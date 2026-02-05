Chỉ số VN-Index có xu hướng tích lũy ngắn hạn tạo nền giá mới quanh 1.785 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/2/2026

Kết phiên 5/2, VN-Index giảm 8,87 điểm, tương đương 0,5% xuống mốc 1.782,56 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 2,91 điểm, tương đương 1,09% xuống 263,04 điểm.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục dao động tích lũy quanh 1.775-1.785 điểm trước khi có các diễn biến tích cực hơn trong tuần tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VnIndex dao động trong biên độ hẹp với các nhịp tăng giảm đan xen trong phiên. Nỗ lực hồi phục và tăng điểm trở lại của một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh trong các phiên trước giúp chỉ số có lúc quay lại thử thách ngưỡng kháng cự 1.800 điểm nhưng không thành công. Thêm vào đó, diễn biến giảm điểm của phần lớn các ngành trong phiên hôm nay khiến chỉ số quay lại vùng hỗ trợ 1.775-1.785 điểm, quanh đường trung bình động 50 ngày. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục dao động tích lũy quanh đường hỗ trợ này trước khi có các diễn biến tích cực hơn trong tuần tới.

Đối với các nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao vẫn nên tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường để cơ cấu lại danh mục và đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn”.

Thị trường giao dịch trong biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giao dịch trong biên độ hẹp, đóng cửa tại mức 1.782,56 điểm, giảm 8,87 điểm so với đóng cửa phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 nhóm ngành giảm điểm. Trong đó, ngành Hóa chất và ngành Công nghệ Thông tin đóng góp nhiều nhất vào sự giảm điểm.

Ở chiều ngược lại, nhóm Bất động sản với chủ đạo là các cổ phiếu thuộc họ nhà Vin thúc đẩy thị trường tăng điểm. Liên quan đến giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên hai sàn HSX và UPCOM, trong khi mua ròng trên HNX. Chỉ số được nén lại trong biên độ hẹp, các nhà đầu tư thận trọng trong giao dịch”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.770 điểm, kháng cự gần nhất quanh 1.800 điểm, tương ứng giá cao nhất năm 2025. Xu hướng VN30 suy yếu, giao dịch dưới kháng cự tâm lý 2.000 điểm. VN30 đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá, hỗ trợ quan trọng tiếp theo tương ứng vùng giá 1.930 điểm - 1.950 điểm, tương ứng giá trung bình 100-120 phiên hiện nay.

Mặc dù VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp. Tuy nhiên diễn biến thị trường đang cho thấy chất lượng ngắn hạn của thị trường đã suy giảm. Một phần đến từ áp lực hạ tỉ trọng dư nợ ký quỹ trước kỳ nghĩ lễ kéo dài và đến từ hiện tượng căng thẳng tín dụng ngắn hạn khi lãi suất ngắn hạn liên ngân hàng biến động khá bất ổn trong những ngày gần đây. Nhà đầu tư nên đánh giá lại danh mục, tỉ trọng, mức độ rủi ro ngắn hạn. Nên xem xét cơ cấu danh mục, giảm tỉ trọng đầu cơ, dư nợ ký quỹ, bảo toàn một phần lợi nhuận nếu có khi thị trường phục hồi. Chúng tôi sẽ đánh giá, nhận định tổng quan tình hình vĩ mô, thị trường, nhóm ngành và doanh nghiệp... trong báo chiến lược tháng 02/2026 sẽ công bố trong tuần sau.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh với áp lực bán đến từ nhóm vốn hóa lớn trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 8,9 điểm (-0.5%), đóng cửa ở mức 1.782,6 điểm. Lực bán duy trì mạnh mẽ ở hầu hết các nhóm ngành trên sàn HOSE, trong đó nổi bật nhất là nhóm Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản, ... khiến cho chỉ số giảm điểm về sát MA50 ngày. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu Vingroup (bao gồm VIC và VHM) đã có phiên hồi đầu tiên sau nhịp giảm mạnh hơn 30%, giúp hạn chế đà giảm của VN-Index trong phiên hôm nay.

Với việc VN-Index tiếp tục giảm và kiểm định lại hỗ trợ tại MA50 ngày lần thứ 3 liên tiếp, chúng tôi cho rằng thị trường đang phát đi tín hiệu cảnh báo về khả năng điều chỉnh mạnh hơn trong các phiên tới. Chúng tôi nhận thấy đa số các ngành trên sàn HSX giảm và sự hồi phục của Vingroup có thể chỉ diễn ra trong ngắn hạn khi nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng nhóm này. Vì vậy, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh với áp lực bán đến từ nhóm vốn hóa lớn trong các phiên tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn tại vùng giá này thay vì chờ đợi phản ứng của thị trường tại vùng 1.770 như khuyến nghị tại báo cáo trước”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ đi ngang quanh mức hiện tại trong phiên kế tiếp. Đồng thời, tình trạng phân hóa có thể tiếp tục diễn ra và cơ hội ngắn hạn vẫn nằm ở mức 40-45% các cổ phiếu trên thị trường cho thấy dòng tiền chưa có dấu hiệu rút khỏi thị trường và vẫn luân chuyển các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-45% danh mục và các nhà đầu tư vẫn nên chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu quan trọng hơn xu hướng của thị trường trong giai đoạn này”.

Chỉ số có xu hướng tích lũy ngắn hạn tạo nền giá mới quanh 1.785 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến inverted hammer cùng với thanh khoản có phần giảm mạnh hơn 20% cho thấy đà giảm đã có phần chậm lại và chỉ số có xu hướng tích lũy ngắn hạn tạo nền giá mới quanh 1.785 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống cho thấy áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo và mốc hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 1.780 tương đương đường MA50.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo ADX tiếp tục duy trì ở vùng thấp và DI- đang hướng xuống cho thấy áp lực bán đã có phần chững lại, thêm vào đó đường histogram cũng như MACD đang có diễn biến hình thành đáy cao hơn nên có thể kì vọng VN-Index sẽ giữ vững hỗ trợ quanh 1.780 và sớm bật tăng trở lại trong các phiên tới.

VN-Index có sự rung lắc, điều chỉnh về mặt chỉ số, tuy nhiên hầu hết các nhóm cổ phiếu vẫn đang duy trì xu hướng tăng giảm đan xen, sideway trong biên độ 5-7%. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng những nhịp rung lắc để giải ngân khi cổ phiếu có tín hiệu bật tăng lại từ hỗ trợ. VN-Index vẫn đang nằm trong xu hướng tăng trung hạn nên việc điều chỉnh là cần thiết để thị trường có thể có được nhịp tăng điểm mới dài hơi hơn. Các nhóm ngành đáng chú ý: ngân hàng, bán lẻ, chứng khoán”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.