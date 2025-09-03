Chi tiết mức trợ cấp cho cán bộ cấp xã không chuyên trách

Theo quy định hiện hành, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là phụ cấp của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Khoản này do ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả...

Bộ Nội vụ đã phúc đáp ý kiến của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Bộ Nội vụ cho biết tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế, quy định phụ cấp hàng tháng hiện hưởng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là phụ cấp của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, do ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả.

Theo đó, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh căn cứ khoản 1 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ phụ cấp để tính phụ cấp hưởng trợ cấp tinh giản biên chế cho các đối tượng này theo quy định.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoản quỹ phụ cấp bằng 21 lần mức lương cơ sở. Đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoản quỹ phụ cấp bằng 18 lần mức lương cơ sở. Đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoản quỹ phụ cấp bằng 15 lần mức lương cơ sở.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định này, thì tổng mức khoản quỹ phụ cấp được tính tăng thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh nghiên cứu thực hiện.

Bên cạnh đó, tại Điều 33 Nghị định 33/2023/NĐ-CP cũng quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: Loại I là 14 người; loại II là 12 người; loại III là 10 người.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ số lượng đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn hơn so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, và phân loại đơn vị hành chính để tính số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm.

Cụ thể, phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về quy mô dân số, thì được tăng thêm 1 người hoạt động không chuyên trách. Các đơn vị hành chính cấp xã còn lại cứ tăng thêm đủ 1/2 mức quy định về quy mô dân số, thì được tăng thêm 1 người hoạt động không chuyên trách.

Ngoài việc tăng thêm người hoạt động không chuyên trách theo quy mô dân số quy định, thì đơn vị hành chính cấp xã cứ tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên được tăng thêm 1 người hoạt động không chuyên trách.