Chiến lược chiếm lĩnh “sân nhà” của The Pet Vietnam tại triển lãm Pet Fair 2026
P.V
26/05/2026, 08:01
Trong khuôn khổ Pet Fair 2026, tọa đàm với chủ đề “Chiến lược thích ứng cho doanh nghiệp Thú cưng trước biến động thị trường” đã mang đến nhiều góc nhìn thực tế về xu hướng phát triển của ngành thú cưng tại Việt Nam.
Chương trình quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia nghiên cứu thị trường, bác sĩ thú y cùng các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng.
TỌA ĐÀM QUY TỤ NHIỀU CHUYÊN GIA VÀ DOANH NGHIỆP NGÀNH THÚ CƯNG
Tại chương trình, ông Hồ Mộng Hải - Phó Trưởng phòng giống vật nuôi, Cục chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã mang đến góc nhìn về định hướng phát triển ngành chăn nuôi - thú y và nhu cầu quản lý thị trường thú cưng theo hướng bài bản hơn.
Bên cạnh đó, bà Diệp Ngọc Trúc - Thạc sĩ, Bác sĩ thú y, Chủ tịch Chi hội Thú Y - Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) chia sẻ về sự thay đổi tích cực trong nhận thức chăm sóc thú cưng tại Việt Nam. Theo bà, người nuôi hiện không chỉ quan tâm đến điều trị bệnh mà còn chú trọng nhiều hơn đến dinh dưỡng và sức khỏe lâu dài cho chó mèo.
Chương trình còn có sự tham gia của bà Vũ Ngọc Anh Thuyên - Giám Đốc Marketing TGM Research với nhiều phân tích đáng chú ý về hành vi tiêu dùng ngành thú cưng. Theo bà Thuyên, sức khỏe dài hạn đang trở thành ưu tiên của nhiều chủ nuôi, kéo theo nhu cầu tăng mạnh ở các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng và dịch vụ chăm sóc chuyên sâu.
Đại diện doanh nghiệp gồm ông Võ Hồng Đức - Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành The Pet Vietnam, chia sẻ về chiến lược phát triển thương hiệu nội địa trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, cùng bà Nguyễn Thị Nhã Hằng - Chuyên viên thu mua Hệ thống bán lẻ Kohnan Vietnam với góc nhìn về xu hướng bán lẻ và nhu cầu sản phẩm chăm sóc thú cưng tại thị trường Việt Nam.
THỊ TRƯỜNG THÚ CƯNG VIỆT NAM ĐANG CHUYỂN MÌNH THEO HƯỚNG CHUYÊN NGHIỆP
Theo các chuyên gia tại tọa đàm, ngành thú cưng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh với nhiều thay đổi trong hành vi tiêu dùng và nhu cầu chăm sóc thú cưng.
Người nuôi hiện sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm dinh dưỡng, dịch vụ thú y và giải pháp chăm sóc chất lượng cao. Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ từ 25 - 34 tuổi đang trở thành lực lượng tiêu dùng quan trọng của thị trường thú cưng hiện đại.
Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn chăm sóc thú cưng quốc tế cũng đang dần được áp dụng tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thú y cũng như nhận thức của người nuôi về chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thú cưng.
THE PET VIETNAM CHIA SẺ GÓC NHÌN VỀ LỢI THẾ THƯƠNG HIỆU NỘI ĐỊA
Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại tọa đàm là phần chia sẻ của ông Võ Hồng Đức - Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành The Pet Vietnam.
Theo ông Đức, lợi thế lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam nằm ở khả năng thấu hiểu thị trường nội địa, từ khẩu vị của chó mèo cho đến hành vi tiêu dùng và nhu cầu thực tế của người nuôi thú cưng.
Ông cho biết Việt Nam có nguồn nguyên liệu tự nhiên phong phú như thịt, cá và thực phẩm tươi phục vụ sản xuất thức ăn thú cưng. Tuy nhiên, để cạnh tranh bền vững, doanh nghiệp nội địa không thể chỉ tập trung vào giá thành mà cần đầu tư nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm, nghiên cứu dinh dưỡng và trải nghiệm người dùng.
