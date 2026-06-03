Thứ Tư, 03/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Dự thảo Luật Kiến trúc (sửa đổi): Kiến nghị kiểm soát chất lượng các dự án đầu tư công

Đỗ Như

03/06/2026, 14:37

Dự thảo luật bổ sung quy định công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách, công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt, công trình thuộc dự án đầu tư công theo thủ tục đầu tư đặc biệt không bắt buộc phải thi tuyển kiến trúc. Vì vậy, có ý kiến đề nghị phải hướng dẫn chi tiết nhằm tránh trường hợp bỏ sót thi tuyển cần thiết, làm giảm chất lượng kiến trúc quốc gia...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 3/6, Bộ Tư pháp đã đăng tải hồ sơ thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

Theo tờ trình dự thảo của Bộ Xây dựng, sau hơn 5 năm tổ chức triển khai thực hiện, Luật Kiến trúc năm 2019 đã từng bước khẳng định vai trò là công cụ pháp lý quan trọng trong quản lý và phát triển kiến trúc Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số quy định còn mang tính nguyên tắc, thiếu chi tiết, chưa có tiêu chí định lượng, nên khó áp dụng thống nhất…

Đặc biệt, về thi tuyển phương án kiến trúc, danh mục công trình bắt buộc thi tuyển, cách xác định đối tượng thi tuyển, thời điểm tổ chức thi tuyển trong quy trình chuẩn bị đầu tư, cơ chế tài chính cho thi tuyển chưa được quy định đủ chi tiết…

Dự thảo luật được bố cục gồm 3 điều, trong đó tập trung hoàn thiện công cụ quản lý kiến trúc; đặc biệt là quy chế quản lý kiến trúc, thi tuyển phương án kiến trúc (Điều 14, Điều 15, Điều 17).

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc lần này được đặt trong tổng thể các chủ trương lớn tại Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật.

Đối với thi tuyển kiến trúc, dự thảo bổ sung quy định công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách, công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt, công trình thuộc dự án đầu tư công theo thủ tục đầu tư đặc biệt không bắt buộc phải thi tuyển kiến trúc.

Trường hợp cần thiết phải thi tuyển kiến trúc thì người có thẩm quyền quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ thực hiện của dự án… để phù hợp với thực tiễn và trình tự, thủ tục quy định tại pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng (khoản 1, điều 17).

Theo bản tổng hợp ý kiến, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị có quy định và hướng dẫn chi tiết cho các dự án nào thuộc dự án đầu tư công theo thủ tục đầu tư công đặc biệt.

Đồng thời, cần chỉ rõ về quy mô lớn, tiến độ gấp, cơ chế đặc thù... nhằm tránh trường hợp bỏ sót thi tuyển cần thiết, làm giảm chất lượng kiến trúc quốc gia về kỹ thuật - mỹ thuật trong quá trình phục vụ phát triển đất nước.

Theo Hội Kiến trúc sư Việt Nam, mục đích việc thi tuyển các công trình lớn này (về quy mô, công năng, kỹ thuật phức tạp, yêu cầu đặc biệt, thường là các công trình khó, ít kinh nghiệm...) là để chọn được các phương án kiến trúc đáp ứng tốt nhất về sử dụng và kỹ thuật, mỹ thuật, có khả năng áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tốt nhất.

“Trước đây, các công trình đặc biệt như: Nhà Quốc hội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh... đều tổ chức thi tuyển và đã chọn được các phương án kiến trúc tốt nhất, trở thành điểm sáng, dẫn dắt cho phát triển kiến trúc quốc gia và xứng tầm thế giới”, Hội Kiến trúc sư Việt Nam góp ý.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng ghi nhận yêu cầu kiểm soát chặt việc áp dụng trường hợp ngoại lệ này để tiếp tục cụ thể hóa tiêu chí, căn cứ và trách nhiệm quyết định tại văn bản quy định chi tiết. 

Điều này bảo đảm không làm giảm yêu cầu về chất lượng kiến trúc đối với công trình quan trọng, có ý nghĩa biểu tượng hoặc tác động lớn đến không gian kiến trúc, cảnh quan.

Cùng liên quan đến điều 17, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể về cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chi phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc; trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt và nguồn kinh phí thực hiện.

Mặt khác, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao làm chủ đầu tư hoặc đơn vị tổ chức cuộc thi nhằm bảo đảm thuận lợi trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và thanh quyết toán chi phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc.

Tiếp thu ý kiến trên, cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết dự thảo đã chỉnh lý điều 17 theo hướng bổ sung quy định kinh phí thi tuyển kiến trúc được xác định trong tổng mức đầu tư của công trình kiến trúc, tạo cơ sở pháp lý để bố trí, quản lý chi phí thi tuyển trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án.

Với ý kiến khác, cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn tại văn bản quy định chi tiết hoặc văn bản chuyên ngành phù hợp, tránh quy định quá chi tiết trong Luật.

Tổng hợp báo cáo từ 26/34 địa phương, có 18 địa phương tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc với tổng số khoảng 120 cuộc thi tuyển được thực hiện trong giai đoạn tổng kết.

Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam

09:43, 21/05/2026

Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam

Truyền thông chính sách, giải trình rõ ràng với các dự án luật phức tạp

10:15, 18/05/2026

Truyền thông chính sách, giải trình rõ ràng với các dự án luật phức tạp

Thẩm định dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

22:36, 15/05/2026

Thẩm định dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Từ khóa:

chất lượng dự án dự án đầu tư công Luật Kiến trúc sửa đổi thi tuyển kiến trúc

Đọc thêm

Hà Nội mở rộng hỗ trợ bảo hiểm cho nhiều nhóm đối tượng đặc thù

Hà Nội mở rộng hỗ trợ bảo hiểm cho nhiều nhóm đối tượng đặc thù

Hà Nội bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng đặc thù, người có công, lực lượng hỗ trợ ở cơ sở và các nhóm yếu thế vào diện được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn...

TP. Hồ Chí Minh: Đặt mục tiêu tạo mới 900.000 việc làm trong giai đoạn 2026 - 2030

TP. Hồ Chí Minh: Đặt mục tiêu tạo mới 900.000 việc làm trong giai đoạn 2026 - 2030

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tạo mới 180.000 việc làm trong năm 2026, đồng thời phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%, đồng thời xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh...

Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội cho người ký hợp đồng lao động dưới 1 tháng

Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội cho người ký hợp đồng lao động dưới 1 tháng

Đề xuất của Bảo hiểm xã hội TP.HCM xuất phát từ thực tế một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải, bảo vệ và dịch vụ đang lợi dụng quy định về hợp đồng ngắn hạn để ký hợp đồng dưới 1 tháng, né tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động...

Điều chỉnh và mở rộng mức hưởng bảo hiểm y tế với một số trường hợp từ 1/7/2026

Điều chỉnh và mở rộng mức hưởng bảo hiểm y tế với một số trường hợp từ 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng...

Gắn đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường

Gắn đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường

Việc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển mạnh sang đào tạo những gì doanh nghiệp cần, giúp người lao động thất nghiệp sau khi kết thúc khóa học sẽ có nhiều cơ hội tìm được việc làm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn: “Top 10 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026”

Bất động sản

2

Giá USD tự do chỉ nhỉnh hơn ngân hàng vài đồng

Tài chính

3

Văn Phú được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam

Bất động sản

4

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trước ngày 2/9

Đầu tư

5

AI, drone và cuộc đua bảo vệ “huyết mạch số” dưới đáy biển châu Âu

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy