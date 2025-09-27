Hải Phòng cần tiếp tục “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, trở thành động lực phát triển của cả nước
Nguyễn Hiền
27/09/2025, 17:11
Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác Đại hội Đảng các cấp và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương về chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030...
Sau
02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm “Đoàn
kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ
thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội
dung, chương trình đề ra.
Đại hội đã thống
nhất thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo
của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Nghị quyết, Chương trình
hành động và Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ thành phố đối với các văn kiện
trình Đại hội XIV của Đảng.
XÂY DỰNG HẢI PHÒNG THÀNH THÀNH PHỐ TẦM CỠ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Tại phiên chính
thức Đại hội ngày 27/9, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã thay
mặt Đảng bộ thành phố trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ
thành phố trình Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, nhiệm
kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh
Hải Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động nắm bắt thời cơ,
nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, với quyết tâm chính trị cao, hành động
quyết liệt, đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Hải
Dương với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.
Kết thúc nhiệm
kỳ, thành phố Hải Phòng (cũ) có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết
đề ra, 07/20 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu. Tỉnh Hải Dương có 16/19 chỉ tiêu đạt
và vượt chỉ tiêu Nghị quyết, 03/19 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết.
Từ ngày
01/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 02 cấp với 114 xã, phường, đặc khu đã
chính thức đi vào vận hành ổn định, thông suốt, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
theo hướng hiện đại, gần dân, sát cơ sở; làm tốt công tác tư tưởng cán bộ sớm ổn
định bộ máy và hoạt động.
Điểm nhấn nổi
bật trong nhiệm kỳ vừa qua là đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số
trong Đảng và hệ thống chính trị; việc tổ chức hội họp, giao ban, thảo luận được
cải tiến theo hướng khoa học, linh hoạt, kết hợp trực tiếp với trực tuyến; đổi
mới ban hành nghị quyết theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ nguồn lực, rõ
tiến độ, rõ trách nhiệm”. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục
hành chính, xây dựng chính quyền số, đạt nhiều kết quả nổi bật, luôn trong tốp
đầu cả nước. Xây dựng chính quyền điện tử nâng cao chất lượng phục vụ người dân
và doanh nghiệp.
Thành phố Hải
Phòng (cũ) tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 10 năm liên tiếp,
cơ bản đạt các chỉ tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Nghị quyết số
29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định vai
trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hàng đầu phía Bắc. Tỉnh Hải
Dương duy trì ở mức tăng trưởng cao, vượt mục tiêu đề ra, nhất là trong lĩnh vực
công nghiệp và dịch vụ.
Tổng thu ngân
sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) tăng trưởng liên tục 4 năm
liên tiếp vượt mốc 100.000 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025 đạt 543.600,86 tỷ đồng;
thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 20,2 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025 đạt 125.994 tỷ đồng; Thu hút
đầu tư FDI đạt 3,85 tỷ USD.
Sau hợp nhất,
thành phố Hải Phòng có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước; từng bước hình thành
các trục liên kết vùng, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô
thị và dịch vụ, khai mở nhiều động lực tăng trưởng chiến lược, tạo nền tảng
quan trọng để thành phố bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Nhiệm kỳ 2025
- 2030, thành phố xác định các mục tiêu: Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố
cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực
Đông Nam Á; Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển
đổi xanh và đổi mới sáng tạo; Là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng
cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế
về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển.
Bên cạnh đó,
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi
xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng -
an ninh - trật tự an toàn xã hội vững chắc. Đảng bộ và hệ thống chính trị thành
phố đoàn kết, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, cán bộ tiêu biểu về bản
lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa
xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời, đề
ra 7 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh và 5 khâu đột phá chiến lược.
Thành phố xác
định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong: Công tác xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị; Phát triển kinh tế; Phát triển văn hóa, xã hội và con
người; Tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại
và hội nhập quốc tế.
HẢI PHÒNG CẦN GIỮ VỮNG VAI TRÒ TIÊN PHONG, ĐẦU TẦU KINH TẾ CỦA CẢ NƯỚC
Phát biểu chỉ
đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và
đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác Đại hội Đảng các cấp và
thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương về chuẩn bị tổ chức Đại hội đại
biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thủ tướng
Chính phủ đánh giá Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội được xây dựng
nghiêm túc, công phu, khoa học, bài bản, sát thực tiễn, tích hợp đầy đủ các yêu
cầu, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ
và có Chương trình hành động để thực hiện ngay sau Đại hội;
Nhìn lại nhiệm
kỳ vừa qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với ý chí, quyết
tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ; thành phố Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, tập
trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ địa phương và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Thay mặt Lãnh
đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu
dương sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả quan trọng,
nổi bật, toàn diện mà Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được
trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.
Bên cạnh những
thành tựu đạt được là cơ bản và rất đáng trân trọng, Thủ tướng đánh giá cao
thành phố đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập, khuyết điểm,
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại
hội.
Thủ tướng Phạm
Minh Chính cơ bản đồng ý với 5 bài học kinh nghiệm của thành phố và bổ sung, nhấn
mạnh thêm 3 nội dung.
Thứ nhất, đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân và
tạo đồng thuận xã hội; đoàn kết trong nội bộ thành phố; đoàn kết với đảng bộ,
Nhân dân các tỉnh, thành khác; đoàn kết quốc tế giữ vai trò quan trọng, quyết định.
Thứ 2, nhân dân
làm nên lịch sử, dân là gốc - con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là
nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển - lấy con người làm trung tâm, là
chủ thể của mọi chính sách - không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh
xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, có
nền tảng vững chắc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tính nhân văn sâu sắc.
Thứ ba, kết hợp
chặt chẽ giữa nội lực và ngoại lực, giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên
ngoài; trong đó nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định
và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; mang tính gắn kết chặt chẽ và tạo
nguồn lực tổng hợp cho phát triển.
Thời gian tới,
trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, vấn đề đặt ra
đối với Hải Phòng là phải nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu
quả để chủ động chiến lược trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, cùng với các mục
tiêu đã được đặt ra, Thủ tướng Chính phủ đề nghị thành phố xác định rõ mục tiêu
Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa để cùng cả nước thực
hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào
kỷ nguyên vươn minh phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh
vai với các cường quốc năm châu.
Để làm được
điều đó, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng
tầm nhận thức “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; coi trọng thời gian,
trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn,
hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát
triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.
Phát biểu nhận
nhiệm vụ tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, trước
niềm tin và kỳ vọng lớn lao của Thủ tướng Chính phủ, toàn thể Ban Chấp hành Đảng
bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với
Đảng, với Nhân dân; đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh; tận tâm, tận lực, phụng sự Tổ
quốc, phục vụ Nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xứng đáng với vị
thế mới, trách nhiệm mới của Hải Phòng.
Trong thời
gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng mong muốn tiếp
tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung
ương; sự phối hợp, ủng hộ của các địa phương trong cả nước; sự đồng hành, chia
sẻ sáng kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và hơn hết là sự đoàn kết, đồng thuận, chung
sức, chung lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố.
