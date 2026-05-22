Thứ Sáu, 22/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Samsung Việt Nam mang về gần 20% doanh thu toàn cầu cho tập đoàn trong quý 1/2026

Hạ Chi

22/05/2026, 09:11

Bốn công ty con của Samsung tại Việt Nam mang về tổng doanh thu 17,72 tỷ USD cùng lợi nhuận ròng 1,3 tỷ USD trong quý 1/2026...

Nhà máy Samsung tại TP.Hồ Chí Minh.
Nhà máy Samsung tại TP.Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), công ty con của tập đoàn Samsung Hàn Quốc tại Việt Nam, vừa công bố lợi nhuận ròng đạt 106,6 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 709 triệu USD) trong quý 1/2026, tăng tới 176% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong số các công ty con của Samsung trên toàn cầu trong giai đoạn này, theo báo cáo tài chính quý 1/2026 của tập đoàn dược TNGlobal trích dẫn số liệu.

Ngoài SEVT, những đơn vị mang lại lợi nhuận lớn cho Samsung gồm Samsung Display tại Hàn Quốc, Samsung Electronics America và Samsung Semiconductor SSI tại Mỹ.

SEVT hiện vận hành các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông tại tỉnh Thái Nguyên. Trong quý đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 8,6 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bốn công ty con của Samsung tại Việt Nam gồm SEVT, Samsung Electronics Vietnam (SEV), Samsung Display Vietnam (SDV) tại tỉnh Bắc Ninh và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mang về tổng doanh thu 17,72 tỷ USD cùng lợi nhuận ròng 1,3 tỷ USD trong quý 1/2026.

So với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu của bốn công ty này tăng 16,8%, trong khi lợi nhuận ròng cộng gộp tăng hơn gấp đôi, từ mức 642 triệu USD của quý 1/2025.

Các pháp nhân của Samsung tại Việt Nam hiện đóng góp khoảng 19,9% tổng doanh thu hợp nhất toàn cầu của tập đoàn trong quý, đạt 89 tỷ USD. Tổng giá trị tài sản của bốn doanh nghiệp này vào khoảng 25,4 tỷ USD, tương đương 6% tổng tài sản 421,2 tỷ USD của Samsung trên toàn cầu.

Xét theo cơ cấu kinh doanh toàn cầu, mảng bán dẫn tiếp tục là nguồn thu chủ lực của Samsung, đóng góp 61% tổng doanh thu. Tiếp theo là mảng thiết bị điện tử tiêu dùng và di động với 39,3%, màn hình chiếm 5% và thiết bị âm thanh chiếm 2,9%.

Đáng chú ý, báo cáo quý 1/2026 cũng cho thấy Samsung đã thành lập thêm một pháp nhân mới tại Việt Nam là Samsung Vietnam Semiconductor (SVS). Đây là công ty con hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn, song hiện chưa phát sinh hoạt động tài chính đáng kể trong giai đoạn báo cáo.

Cùng thời điểm, Samsung cũng thành lập Samsung Semiconductor Asia Holdings Pte. Ltd. (SSAH) tại Singapore với vai trò là công ty quản lý các công ty con ở nước ngoài.

Hãng Trung Quốc tung điện thoại gập “không nếp gấp”, thách thức Samsung và Apple

09:44, 18/03/2026

Hãng Trung Quốc tung điện thoại gập “không nếp gấp”, thách thức Samsung và Apple

Bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam mang về 3,53 tỷ USD lợi nhuận

07:44, 04/03/2026

Bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam mang về 3,53 tỷ USD lợi nhuận

Samsung Galaxy S26 series với nhiều cải tiến về AI, bản cao nhất giá gần 52 triệu đồng

09:18, 27/02/2026

Samsung Galaxy S26 series với nhiều cải tiến về AI, bản cao nhất giá gần 52 triệu đồng

Từ khóa:

công nghệ điện tử kinh tế số Samsung

Đọc thêm

AI và dữ liệu được xem là “hạ tầng mềm” cho giao thông xanh

AI và dữ liệu được xem là “hạ tầng mềm” cho giao thông xanh

Các chuyên gia cho rằng bên cạnh hạ tầng giao thông vật lý, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “hạ tầng mềm” quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh ngành giao thông, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM...

SpaceX lộ kho Bitcoin 1,45 tỷ USD trước thềm IPO

SpaceX lộ kho Bitcoin 1,45 tỷ USD trước thềm IPO

Nếu chính thức IPO, SpaceX có thể trở thành doanh nghiệp đại chúng sở hữu Bitcoin lớn thứ bảy thế giới...

Giao thông thông minh Hà Nội: Khi AI gặp bài toán dữ liệu và công bằng xã hội

Giao thông thông minh Hà Nội: Khi AI gặp bài toán dữ liệu và công bằng xã hội

Giao thông thông minh đang trở thành ưu tiên chiến lược của Hà Nội, song thực tế ứng dụng AI vào quản lý đô thị vẫn còn manh mún, thiếu dữ liệu nền tảng và chưa đặt yếu tố con người làm trung tâm…

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp số cho giới trẻ

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp số cho giới trẻ

“MegaLive thanh niên” không đơn thuần là sự kiện bán hàng ngắn hạn mà là mô hình thử nghiệm quan trọng cho cách thức phát triển thương mại điện tử thế hệ mới tại Việt Nam, gắn công nghệ với cộng đồng, gắn kinh doanh với đào tạo và gắn tăng trưởng với phát triển nguồn nhân lực số quốc gia...

5 nhiệm vụ trọng tâm của VECOM hướng tới thương mại điện tử bền vững

5 nhiệm vụ trọng tâm của VECOM hướng tới thương mại điện tử bền vững

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh về quy mô, thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào một giai đoạn bản lề, nơi tốc độ không còn là thước đo duy nhất, mà bền vững, minh bạch trở thành yêu cầu cạnh tranh thực chất...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trạng thái giằng co vẫn chưa kết thúc

Chứng khoán

2

Giá vàng giằng co trong lúc chờ bước tiến đàm phán Mỹ - Iran

Thế giới

3

5 nhiệm vụ trọng tâm của VECOM hướng tới thương mại điện tử bền vững

Thị trường

4

Khối ngoại bất ngờ bán ròng 1.700 tỷ đồng

Chứng khoán

5

Tập đoàn Đất Xanh có tên mới Bluemarq Group

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy