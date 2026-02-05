Dòng tiền bốc hơi, cổ phiếu giảm la liệt, khối ngoại lại bán ròng hơn 1200 tỷ

Lực cầu đột ngột suy yếu trong phiên hôm nay khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm tới 22% so với hôm qua, trong khi số lượng cổ phiếu đỏ nhiều gấp 3 lần số xanh. VN-Index lại được “đánh bóng” bằng trụ, nhưng nhà đầu tư thì thiệt hại nặng nề.

Chỉ số kết phiên giảm nhẹ 8,87 điểm tương đương -0,5%. Đây là một cú lừa của điểm số khi độ rộng chỉ có 84 mã tăng nhưng tới 254 mã giảm, trong đó 164 mã giảm quá 1%.

Nhóm Vin là các cổ phiếu duy nhất nâng đỡ chỉ số hôm nay: VIC, VHM cùng kịch trần, VPL tăng 0,58%, VRE tăng 1,95%. Chỉ riêng 4 mã này đã đem về cho VN-Index gần 21,5 điểm. Rổ VN30 ngoài 4 cổ phiếu trên chỉ có thêm TCB tăng 0,87% và VJC tăng 0,91%. VN30-Index chỉ giảm 0,95% (-18,92 điểm) cũng là nhờ 4 mã nhóm Vin đem về 17,5 điểm.

Phần còn lại của rổ blue-chips thì rất tệ. Độ rộng cuối ngày ghi nhận 6 mã tăng/23 mã giảm, trong đó 21 mã giảm quá 1%, với 14 mã giảm từ 2% trở lên. Đây là mức tổn thương rất nặng trong một ngày và với thanh khoản rổ này xuống mức thấp nhất 13 phiên, rõ ràng là dòng tiền mua đang “rút chạy”.

Phần còn lại của thị trường cũng không khác là mấy: Số xanh cực ít trong khi số “đỏ đậm” thì rất nhiều. Chỉ riêng số cổ phiếu giảm quá 2% đã tới 92 mã. Chỉ riêng số giảm sâu nhất này đã chiếm 51,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Đây là bằng chứng rõ ràng về áp lực bán hạ giá cực mạnh. FPT thanh khoản 1.803,6 tỷ đồng và giá giảm 6,7% trong 6 phiên gần nhất. Loạt blue-chips xuất hiện thanh khoản trên 500 tỷ là HPG giảm 2,65%, MSN giảm 3,99%, VCB giảm 3,39%, MBB giảm 2,7%, STB giảm 2,35%, CTG giảm 2,53%, VNM giảm 4,03%, BID giảm 2,83%. Không thể nói các cổ phiếu này “có vấn đề” về yếu tố cơ bản được. Thị trường đang chịu một đợt bán hạ giá mạnh mẽ.

Những cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay có mức giảm giá rất sâu.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ mới khởi sắc chút ít trong 2 phiên vừa qua, đến hôm nay cũng chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Midcap giảm tới 1,74%, Smallcap giảm 1,06%. Toàn sàn HoSE có 164 mã giảm quá 1% thì rổ VN30 là 21 mã.

PET và VHC giảm sàn dưới áp lực bán cực mạnh, thanh khoản tương ứng 114,6 tỷ và 272,3 tỷ đồng. Thanh khoản trên trăm tỷ đồng với biên độ giảm cực sâu có thể kể tới DGW giảm 4,46%, CTR giảm 4,24%, HCM giảm 3,94%, PVT giảm 3,55%, VTP giảm 3,25%, KBC giảm 3,1%...

Thị trường không xấu ngay từ đầu, dù các blue-chips bị ép xuống rất sớm. Độ rộng VN-Index lúc 9h30 sáng là 122 mã tăng/109 mã giảm, đến 10h là 109 mã tăng/158 mã giảm và đến cuối phiên sáng là 68 mã tăng/236 mã giảm. Tuy nhiên phiên sáng cũng mới 50 cổ phiếu giảm quá 2%, đến chiều tăng gần gấp đôi. Chỉ riêng những thay đổi này cũng cho thấy áp lực bán tăng dần.

Trong khi đó diễn biến thanh khoản lại đi ngược lại: Thanh khoản khớp lệnh HoSE và HNX phiên sáng đã giảm mạnh 22% so với sáng phiên trước, đến chiều vẫn không cải thiện rõ rệt (tăng nhẹ 5,7% so với phiên sáng). Kết phiên giao dịch giảm tới 21,7%, chỉ đạt hơn 26.035 tỷ đồng, kém nhất 7 phiên. Điều này xác nhận một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giá giảm sâu như vậy là dòng tiền đã rút lui. Ngay cả rổ VN30 hôm nay cũng giảm giao dịch tới 22% so với phiên trước, chỉ còn 14.634 tỷ đồng.

Nhóm tăng giá ngược dòng hôm nay chỉ có khoảng chục cổ phiếu là đáng chú ý, những cổ phiếu còn tăng rõ ràng hơn 1% với thanh khoản tối thiểu 10 tỷ đồng. Nhóm Vin chiếm phần lớn thanh khoản. Ngoài ra là BSR tăng 1,46% khớp 606,1 tỷ; MSH tăng 4,92% với 109,5 tỷ; VPI tăng 2,54% với 61,8 tỷ; BFC tăng 6,88% với 40,9 tỷ; NAF tăng 3,23% với 31,4 tỷ; VVS tăng 5,69% với 16,6 tỷ; ITD tăng 6,01% với 16,5 tỷ; HQC tăng 1,05% với 13,2 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài đang sắp xác lập một tuần bán ròng kỷ lục nữa khi mới 4 phiên đầu tuần đã rút đi 3.926 tỷ đồng chỉ riêng sàn HoSE. Hôm nay khối này lại bán ròng tiếp 1.251 tỷ đồng nữa. Các cổ phiếu bị bán dữ dội là FPT -821,3 tỷ, VCB -190,3 tỷ, VHM -120 tỷ, ACB -103,5 tỷ, CTG -90,9 tỷ, STB -83,6 tỷ… Phía mua ròng có MWG +180,6 tỷ, MBB +81,3 tỷ, PVD +70 tỷ, HPG +58,5 tỷ, GAS +51,4 tỷ.