Chi thường xuyên gấp 2,4 lần chi đầu tư phát triển trong 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm 2025, chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước ước đạt 968 nghìn tỷ đồng, cao gấp gần 2,4 lần so với chi cho đầu tư phát triển. Luỹ kế 8 tháng, ngân sách thặng dư 289,7 nghìn tỷ đồng…

Ngày 6/9/2025, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8/2025 ước đạt 158,8 nghìn tỷ đồng, nâng tổng thu lũy kế 8 tháng năm 2025 lên khoảng 1,triệu tỷ đồng. Con số này tương đương 88,5% dự toán cả năm và tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Đóng góp chính cho kết quả trên là thu nội địa, với tổng thu 8 tháng năm 2025 đạt xấp xỉ 1,499 triệu tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm và tăng 32,7% so cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 8/2025, thu nội địa ước đạt 130,8 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, thu từ dầu thô trong tháng 8/2025 ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 32,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán nhưng giảm 17,6% so với cùng kỳ.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8/2025 ước đạt gần 24 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2025 ước đạt 207,6 nghìn tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán năm và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

VnEconomy cập nhật từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

Như vậy, trong cơ cấu thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2025, thu nội địa chiếm tỷ trọng áp đảo với khoảng 87% tổng thu; thu từ xuất nhập khẩu đóng góp gần 12%; thu từ dầu thô chỉ chiếm hơn 1%.

Chi ngân sách 8 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,45 triệu tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán năm và tăng 31,5% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, chi thường xuyên chiếm 968 nghìn tỷ đồng, gấp 2,37 lần so với chi đầu tư phát triển là 409,2 nghìn tỷ đồng. Chi trả lãi vay đạt 70,4 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 5% tổng chi. Báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 183,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng chi ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2025 ước đạt 1,45 triệu tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán năm và tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 968 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 60,6% dự toán và tăng 27,6%.

Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển đạt 409,2 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán và tăng mạnh 49,4% so với cùng kỳ, cho thấy nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Chi trả lãi vay ước đạt 70,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 63,7% dự toán, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu chi ngân sách 8 tháng năm 2025, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 65,7%; chi đầu tư phát triển chiếm 27,8%, chi trả lãi vay chỉ chiếm 4,8%.

Như vậy, tính riêng tháng 8, ngân sách bội chi 24,3 nghìn tỷ đồng nhưng luỹ kế 8 tháng thặng dư 289,7 nghìn tỷ đồng.