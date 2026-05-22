SpaceX lộ kho Bitcoin 1,45 tỷ USD trước thềm IPO

SpaceX vừa khiến giới tài chính bất ngờ khi tiết lộ lượng Bitcoin nắm giữ lớn hơn nhiều so với các ước tính trước đây trong hồ sơ IPO mới nhất.

Theo tài liệu đăng ký S-1 nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk hiện nắm giữ 18.712 Bitcoin, tương đương khoảng 1,45 tỷ USD theo giá thị trường hiện nay.

Con số này cao hơn hơn 10.000 Bitcoin so với các dữ liệu từng được những đơn vị theo dõi blockchain ước tính trước đó. Trong hồ sơ, SpaceX cho biết số Bitcoin này được mua với mức giá trung bình khoảng 35.320 USD mỗi đồng.

Nếu chính thức lên sàn, lượng Bitcoin mà SpaceX nắm giữ sẽ đưa công ty trở thành doanh nghiệp đại chúng sở hữu Bitcoin lớn thứ bảy thế giới.

SpaceX được cho là đang chuẩn bị cho một trong những thương vụ IPO lớn nhất lịch sử thị trường vốn toàn cầu, với mục tiêu huy động khoảng 75 tỷ USD và mức định giá dao động từ 1.750 đến 2.000 tỷ USD. Điều đó đồng nghĩa, cổ phiếu SpaceX trong tương lai không chỉ đại diện cho lĩnh vực hàng không vũ trụ hay AI, mà còn gián tiếp mang lại cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận với Bitcoin.

Công ty bắt đầu mua Bitcoin từ đầu năm 2021, gần như cùng thời điểm Tesla của Elon Musk công bố chiến lược đầu tư vào tiền mã hóa.

Dữ liệu mới cũng cho thấy SpaceX hiện nắm giữ lượng Bitcoin lớn hơn đáng kể so với Tesla, doanh nghiệp hiện sở hữu 11.509 Bitcoin. Đồng thời, con số này cũng vượt xa các ước tính trước đó từ BitcoinTreasuries.NET và công ty phân tích blockchain Arkham, vốn cho rằng SpaceX chỉ nắm khoảng 8.285 Bitcoin.

SpaceX hiện là một trong số ít công ty tư nhân có quy mô cực lớn đang chuẩn bị IPO trong năm 2026, bên cạnh các tên tuổi AI đình đám như OpenAI và Anthropic.

Việc niêm yết công khai có thể giúp SpaceX huy động thêm hàng chục tỷ USD để theo đuổi những dự án đầy tham vọng như mạng Internet vệ tinh Starlink, các trung tâm dữ liệu quỹ đạo và xa hơn là tham vọng thuộc địa hóa sao Hỏa.

Trong hồ sơ gửi SEC, SpaceX cho biết họ đang nhắm tới “tổng thị trường tiềm năng lớn nhất trong lịch sử loài người”, với quy mô ước tính khoảng 28.500 tỷ USD, trải rộng trên ba lĩnh vực cốt lõi gồm AI, không gian và hạ tầng kết nối toàn cầu.

Thương vụ IPO SpaceX của tỷ phú Elon Musk được dự báo có thể đi vào lịch sử thị trường tài chính toàn cầu. Nếu thành công, ông Musk sẽ cùng lúc đứng sau hai doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Trong bản cáo bạch gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm thứ Tư, SpaceX cho biết công ty dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq với mã giao dịch SPCX. Trước đó, doanh nghiệp đã bí mật nộp hồ sơ IPO lên SEC từ tháng 4.

Được Elon Musk thành lập vào năm 2002 với tham vọng phát triển các tên lửa có thể tái sử dụng. Sau hơn hai thập kỷ, công ty đã vươn lên trở thành đối tác phóng tàu vũ trụ lớn nhất của NASA, đặc biệt sau khi cơ quan này chấm dứt chương trình tàu con thoi vào năm 2011.

Ngày nay, hoạt động của SpaceX không còn giới hạn trong lĩnh vực tên lửa hay các sứ mệnh không gian. Công ty đang vận hành mạng Internet vệ tinh Starlink với khoảng 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo thấp, trở thành một trong những hạ tầng kết nối lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái của Musk còn mở rộng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với xAI, công ty AI do ông thành lập, hiện được tích hợp chặt chẽ với nền tảng mạng xã hội X, tiền thân là Twitter.

Việc kết hợp giữa lĩnh vực hàng không vũ trụ, Internet vệ tinh, AI và hạ tầng dữ liệu đang khiến SpaceX được nhìn nhận không chỉ là một công ty tên lửa, mà là một tập đoàn công nghệ quy mô toàn cầu với tham vọng định hình tương lai của cả không gian lẫn hạ tầng số trên Trái Đất.