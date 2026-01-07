Cổ phiếu blue-chips tiếp tục hút mạnh dòng tiền, ngân hàng dẫn sóng

Nhóm Vin có tín hiệu suy yếu đã ảnh hưởng nhất định đến đà tăng của VN-Index sau sự kiện đột phá thành công mốc 1800 điểm hôm qua. Tuy nhiên đây lại là cơ hội để các cổ phiếu blue-chips khác tỏa sáng. Nhóm ngân hàng chứng kiến sự bùng nổ về thanh khoản khi chiếm tỷ trọng kỷ lục tới 40,2% tổng giao dịch sàn HoSE và nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh.

Phiên gần nhất nhóm ngân hàng sàn HoSE đạt tỷ trọng 40% là ngày 25/8/2025. Từ hôm qua dòng tiền đã có tín hiệu hướng đến cổ phiếu ngân hàng khi tỷ trọng thanh khoản chiếm trên 31%. Sáng nay Top 10 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất thì hầu hết cũng thuộc nhóm này.

Không chỉ vậy, cổ phiếu ngân hàng tăng giá tích cực cũng thay thế nhóm Vin kéo điểm số rõ rệt. VCB tăng 3,49%, BID tăng 5,4% là hai mã dẫn đầu, đem về khoảng 7 điểm trên tổng mức tăng 20,02 điểm của VN-Index. Ngoài ra VPB tăng 2,08%, CTG tăng 2,9%, ACB tăng 2,5% cũng có đóng góp không nhỏ. Tính chung 27 cổ phiếu nhóm này ở các sàn, chỉ 3 mã đỏ là STB giảm 6%, HDB giảm 2,07%, NVB giảm 0,74%.

Trong số giảm, STB đáng chú ý nhất với mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 11/2025. Chỉ trong 5 phiên cổ phiếu này lao dốc gần 11,2% sau khi thất bại trong nỗ lực vượt đỉnh lịch sử quanh 61.000 đồng. STB xuất hiện áp lực bán đột biến đẩy thanh khoản lên 1.803 tỷ đồng với 33,3 triệu đơn vị. Khối ngoại cũng bán ròng cực lớn 697,4 tỷ đồng với tổng lượng bán chiếm xấp xỉ 42% thanh khoản. Rất may là vốn hóa của STB không lớn, nên chỉ lấy đi khoảng 1,3 điểm của VN-Index. Tuy nhiên với VN30-Index cổ phiếu này làm mất tới gần 4 điểm, là một trong những yếu tố khiến chỉ số đại diện rổ blue-chips chỉ tăng 0,5% sáng nay.

Ngoài nhóm ngân hàng, các blue-chips nhìn chung giao dịch tích cực, độ rộng rổ VN30 ghi nhận 23 mã tăng/5 mã giảm trong đó 15 mã tăng vượt 1%. GAS và GVR tiếp tục kịch trần trong khi PLX tăng 6,58%, BCM tăng 2,98%, DGC tăng 1,9%, SSI tăng 1,69%, FPT tăng 1,06%, HPG tăng 1,54%. Nhờ thanh khoản lớn của cổ phiếu ngân hàng, rổ VN30 sáng nay tăng vọt 73,3% giá trị khớp lệnh so với sáng hôm qua và chiếm 72,1% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Đây là tỷ trọng thanh khoản cao nhất 11 phiên sáng ở rổ này, tiếp tục xác nhận dòng tiền đang ưu tiên cổ phiếu blue-chips.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hiện tượng xoay trụ kịp thời đã đảm bảo VN-Index tiếp tục tiến lên sau phiên đột phá hôm qua. Chỉ số chốt phiên sáng tăng 1,1% (+20,02 điểm) với 211 mã tăng/98 mã giảm. Độ rộng này ủng hộ diễn biến tăng của chỉ số một cách thực chất, dù nhóm Vin đã suy yếu: VIC duy trì tham chiếu trong khi VHM bị đánh tụt từ đỉnh lúc 9h18 tới 5,37% và chỉ còn tăng nhẹ 0,71%. VRE cũng bị ép xuống 4,68% và đảo chiều giảm 1,05% so với tham chiếu. VPL cũng từ mức tăng cao nhất 2,92% thành giảm 3,01%.

Đối với phần còn lại của thị trường, trạng thái giao dịch tích cực cũng là phổ biến. Trong 211 mã xanh có 117 mã tăng vượt 1%, trong đó 18 mã đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên. Tuy vậy phần lớn số này đến từ rổ VN30. Một số mã khác đáng kể là VIX tăng 3,57% với 380,9 tỷ; BSR tăng 2,98% với 201,2 tỷ; POW tăng 3,92% với 149,7 tỷ; TCX tăng 2,63% với 140,8 tỷ; VCI tăng 1,62% với 107,1 tỷ.

Ở phía giảm, toàn sàn HoSE chỉ có 13 cổ phiếu giảm quá 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Bốn blue-chips đáng chú ý nhất là STB, HDB, VRE, VJC với thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng. Ngoài ra NVL, PDR, GEE, KDH, PET, TCH, CTD khớp vài chục tỷ đồng.

Tổng thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay tăng đột biến 42,1% so với sáng hôm qua, đạt 15.492 tỷ đồng, mức cao nhất 11 tuần liên tục. Giao dịch ở nhóm giảm giá chỉ chiếm 23% số này (chủ yếu là STB, HDB, VRE, VJC). Như vậy hiệu quả của dòng tiền là khá ấn tượng.

Nhà đầu tư nước ngoài đang có tín hiệu tăng mạnh mức bán ra với 2.279 tỷ đồng tổng giá trị xả trên sàn HoSE, tăng 33% so với sáng hôm qua và là cao nhất 10 phiên. Tuy nhiên mua vào cũng khá tốt nên vị thế ròng là -532,4 tỷ. Thêm nữa, giao dịch bán ròng chủ đạo dồn vào STB -697,4 tỷ, VHM -187,3 tỷ. Cổ phiếu bị bán nhiều nhất kế tiếp là BCM chỉ khoảng -39 tỷ đồng. Phía mua ròng có VPB +97,9 tỷ, HPG +89,1 tỷ, ACB +63,7 tỷ, BID +55,7 tỷ, GAS +52,2 tỷ…