối cảnh Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo công bố của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell vào sáng ngày 08/10/2025.

HoSE vừa ra mắt một rổ chỉ số hấp dẫn, danh mục toàn cổ phiếu tăng trưởng trả cổ tức

14:35, 07/10/2025

HoSE vừa ra mắt một rổ chỉ số hấp dẫn, danh mục toàn cổ phiếu tăng trưởng trả cổ tức

Tháng 8, HOSE có thêm 3 doanh nghiệp gia nhập "câu lạc bộ" vốn hóa trên 10 tỷ USD

08:33, 06/09/2025

Tháng 8, HOSE có thêm 3 doanh nghiệp gia nhập

HOSE thông báo về hình ảnh giả mạo thông tin liên quan đến HOSE

08:01, 26/08/2025

HOSE thông báo về hình ảnh giả mạo thông tin liên quan đến HOSE

Từ khóa:

chứng khoán Hose VN50 Growth VNAllshare VNDIVIDEND VNMITECH

Đọc thêm

Ngành quỹ là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh thị trường vốn

Ngành quỹ là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh thị trường vốn

Việc phát triển mạnh mẽ ngành quỹ đầu tư và tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư là một trong những giải pháp then chốt nhằm thu hút hiệu quả nguồn vốn trong và ngoài nước, góp phần phát triển thị trường chứng khoán bền vững…

Nâng hạng thị trường chứng khoán mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

Nâng hạng thị trường chứng khoán mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư gián tiếp, thúc đẩy phát triển thị trường bền vững, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức và huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển trong Kỷ nguyên mới…

Blog chứng khoán: Biển động mới là lúc đi săn

Blog chứng khoán: Biển động mới là lúc đi săn

Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…

“Gãy trụ” cả loạt, thị trường lao dốc, khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ

“Gãy trụ” cả loạt, thị trường lao dốc, khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ

Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng kéo chứng khoán Mỹ tụt điểm, dầu thô rẻ nhất 5 tháng

Cổ phiếu ngân hàng kéo chứng khoán Mỹ tụt điểm, dầu thô rẻ nhất 5 tháng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), khi cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh vì mối lo nợ xấu và các nhà giao dịch lo lắng về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng như tình trạng đóng cửa tiếp diễn của Chính phủ Mỹ...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bắt nhóm đối tượng giả bác sĩ lừa đảo hàng ngàn người dân Nghệ An

Dân sinh

2

Máy hút bụi: Động lực từ thị trường châu Á

Nhà

3

Việt Nam chủ động xác định các ưu tiên về lao động, việc làm khi hội nhập ASEAN

Dân sinh

4

Ngành quỹ là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh thị trường vốn

Chứng khoán

5

Nâng hạng thị trường chứng khoán mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy