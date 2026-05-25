Tăng tốc kích cầu, tạo động lực tăng trưởng tiêu dùng nội địa
Tuệ Mỹ
25/05/2026, 13:51
Năm 2026 tiếp tục là năm ngành bán lẻ phải đối mặt với nhiều sức ép. Lạm phát, chi phí đầu vào tăng, xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh và cạnh tranh ngày càng gay gắt đang tạo ra không ít thách thức cho doanh nghiệp…
Cả TP.HCM và Hà Nội hiện đều đang duy trì nhiều chương trình
bình ổn thị trường, kết nối doanh nghiệp với hệ thống bán lẻ hiện đại và hỗ trợ
tiêu thụ hàng Việt, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống và sản
phẩm phục vụ mùa hè. Các chương trình này không chỉ giúp ổn định nguồn cung mà
còn góp phần giữ nhịp sức mua của thị trường nội địa.
Ghi nhận tại nhiều hệ thống bán lẻ cho thấy sức mua đang tập
trung vào các nhóm hàng thực phẩm, đồ uống, trái cây, hàng đông lạnh và sản phẩm tiêu dùng gia đình. Bước vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiều siêu thị miền Bắc cũng
đồng loạt triển khai chương trình giảm giá sâu và mở rộng
không gian cho hàng Việt nhằm thu hút người mua sắm.
Điển hình, hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình khuyến mãi mới
với chủ đề “Chào hè”, áp dụng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, tập trung vào các sản
phẩm phục vụ nhu cầu mùa nóng. Một số thực phẩm như cá basa nguyên con giảm còn
44.000 đồng/kg, bơ sáp giảm 22%, sầu riêng Ri6 giảm 27%. Ngoài ra, các loại
trái cây đầu mùa như xoài, mận, chôm chôm, táo nhập khẩu từ New Zealand cũng được
khuyến mãi 20 - 30%.
Tương tự, từ nay đến hết ngày 2/6, hệ thống siêu thị Lotte
Mart triển khai chương trình kích cầu “Bé vui quà, mẹ vui giá”, giảm giá tới
40% cho nhiều sản phẩm thú bông, sữa trái cây, váng sữa... Nhiều loại trái cây
cũng được Lotte Mart áp dụng khuyến mãi như sầu riêng, măng cụt, vải u
hồng... Ngoài ra, Lotte Mart triển khai chính sách ưu đãi “Siêu coupon - Siêu rẻ”
áp dụng cho khách hàng thành viên có đơn hàng siêu thị từ 200.000 đồng.
Tại hệ thống siêu thị Co.op Mart, chương trình "Lễ hội
trái cây mùa hè" và "Lễ hội rau nhiệt đới" đang được tổ chức,
trong đó nhóm nông sản được giảm giá theo mùa. Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá thu, thịt lợn, trứng gà…
cũng được luân phiên ưu đãi giảm giá 30%. Song song với đó 1.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như gia
vị, đồ khô, hàng gia dụng… cũng được giảm giá đến 50%.
Theo đại diện các doanh nghiệp, việc kiểm soát chi phí, đảm bảo chất lượng hàng hóa hiện là một trong những giải pháp căn cơ để tạo niềm tin, kích thích sức mua. Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Ngành hàng WinMart, nhận định, ảnh hưởng xung đột địa chính trị thế giới khiến giá cả hàng hóa tăng mạnh. Để kích cầu, hệ thống cửa hàng WinMart mỗi tháng có 2 chương trình khuyến mãi nhằm mang đến mức giá tốt cho người tiêu dùng.
"Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn quan tâm đến chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ. Do vậy, chúng tôi đã đầu tư gia tăng năng lực kiểm tra chất lượng, đưa vào vận hành hệ thống phòng lab kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại 3 miền, đảm bảo chất lượng hàng hóa", ông Nguyễn Minh Tâm cho biết.
Tại hội thảo "Xu hướng tiêu dùng 2026 và ESG doanh nghiệp
cần thích ứng thế nào?" mới đây, bà Nguyễn Cao Ngọc Dung, phụ trách phát
triển thị trường Việt Nam và Philippines của Công ty NielsenIQ (NIQ), cho biết nếu năm 2025
chỉ khoảng 43% người được hỏi cho biết họ thắt chặt chi tiêu thì đến năm 2026,
con số này đã tăng lên 57%.
Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng ưu tiên các mặt hàng thiết
yếu, hạn chế mua sắm xa xỉ và tăng cường nấu ăn tại nhà để tiết kiệm chi phí.
Nhiều người cũng chuyển sang săn khuyến mãi trên các nền tảng trực tuyến hoặc tạm
dừng mua các sản phẩm không thật sự cần thiết.
