Chi tiết mức lương của công chức chuyên ngành kiểm dịch động vật

Theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức ngành này căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận của công chức.

Khi bổ nhiệm vào các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương, hoặc nâng ngạch công chức.

Theo quy định, ngạch kiểm dịch viên chính động vật được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Ngạch kiểm dịch viên động vật được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì mức lương của công chức chuyên ngành kiểm dịch động vật được tính như sau: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, hiện mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức lương công chức chuyên ngành kiểm dịch động vật như sau: Ngạch kiểm dịch viên chính động vật, mức lương dao động từ 9.360.000 đồng đến 14.929.200 đồng.

Ngạch kiểm dịch viên động vật, mức lương dao động từ 5.475.600 đồng đến 11.653.200 đồng.

Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, mức lương từ 4.352.400 đồng đến 9.500.400 đồng.

Mức công chức chuyên ngành kiểm dịch động vật trên không bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp.

Theo Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định, kiểm dịch viên chính động vật chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện các quy trình về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, quản lý về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm, công đoạn trong kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, quản lý về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, quản lý về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Họ cũng chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đề xuất các biện pháp kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm soát giết mổ động vật…