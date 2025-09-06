Thứ Bảy, 06/09/2025

Trang chủ Tài chính

Chi thường xuyên gấp 2,4 lần chi đầu tư phát triển trong 8 tháng

Mỹ Văn

06/09/2025, 20:23

Trong 8 tháng đầu năm 2025, chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước ước đạt 968 nghìn tỷ đồng, cao gấp gần 2,4 lần so với chi cho đầu tư phát triển. Luỹ kế 8 tháng, ngân sách thặng dư 289,7 nghìn tỷ đồng…

VnEconomy

Ngày 6/9/2025, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8/2025 ước đạt 158,8 nghìn tỷ đồng, nâng tổng thu lũy kế 8 tháng năm 2025 lên khoảng 1,triệu tỷ đồng. Con số này tương đương 88,5% dự toán cả năm và tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Đóng góp chính cho kết quả trên là thu nội địa, với tổng thu 8 tháng năm 2025 đạt xấp xỉ 1,499 triệu tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm và tăng 32,7% so cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 8/2025, thu nội địa ước đạt 130,8 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, thu từ dầu thô trong tháng 8/2025 ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 32,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán nhưng giảm 17,6% so với cùng kỳ.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8/2025 ước đạt gần 24 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2025 ước đạt 207,6 nghìn tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán năm và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

VnEconomy cập nhật từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính)
Như vậy, trong cơ cấu thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2025, thu nội địa chiếm tỷ trọng áp đảo với khoảng 87% tổng thu; thu từ xuất nhập khẩu đóng góp gần 12%; thu từ dầu thô chỉ chiếm hơn 1%.

VnEconomy cập nhật từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính)
Chi ngân sách 8 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,45 triệu tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán năm và tăng 31,5% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, chi thường xuyên chiếm 968 nghìn tỷ đồng, gấp 2,37 lần so với chi đầu tư phát triển là 409,2 nghìn tỷ đồng.  Chi trả lãi vay đạt 70,4 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 5% tổng chi. 

Báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 183,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng chi ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2025 ước đạt 1,45 triệu tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán năm và tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 968 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 60,6% dự toán và tăng 27,6%. 

Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển đạt 409,2 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán và tăng mạnh 49,4% so với cùng kỳ, cho thấy nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

VnEconomy cập nhật từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính)
Chi trả lãi vay ước đạt 70,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 63,7% dự toán, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu chi ngân sách 8 tháng năm 2025, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 65,7%; chi đầu tư phát triển chiếm 27,8%, chi trả lãi vay chỉ chiếm 4,8%.

Như vậy, tính riêng tháng 8, ngân sách bội chi 24,3 nghìn tỷ đồng nhưng luỹ kế 8 tháng thặng dư 289,7 nghìn tỷ đồng.

Theo Phụ lục II (Nghị quyết 159/2024/QH15), dự toán thu nội địa năm 2025 gồm 12 nội dung cụ thể:

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước

2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

4. Thuế thu nhập cá nhân

5. Thuế bảo vệ môi trường

6. Các loại phí, lệ phí, trong đó có lệ phí trước bạ

7. Các khoản thu về nhà, đất, bao gồm:

  • Thuế sử dụng đất nông nghiệp
  • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
  •   Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  • Thu tiền sử dụng đất
  • Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

8. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

9. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

10. Thu khác ngân sách

11. Thu từ quỹ đất công ích & thu hoa lợi công sản khác

12. Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu-chi của Ngân hàng Nhà nước

29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung!

20:58, 05/09/2025

29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung!

Chuyên gia kiến nghị bốn giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công

06:00, 09/08/2025

Chuyên gia kiến nghị bốn giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công

Đại biểu Quốc hội lo phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công chưa hiệu quả

16:28, 17/06/2025

Đại biểu Quốc hội lo phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công chưa hiệu quả

Tín dụng tăng mạnh, Phó Thống đốc lo áp lực lạm phát kéo dài

Tín dụng tăng mạnh, Phó Thống đốc lo áp lực lạm phát kéo dài

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đoàn Thái Sơn bày tỏ lo ngại về rủi ro lạm phát khi tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã vượt 11% tính đến cuối tháng 8. Cùng với đó, tỷ giá biến động mạnh và giá vàng tăng vọt cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm….

Thủ tướng yêu cầu làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá những tháng cuối năm

Thủ tướng yêu cầu làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá những tháng cuối năm

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng đề nghị các thành viên tập trung phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhận diện khó khăn, vướng mắc, thẩm quyền giải quyết; nguyên nhân khách quan, chủ quan; rút ra bài học và đề xuất giải pháp thực hiện từ nay đến hết năm…

CPI tháng 8 tăng nhẹ

CPI tháng 8 tăng nhẹ

Giá nhà ở thuê và ăn uống ngoài gia đình tăng đẩy CPI tháng 8 tăng 0,05% so với tháng trước; tăng 2,18% so với tháng 12/2024 và tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước...

Một doanh nghiệp bất ngờ nâng giá vàng miếng bán ra lên 136 triệu đồng/lượng

Một doanh nghiệp bất ngờ nâng giá vàng miếng bán ra lên 136 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng ngày 6/9, giá bán vàng miếng SJC phổ biến 135,4 triệu đồng/lượng. Riêng một doanh nghiệp phía Nam niêm yết giá bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng, vượt xa mức chung toàn thị trường…

Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử

Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), có lúc chạm mốc 3.600 USD/oz và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại...