Tuy nhiên, người Việt vẫn sẵn sàng trải nghiệm sản phẩm mới.
Theo NielsenIQ, có đến 92% người tiêu dùng cho biết họ sẵn sàng thử thương hiệu
hoặc sản phẩm mới nếu phù hợp nhu cầu và mang lại trải nghiệm thú vị. Trong năm
qua, thị trường FMCG ghi nhận khoảng 18.000 sản phẩm mới được tung ra thị trường.
Ngoài yếu tố giá cả, người tiêu dùng hiện ngày càng quan tâm
đến chất lượng và sức khỏe. Theo NIQ, có tới 86% người Việt cho biết họ ưu tiên
chất lượng hơn số lượng sản phẩm. Điều này cho thấy xu hướng tiêu dùng đang
chuyển từ "mua nhiều" sang "mua đáng tiền", trong đó người
mua cân nhắc kỹ hơn về giá trị sử dụng, chất lượng và độ tin cậy của thương hiệu
trước khi quyết định chi tiêu.
Trong khi đó, tại hội thảo "Khơi thông sức mua, kích cầu
tiêu dùng" diễn ra cùng ngày, các chuyên gia cho rằng áp lực với doanh nghiệp không còn chỉ là cạnh tranh
về giá mà còn phải chứng minh được giá trị sử dụng, chất lượng và độ tin cậy của
sản phẩm để thuyết phục khách hàng xuống tiền.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp
mở rộng thị trường, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, cho rằng cần xây dựng các chương trình kết nối
cung - cầu theo hướng thực chất hơn, thay vì chỉ dừng ở các hoạt động xúc tiến
ngắn hạn.
Theo ông Mạc Quốc Anh, các chương trình kết nối cần có cơ chế
theo dõi sau kết nối nhằm đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm, khả năng gia
tăng doanh số cũng như kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến bao bì,
truy xuất nguồn gốc, logistics và năng lực cung ứng của doanh nghiệp.
Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cũng kiến
nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về
các quy định mới của Luật Thương mại điện tử dự kiến có hiệu lực từ ngày
1/7/2026. Theo Hiệp hội, việc phổ biến sớm các
quy định mới sẽ giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng, giảm rủi ro pháp lý và
nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh.
Đại diện các hệ thống bán lẻ lớn cũng đề xuất Hà Nội sớm có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực
logistics nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong hoạt động vận
chuyển, lưu thông và phân phối hàng hóa. Theo các doanh nghiệp bán lẻ, việc cải
thiện hạ tầng logistics và tối ưu chi phí vận chuyển sẽ góp phần nâng cao hiệu
quả chuỗi cung ứng, ổn định nguồn hàng và hỗ trợ kích cầu tiêu dùng trên thị
trường nội địa.
Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 1184/QĐ-BCT về việc
tổ chức “Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First
Vietnam Grand Sale in 2026" trên phạm vi toàn quốc, từ ngày
1 - 31/7/2026.
Chương trình được tổ chức kết hợp các hoạt động thương mại
truyền thống và thương mại điện tử nhằm mục tiêu tạo sức lan tỏa và thu hút sự
tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Theo
thông tin từ Ban tổ chức, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để
khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại
100%.
Không còn chỉ là thú vui cá nhân, các sản phẩm mang tính "healing" (chữa lành) như nến thơm, tinh dầu, đá năng lượng hay workshop tarot đang dần trở thành một phần của nền kinh tế tiêu dùng mới...
Ngành tài chính ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử số hóa: AI, dữ liệu lớn, sinh trắc học, Cloud-native banking. Những công nghệ từng được xem là tương lai giờ đã trở thành áp lực sống còn của ngành tài chính.
Củng cố niềm tin tiêu dùng trên thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á
Theo nghiên cứu mới do IDC thực hiện, Đông Nam Á được dự báo sẽ trở thành thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh thứ hai toàn cầu vào năm 2029, chỉ đứng sau Ấn Độ...
Bán lẻ hiện đại "mở đường" tiêu thụ nông sản
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thị trường bán lẻ nội địa tiếp tục là "bệ đỡ" quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Sức mua phục hồi tích cực tạo dư địa lớn cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu Việt…
Thị trường thiết bị làm mát "nóng" theo hóa đơn điện
Năm nay nắng nóng đến sớm và gay gắt. Hệ thống điện quốc gia ghi nhận vào ngày 31/3/2026, lần đầu tiên lượng điện tiêu thụ trên cả nước vượt mốc 1 tỷ kWh/ngày ngay từ đầu năm, tăng hơn 69 triệu kWh so với cùng kỳ năm ngoái…
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: