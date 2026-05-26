Chiến lược chiếm lĩnh “sân nhà” của The Pet Vietnam tại triển lãm Pet Fair 2026

Trong khuôn khổ Pet Fair 2026, tọa đàm với chủ đề “Chiến lược thích ứng cho doanh nghiệp Thú cưng trước biến động thị trường” đã mang đến nhiều góc nhìn thực tế về xu hướng phát triển của ngành thú cưng tại Việt Nam.

Chương trình quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia nghiên cứu thị trường, bác sĩ thú y cùng các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng.

TỌA ĐÀM QUY TỤ NHIỀU CHUYÊN GIA VÀ DOANH NGHIỆP NGÀNH THÚ CƯNG

Tại chương trình, ông Hồ Mộng Hải - Phó Trưởng phòng giống vật nuôi, Cục chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã mang đến góc nhìn về định hướng phát triển ngành chăn nuôi - thú y và nhu cầu quản lý thị trường thú cưng theo hướng bài bản hơn.

Bên cạnh đó, bà Diệp Ngọc Trúc - Thạc sĩ, Bác sĩ thú y, Chủ tịch Chi hội Thú Y - Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) chia sẻ về sự thay đổi tích cực trong nhận thức chăm sóc thú cưng tại Việt Nam. Theo bà, người nuôi hiện không chỉ quan tâm đến điều trị bệnh mà còn chú trọng nhiều hơn đến dinh dưỡng và sức khỏe lâu dài cho chó mèo.

Chương trình còn có sự tham gia của bà Vũ Ngọc Anh Thuyên - Giám Đốc Marketing TGM Research với nhiều phân tích đáng chú ý về hành vi tiêu dùng ngành thú cưng. Theo bà Thuyên, sức khỏe dài hạn đang trở thành ưu tiên của nhiều chủ nuôi, kéo theo nhu cầu tăng mạnh ở các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng và dịch vụ chăm sóc chuyên sâu.

Đại diện doanh nghiệp gồm ông Võ Hồng Đức - Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành The Pet Vietnam, chia sẻ về chiến lược phát triển thương hiệu nội địa trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, cùng bà Nguyễn Thị Nhã Hằng - Chuyên viên thu mua Hệ thống bán lẻ Kohnan Vietnam với góc nhìn về xu hướng bán lẻ và nhu cầu sản phẩm chăm sóc thú cưng tại thị trường Việt Nam.

THỊ TRƯỜNG THÚ CƯNG VIỆT NAM ĐANG CHUYỂN MÌNH THEO HƯỚNG CHUYÊN NGHIỆP

Theo các chuyên gia tại tọa đàm, ngành thú cưng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh với nhiều thay đổi trong hành vi tiêu dùng và nhu cầu chăm sóc thú cưng.

Người nuôi hiện sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm dinh dưỡng, dịch vụ thú y và giải pháp chăm sóc chất lượng cao. Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ từ 25 - 34 tuổi đang trở thành lực lượng tiêu dùng quan trọng của thị trường thú cưng hiện đại.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn chăm sóc thú cưng quốc tế cũng đang dần được áp dụng tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thú y cũng như nhận thức của người nuôi về chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thú cưng.

THE PET VIETNAM CHIA SẺ GÓC NHÌN VỀ LỢI THẾ THƯƠNG HIỆU NỘI ĐỊA

Ông Võ Hồng Đức - Đại diện The Pet Vietnam chia sẻ thông tin về thị trường thú cưng nội địa tại Tọa đàm.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại tọa đàm là phần chia sẻ của ông Võ Hồng Đức - Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành The Pet Vietnam.

Theo ông Đức, lợi thế lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam nằm ở khả năng thấu hiểu thị trường nội địa, từ khẩu vị của chó mèo cho đến hành vi tiêu dùng và nhu cầu thực tế của người nuôi thú cưng.

Ông cho biết Việt Nam có nguồn nguyên liệu tự nhiên phong phú như thịt, cá và thực phẩm tươi phục vụ sản xuất thức ăn thú cưng. Tuy nhiên, để cạnh tranh bền vững, doanh nghiệp nội địa không thể chỉ tập trung vào giá thành mà cần đầu tư nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm, nghiên cứu dinh dưỡng và trải nghiệm người dùng.

Đại diện The Pet Vietnam cũng nhấn mạnh rằng mỗi khu vực đều có sự khác biệt về môi trường sống, thói quen chăm sóc và khẩu vị thú cưng. Đây chính là cơ hội để các thương hiệu nội địa phát triển những dòng sản phẩm phù hợp hơn với chó mèo Việt Nam.

GIAN HÀNG THE PET VIETNAM THU HÚT KHÁCH THAM QUAN TẠI TỌA ĐÀM

Không gian trưng bày của The Pet Vietnam thu hút nhiều khách tham quan và đối tác tại Tọa đàm ngành thú cưng.

Không chỉ tham gia chia sẻ chuyên môn, khu vực trưng bày của The Pet Vietnam cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khách tham quan và các đối tác trong ngành thú cưng.

Nhiều khách hàng doanh nghiệp và chủ nuôi dành sự chú ý cho các dòng sản phẩm dinh dưỡng dành cho chó mèo như pate lon, hạt siêu topping và hạt dầu cá hồi. Khách tham quan cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về thành phần dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp cũng như chính sách hợp tác từ đội ngũ The Pet Vietnam.

Sự quan tâm dành cho các thương hiệu nội địa cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên các sản phẩm minh bạch thành phần, phù hợp khẩu vị thú cưng và dễ tiếp cận hơn trong quá trình chăm sóc hàng ngày.

THE PET VIETNAM KỲ VỌNG MANG ĐẾN NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI PET FAIR 2026

Sau những dấu ấn tại tọa đàm, The Pet Vietnam được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị dành cho cộng đồng yêu thú cưng tại Pet Fair 2026.

Tại sự kiện, khách tham quan dự kiến sẽ được tìm hiểu trực tiếp các dòng sản phẩm dinh dưỡng dành cho chó mèo ở nhiều độ tuổi như pate tươi, pate lon, hạt siêu topping và hạt dầu cá hồi. Bên cạnh đó, đội ngũ thương hiệu cũng sẽ hỗ trợ tư vấn về khẩu phần ăn, thành phần dinh dưỡng và xu hướng chăm sóc thú cưng hiện đại.

Sự góp mặt của The Pet Vietnam tại Pet Fair 2026 tiếp tục thể hiện định hướng phát triển lâu dài của thương hiệu nội địa trong việc xây dựng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và thói quen chăm sóc của chó mèo Việt Nam.

