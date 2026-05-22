Samsung Việt Nam mang về gần 20% doanh thu toàn cầu cho tập đoàn trong quý 1/2026

Bốn công ty con của Samsung tại Việt Nam mang về tổng doanh thu 17,72 tỷ USD cùng lợi nhuận ròng 1,3 tỷ USD trong quý 1/2026...

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), công ty con của tập đoàn Samsung Hàn Quốc tại Việt Nam, vừa công bố lợi nhuận ròng đạt 106,6 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 709 triệu USD) trong quý 1/2026, tăng tới 176% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong số các công ty con của Samsung trên toàn cầu trong giai đoạn này, theo báo cáo tài chính quý 1/2026 của tập đoàn dược TNGlobal trích dẫn số liệu.

Ngoài SEVT, những đơn vị mang lại lợi nhuận lớn cho Samsung gồm Samsung Display tại Hàn Quốc, Samsung Electronics America và Samsung Semiconductor SSI tại Mỹ.

SEVT hiện vận hành các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông tại tỉnh Thái Nguyên. Trong quý đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 8,6 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bốn công ty con của Samsung tại Việt Nam gồm SEVT, Samsung Electronics Vietnam (SEV), Samsung Display Vietnam (SDV) tại tỉnh Bắc Ninh và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mang về tổng doanh thu 17,72 tỷ USD cùng lợi nhuận ròng 1,3 tỷ USD trong quý 1/2026.

So với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu của bốn công ty này tăng 16,8%, trong khi lợi nhuận ròng cộng gộp tăng hơn gấp đôi, từ mức 642 triệu USD của quý 1/2025.

Các pháp nhân của Samsung tại Việt Nam hiện đóng góp khoảng 19,9% tổng doanh thu hợp nhất toàn cầu của tập đoàn trong quý, đạt 89 tỷ USD. Tổng giá trị tài sản của bốn doanh nghiệp này vào khoảng 25,4 tỷ USD, tương đương 6% tổng tài sản 421,2 tỷ USD của Samsung trên toàn cầu.

Xét theo cơ cấu kinh doanh toàn cầu, mảng bán dẫn tiếp tục là nguồn thu chủ lực của Samsung, đóng góp 61% tổng doanh thu. Tiếp theo là mảng thiết bị điện tử tiêu dùng và di động với 39,3%, màn hình chiếm 5% và thiết bị âm thanh chiếm 2,9%.

Đáng chú ý, báo cáo quý 1/2026 cũng cho thấy Samsung đã thành lập thêm một pháp nhân mới tại Việt Nam là Samsung Vietnam Semiconductor (SVS). Đây là công ty con hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn, song hiện chưa phát sinh hoạt động tài chính đáng kể trong giai đoạn báo cáo.

Cùng thời điểm, Samsung cũng thành lập Samsung Semiconductor Asia Holdings Pte. Ltd. (SSAH) tại Singapore với vai trò là công ty quản lý các công ty con ở nước ngoài.