Đại diện The Pet Vietnam cũng nhấn mạnh rằng mỗi khu vực đều có sự khác biệt về môi trường sống, thói quen chăm sóc và khẩu vị thú cưng. Đây chính là cơ hội để các thương hiệu nội địa phát triển những dòng sản phẩm phù hợp hơn với chó mèo Việt Nam.
GIAN HÀNG THE PET VIETNAM THU HÚT KHÁCH THAM QUAN TẠI TỌA ĐÀM
Không chỉ tham gia chia sẻ chuyên môn, khu vực trưng bày của The Pet Vietnam cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khách tham quan và các đối tác trong ngành thú cưng.
Nhiều khách hàng doanh nghiệp và chủ nuôi dành sự chú ý cho các dòng sản phẩm dinh dưỡng dành cho chó mèo như pate lon, hạt siêu topping và hạt dầu cá hồi. Khách tham quan cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về thành phần dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp cũng như chính sách hợp tác từ đội ngũ The Pet Vietnam.
Sự quan tâm dành cho các thương hiệu nội địa cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên các sản phẩm minh bạch thành phần, phù hợp khẩu vị thú cưng và dễ tiếp cận hơn trong quá trình chăm sóc hàng ngày.
THE PET VIETNAM KỲ VỌNG MANG ĐẾN NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI PET FAIR 2026
Sau những dấu ấn tại tọa đàm, The Pet Vietnam được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị dành cho cộng đồng yêu thú cưng tại Pet Fair 2026.
Tại sự kiện, khách tham quan dự kiến sẽ được tìm hiểu trực tiếp các dòng sản phẩm dinh dưỡng dành cho chó mèo ở nhiều độ tuổi như pate tươi, pate lon, hạt siêu topping và hạt dầu cá hồi. Bên cạnh đó, đội ngũ thương hiệu cũng sẽ hỗ trợ tư vấn về khẩu phần ăn, thành phần dinh dưỡng và xu hướng chăm sóc thú cưng hiện đại.
Sự góp mặt của The Pet Vietnam tại Pet Fair 2026 tiếp tục thể hiện định hướng phát triển lâu dài của thương hiệu nội địa trong việc xây dựng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và thói quen chăm sóc của chó mèo Việt Nam.
Nội dung dài trên YouTube đang là công cụ marketing yêu thích của các thương hiệu
Sau nhiều năm đổ ngân sách marketing vào các nội dung ngắn trên TikTok và Instagram Reels trong cuộc đua giành sự chú ý tức thời, một làn sóng đảo chiều sang nội dung dài trên YouTube đang hình thành trong ngành quảng cáo toàn cầu...
Tăng tốc kích cầu, tạo động lực tăng trưởng tiêu dùng nội địa
Năm 2026 tiếp tục là năm ngành bán lẻ phải đối mặt với nhiều sức ép. Lạm phát, chi phí đầu vào tăng, xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh và cạnh tranh ngày càng gay gắt đang tạo ra không ít thách thức cho doanh nghiệp…
Khi Gen Z chi tiền để “chữa lành” cảm xúc
Không còn chỉ là thú vui cá nhân, các sản phẩm mang tính “healing” (chữa lành) như nến thơm, tinh dầu, đá năng lượng hay workshop tarot đang dần trở thành một phần của nền kinh tế tiêu dùng mới...
Công nghệ sẽ thay đổi cách chúng ta xem World Cup
Không chỉ là một “sự kiện vua của bóng đá”, World Cup 2026 còn được các chuyên gia xem là minh chứng cho sức mạnh hợp tác giữa công nghệ, thể thao và du lịch. Giải đấu được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới về khả năng tương tác và tiếp cận dành cho người hâm mộ…
Những ngôi nhà gạch thô ngói mộc giữa Thủ đô
Hà Nội là một trong những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, mặt trái của điều này là môi trường bị ô nhiễm và xuống cấp, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên ngày càng xa cách…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: