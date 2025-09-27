Thứ Bảy, 27/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tiếp tục đồng bộ hóa dữ liệu bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư

Nhật Dương

27/09/2025, 14:55

Với việc đồng bộ dữ liệu, công tác giải quyết và chi trả các chế độ, chính sách bảo hiểm cho người tham gia được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và chính xác...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 - kỳ tháng 9/2025 vừa mới được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, về cơ bản Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đảm bảo thực thi được phương án cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm 31,62% trên thực tế và sẽ tiếp tục cắt giảm thêm để đạt mức 43,21% trong năm 2025.

Cụ thể, về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu, trong tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội; tập trung vào đơn giản hóa Tờ khai, mẫu biểu của thủ tục hành chính.

Nâng cao tỷ lệ mẫu biểu điện tử tương tác, trên cơ sở chia sẻ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực danh tính cá nhân; kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với ngành Y tế, Tư pháp và dữ liệu hiện có tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với những dữ liệu tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức cá nhân có giá trị thay bản giấy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải cung cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Về kết quả việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, đến nay, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xã thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó, có khoảng 90 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 99,21% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp, hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân/căn cước công dân.

Đã có hơn 270 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân/căn cước công dân thành công, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Về triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội đã xử lý hơn 2,03 triệu hồ sơ. Hệ thống cũng đã tiếp nhận và xử lý 24.295 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; 100.248 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế; 469 hồ sơ của dịch vụ công giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Về công tác phối hợp triển khai sổ sức khỏe điện tử, toàn quốc đã có trên 441 triệu lượt gửi dữ liệu từ các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong đó, đã có hơn 190 triệu lượt tra cứu thành công của hồ sơ khám sức khỏe, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại được liên thông sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, toàn quốc có gần 1.400 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với trên 7,5 triệu dữ liệu được gửi; có 2.002 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với hơn 2,6 triệu dữ liệu được gửi; 830 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc triển khai đồng bộ và toàn diện Đề án số 06 đã giúp hệ thống toàn ngành tối ưu hóa việc sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu.

Nhờ đó, công tác giải quyết và chi trả các chế độ, chính sách cho người tham gia được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và chính xác. Mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích và tiện ích tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong mọi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo tin giả về chính sách bảo hiểm y tế

10:15, 26/09/2025

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo tin giả về chính sách bảo hiểm y tế

Số định danh cá nhân, căn cước công dân chính thức được sử dụng thay cho mã số bảo hiểm xã hội

17:31, 05/08/2025

Số định danh cá nhân, căn cước công dân chính thức được sử dụng thay cho mã số bảo hiểm xã hội

Không phát sinh thủ tục khi đồng nhất căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội

07:00, 08/08/2025

Không phát sinh thủ tục khi đồng nhất căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội căn cước công dân Đề án 06 dịch vụ công trực tuyến dữ liệu quốc gia khám chữa bệnh

Đọc thêm

Dự thảo nghị định mới điều chỉnh thẩm quyền xử phạt trong hàng không dân dụng

Dự thảo nghị định mới điều chỉnh thẩm quyền xử phạt trong hàng không dân dụng

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính...

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi Hải Dương, Hải Phòng hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người,..

Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Chiều 26/9, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng họp triển khai các phương án ứng phó với bão Bualoi (bão số 10), nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương không chủ quan, lơ là, chủ động dừng các hoạt động trên biển...

Bão BUALOI di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ Bắc Trung Bộ vào ngày 28/9

Bão BUALOI di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ Bắc Trung Bộ vào ngày 28/9

Bão BUALOI (Bão số 10) di chuyển rất nhanh với tốc độ 35-40 km/h, gấp đôi so với các cơn bão khác, đang mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão sẽ gây mưa to, gió mạnh cho các khu vực đất liền Việt Nam. Từ chiều tối 27/9 tác động đến vùng biển Thanh Hoá – Quảng Ngãi…

Bộ Nội vụ đề nghị sử dụng hiệu quả biên chế giáo viên, tránh thừa, thiếu cục bộ

Bộ Nội vụ đề nghị sử dụng hiệu quả biên chế giáo viên, tránh thừa, thiếu cục bộ

Các địa phương thực hiện tuyển dụng ngay giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù hợp với nhu cầu của địa phương, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022 – 2026...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh Hóa tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

2

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về thực hiện dự án BT

Đầu tư

3

Triển khai Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đầu tư

4

Động lực cho thị trường bất động sản trong chu kỳ mới

Bất động sản

5

Quảng Trị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án năng lượng động lực

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy