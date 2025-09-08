Chi tiết các vị trí việc làm tại cấp xã

Theo danh mục vị trí việc làm ban hành kèm theo công văn số 7415 về phương án đảm bảo nhân sự tại cấp xã mới đây, Bộ Nội vụ đã định hướng 36 vị trí việc làm với nhiệm vụ và khung năng lực cụ thể...

8 vị trí lãnh đạo, quản lý, bao gồm: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

Các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí theo ngành, lĩnh vực. Cụ thể, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có 6 vị trí. Trong đó, lĩnh vực văn phòng có 4 vị trí, gồm: (1) Chuyên viên văn phòng; (2) Chuyên viên về công nghệ thông tin (gồm an toàn thông tin mạng); (3) Chuyên viên về hành chính - văn phòng (gồm quản trị công sở); (4) Văn thư viên.

Lĩnh vực tư pháp 1 vị trí là chuyên viên tư pháp: Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; công tác tư pháp; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực; quản lý về xử lý vi phạm hành chính.

Lĩnh vực đối ngoại 1 vị trí là chuyên viên đối ngoại. Căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực đối ngoại tại cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động xác định yêu cầu về chuyên ngành đào đạo của công chức để bố trí cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu), hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) có 12 vị trí việc làm, được phân theo 3 lĩnh vực chính.

Về lĩnh vực tài chính - kế hoạch, có 4 vị trí việc làm. Bao gồm: (1) Chuyên viên quản lý về tài chính - ngân sách nhà nước; (2) Kế toán viên về kế toán nhà nước; (3) Chuyên viên về quản lý kế hoạch, đầu tư, thống kê; (4) Chuyên viên về quản lý lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hỗ trợ kinh doanh, tổ chức kinh tế tập thể.

Lĩnh vực xây dựng và công thuơng có 4 vị trí việc làm, gồm: (1) Chuyên viên về quản lý quy hoạch, xây dựng, kiến trúc; (2) Chuyên viên về quản lý lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, công sở, giao thông.

(3) Chuyên viên lĩnh vực công thương: Quản lý tiểu thủ công nghiệp; công nghiệp; thương mại; (4) Chuyên viên lĩnh vực giao thông.

Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 4 vị trí, bao gồm: (1) Chuyên viên về quản lý lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông nghiệp, phòng, chống thiên tai, giảm nghèo.

(2) Chuyên viên về quản lý lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối, kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế tập thể, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

(3) Chuyên viên quản lý lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản; (4) Chuyên viên quản lý lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước.

Phòng Văn hóa - Xã hội có 8 vị trí, với 4 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực nội vụ có 3 vị trí, bao gồm: (1) Chuyên viên tham mưu về tổ chức hành chính; sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; cải cách hành chính, hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên.

(2) Chuyên viên tham mưu về lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới; (3) Chuyên viên tham mưu về công tác dân tộc, tôn giáo.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 1 vị trí là chuyên viên.

Lĩnh vực Văn hóa, Khoa học và Thông tin có 3 vị trí, bao gồm: (1) Chuyên viên tham mưu về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo.

(2) Chuyên viên tham mưu về phát thanh, truyền hình; báo chí: thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số.

(3) Chuyên viên tham mưu về nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.

Lĩnh vực y tế có 1 vị trí là chuyên viên: Quản lý về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; bà mẹ, trẻ em; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội (không bao gồm cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy); bảo trợ xã hội; y dược cổ truyền; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; bảo hiểm y tế.

Trung tâm Phục vụ hành chính công 1 vị trí, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lĩnh vực dân quân tự vệ có 1 vị trí là trợ lý Ban Chỉ huy quân sự. Nhiệm vụ thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ; hướng dẫn của Bộ Quốc phòng (nếu có).

Các vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ gồm 3 vị trí (không bố trí công chức), bao gồm: Nhân viên bảo vệ, lái xe, phục vụ.