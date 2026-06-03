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Hàng loạt phòng khám tư nhân vi phạm, Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra toàn diện

Phúc Minh

03/06/2026, 18:02

Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm quyền lợi của người dân khi sử dụng dịch vụ...

Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại một phòng khám ở Hà Nội. Ảnh: Bộ Y tế.
Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại một phòng khám ở Hà Nội. Ảnh: Bộ Y tế.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh, thành phố đã xuất hiện tình trạng một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép hoạt động; hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép; quảng cáo, đăng tải thông tin về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định của pháp luật.

Chỉ riêng tại TP Hà Nội, trong ít ngày cuối tháng 5, Sở Y tế Hà Nội đã liên tiếp xử phạt nhiều phòng khám tư nhân do vi phạm quy định trong hoạt động khám chữa bệnh.

Đáng chú ý, Phòng khám chuyên khoa phụ sản Vuông Tròn tại khu đô thị Vinhomes Smart City bị phạt 163 triệu đồng do hàng loạt vi phạm như người chịu trách nhiệm chuyên môn không có mặt tại cơ sở theo quy định, bán thuốc cho người bệnh, khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép, hồ sơ bệnh án không được ghi chép đầy đủ; đồng thời bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng.

Trước đó, Phòng khám sản phụ khoa Nhật Việt trên phố Kim Ngưu bị phạt 6 triệu đồng do không niêm yết giá dịch vụ, biển hiệu không đầy đủ thông tin và ghi chép sổ khám bệnh không đúng quy định.

Phòng khám chuyên khoa phụ sản Thỏ Ngọc Clinic tại Vinhomes Ocean Park cũng bị phạt 20 triệu đồng và bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng do nhiều vi phạm về điều kiện hoạt động, niêm yết giá và quản lý hồ sơ khám chữa bệnh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và nhiều địa phương khác, các cơ quan chức năng cũng liên tục kiểm tra, phát hiện các phòng khám không đạt chuẩn, có nhiều vi phạm.

Trước thực trạng nêu trên, Bộ Y tế đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động khám chữa bệnh trên cả nước nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Xuất phát từ thực tế này, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Mục đích nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong tiếp cận, sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế, an toàn người bệnh.

Bộ Y tế lưu ý, nội dung kiểm tra cần tập trung vào việc cấp giấy xác nhận quá trình hành nghề; giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành; chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề của người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Áp dụng với cả trường hợp đang trong thời gian bị thu hồi hoặc bị đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; khám chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề.

Các Sở Y tế cũng sẽ kiểm tra giấy phép hoạt động của các cơ sở; các điều kiện quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; việc thực hiện các kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bên cạnh đó, kiểm tra việc quảng cáo nội dung không đúng hoặc quá phạm vi chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; việc thực hiện công khai thông tin giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Việc cập nhật, duy trì tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và dữ liệu người hành nghề trên Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh, sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật hiện hành nếu phát hiện các vi phạm sau kiểm tra, hậu kiểm. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vi phạm sẽ phải khắc phục ngay các tồn tại khi được phát hiện.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý hành nghề y, dược trên địa bàn. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề cũng được yêu cầu khẩn trương cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý Quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

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