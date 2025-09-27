Tiếp tục đồng bộ hóa dữ liệu bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư

Với việc đồng bộ dữ liệu, công tác giải quyết và chi trả các chế độ, chính sách bảo hiểm cho người tham gia được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và chính xác...

Theo Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 - kỳ tháng 9/2025 vừa mới được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, về cơ bản Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đảm bảo thực thi được phương án cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm 31,62% trên thực tế và sẽ tiếp tục cắt giảm thêm để đạt mức 43,21% trong năm 2025.

Cụ thể, về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu, trong tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội; tập trung vào đơn giản hóa Tờ khai, mẫu biểu của thủ tục hành chính.

Nâng cao tỷ lệ mẫu biểu điện tử tương tác, trên cơ sở chia sẻ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực danh tính cá nhân; kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với ngành Y tế, Tư pháp và dữ liệu hiện có tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với những dữ liệu tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức cá nhân có giá trị thay bản giấy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải cung cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Về kết quả việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, đến nay, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xã thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó, có khoảng 90 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 99,21% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp, hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân/căn cước công dân.

Đã có hơn 270 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân/căn cước công dân thành công, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Về triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội đã xử lý hơn 2,03 triệu hồ sơ. Hệ thống cũng đã tiếp nhận và xử lý 24.295 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; 100.248 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế; 469 hồ sơ của dịch vụ công giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Về công tác phối hợp triển khai sổ sức khỏe điện tử, toàn quốc đã có trên 441 triệu lượt gửi dữ liệu từ các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong đó, đã có hơn 190 triệu lượt tra cứu thành công của hồ sơ khám sức khỏe, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại được liên thông sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, toàn quốc có gần 1.400 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với trên 7,5 triệu dữ liệu được gửi; có 2.002 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với hơn 2,6 triệu dữ liệu được gửi; 830 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc triển khai đồng bộ và toàn diện Đề án số 06 đã giúp hệ thống toàn ngành tối ưu hóa việc sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu.

Nhờ đó, công tác giải quyết và chi trả các chế độ, chính sách cho người tham gia được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và chính xác. Mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích và tiện ích tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong mọi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.