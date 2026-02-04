Công ty chứng khoán đánh giá rủi ro khi VN-Index để mất mốc 1800 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/2/2026

Kết phiên 4/12, VN-Index giảm 21,97 điểm, tương đương 1,21% xuống mốc 1.791,43 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 0,77 điểm, tương đương 0,29% lên 265,95 điểm

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì dao động giằng co đan xen các nhịp rung lắc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực giảm điểm của một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index giảm điểm từ đầu phiên và duy trì sắc đỏ đến hết phiên giao dịch. Chỉ số lui về kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 50 ngày tương ứng vùng 1.770-1.780 điểm. Lực cầu giá thấp xuất hiện giúp chỉ số hồi phục nhẹ vào cuối phiên từ vùng hỗ trợ này. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì dao động giằng co đan xen các nhịp rung lắc trong phiên ở quanh đường trung bình động này trong các phiên còn lại của tuần.

Đối với các nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao vẫn nên tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường để cơ cấu lại danh mục và đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn.

Các hoạt động trading chỉ nên thực hiện ở các thời điểm thị trường rung lắc trong phiên về vùng 1.770 - 1.780 điểm”.

Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng khi giao dịch trong thời gian này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong biên độ rộng trước khi đóng cửa tại mốc 1.791.43 điểm, giảm gần 22 điểm so với hôm qua. Đóng góp chủ yếu vào đà giảm của chỉ số vẫn là nhóm cổ phiếu Vin. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 10/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Tài nguyên cơ bản tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Bảo hiểm, Truyền thông. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản dẫn đầu đà giảm. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng nhẹ trên sàn HNX. Điểm tích cực là thị trường vẫn được hỗ trợ tốt trên ngưỡng SMA50 ngày hôm nay. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng khi giao dịch trong thời gian này”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ 1.770 điểm - 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ 1.770 điểm - 1.800 điểm tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Vùng kháng cự quanh 1.860 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay. VN30 tích lũy dưới kháng cự quanh 2.055 điểm. Ảnh hưởng tiêu cực chính chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vin Group sau năm 2025 tăng giá đột biến, và khi tỉ lệ vốn hóa của nhóm Vin Group chiếm 26,5% vốn hóa VN30 và 15% vốn hóa toàn thị trường.

Áp lực điều chỉnh, giảm điểm của nhóm VinGroup đã được chúng tôi nhận định trong báo cáo chiến lược đầu năm 2026. Với diễn biến hiện tại khi VHM đã chịu áp lực bán mạnh kéo dài gần 01 tháng và quay trở lại vùng giá đỉnh năm 2021, chúng tôi cho rằng VHM có thể phục hồi trở lại trong vài phiên đến. Mặc dù VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp. Dòng tiền kỳ vọng có thể tiếp tục tìm kiếm các cơ hội tăng giá ở các mã đầu ngành, có thanh khoản rất cao trong các nhóm ngành gắn với động lực tăng trưởng nội tại của nền kinh tế như chúng tôi đã nhận định. Bên cạnh các nhóm ngành tăng trưởng tốt hơn chỉ số VN-Index, dòng tiền đang cải thiện tốt ở nhóm thép, xây dựng khi đây là nhóm mã có thời gian tích lũy kéo dài và hiệu quả kinh doanh cải thiện tích cực.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục xu hướng giảm kể từ sau khi chạm mức 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 22 điểm (-1.2%), đóng cửa ở mức 1,791.4 điểm. Chỉ số giảm trong phiên hôm nay chủ yếu do áp lực bán tiếp tục gia tăng ở các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup (VIC và VHM) và một số cổ phiếu thuộc Doanh nghiệp nhà nước như VCB, BID và GVR.

VN-Index tiếp tục xu hướng giảm kể từ sau khi chạm mức 1.900 trong tháng 1 vừa qua với áp lực bán mạnh từ nhóm Vingroup. Hiện tại, chỉ số đã quay lại kiểm định hỗ trợ quanh 1.770 - 1.800. Tuy nhiên, diễn biến thị trường hôm nay có một số yếu tố tích cực về kỹ thuật như VN-Index chạm hỗ trợ tại MA50 ngày và rút chân từ đây, thanh khoản thị trường vẫn được duy trì ở mức cao và HĐTL chỉ số VN30 tăng mạnh với basis mở rộng cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư với diễn biến chỉ số VN30. Do đó, chúng tôi cho rằng cần theo dõi sát diễn biến của VN-Index tại vùng hỗ trợ nêu trên. Trong trường hợp VN-Index đóng cửa dưới mức 1.770, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ sớm quay trở lại đà hồi phục trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường có thể sẽ còn phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho nên các nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên chú vào xu hướng ở từng mã cổ phiếu và thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động theo mô hình chữ K, tức là cổ phiếu trong xu hướng tăng sẽ tiếp tục tăng và cổ phiếu trong xu hướng giảm sẽ tiếp tục giảm. Tuy vậy, nhóm cổ phiếu Vingroup giảm sâu vào vùng quá bán cho thấy nhóm cổ phiếu này có thể sớm xuất hiện nhịp hồi trong 1-2 phiên tới. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu 30-45% danh mục và các nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn”.

Xác suất cao VN-Index sẽ quay trở lại khu vực 1.835 - 1.850 trong các phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm điểm về vùng 1790 do áp lực giảm điểm ở nhóm Vingroup.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang tiến gần hơn đến dải mây dày Ichimoku, đồng thời chỉ báo kijun đang hướng lên, ADX suy yếu nên có thể nhận định rằng VN-Index vẫn đang trong nhịp tăng trung hạn và sự rung lắc điều chỉnh tìm lại điểm cân bằng quanh 1780 - 1810 là điều cần thiết để thị trường có thể quay trở lại xu hướng tăng điểm dài hơi hơn.

Ở khung đồ thị giờ, đường -DI neo trên mốc 25, tuy nhiên chưa có sự đồng thuận với đường ADX, đồng thời chỉ báo RSI hình thành phân kỳ dương giúp giảm thiểu rủi ro VN-Index tiếp tục giảm điểm mạnh mà xác suất cao VN-Index sẽ quay trở lại khu vực 1.835 - 1.850 trong các phiên tới.

Nhóm Vingroup tiếp tục là điểm trừ ảnh hưởng đến điểm số chung trong phiên. Mặc dù giảm điểm nhưng nhìn chung diễn biến trên thị trường vẫn ổn định khi dòng tiền ghi nhận vận động khá sôi nổi. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tranh thủ tìm kiếm cổ phiếu đang củng cố hỗ trợ vững chắc, và có sự gia tăng phía thanh khoản mua chủ động để giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc trong các phiên tiếp theo. Các nhóm ngành đáng chú ý: Ngân hàng, Bán lẻ, Chứng khoán”.

VN-Index tiếp tục chịu áp lực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Pha chiều chỉnh của VN-Index tiếp tục được hỗ trợ bởi vùng 1.780. Dòng tiền duy trì trạng thái phân hóa, trong khi điểm số chung vẫn chịu áp lực chủ yếu do diễn biến thận trọng của một số mã trụ cột.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.830 – 1.850 và Hỗ trợ 1.760 - 1.780”.

