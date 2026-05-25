Công nghệ sẽ thay đổi cách chúng ta xem World Cup

Không chỉ là một “sự kiện vua của bóng đá”, World Cup 2026 còn được các chuyên gia xem là minh chứng cho sức mạnh hợp tác giữa công nghệ, thể thao và du lịch. Giải đấu được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới về khả năng tương tác và tiếp cận dành cho người hâm mộ…

Trận khai mạc diễn ra ngày 11/6 sẽ là lần đầu tiên World Cup đưa AI sâu vào từng trận đấu. Mỗi đội sẽ được trang bị mô hình trí tuệ nhân tạo riêng, cho phép các nhà phân tích so sánh lối chơi thông qua video và mô phỏng 3D. Huấn luyện viên có thể đánh giá những thay đổi chiến thuật đưa ra đạt hiệu quả thế nào trước đối thủ tiếp theo, trong khi cầu thủ sẽ nhận dữ liệu phân tích trận đấu được cá nhân hóa cho từng người.

Được gọi là Football AI Pro, hay FIFA AI Pro, chương trình do Lenovo phát triển có thể phân tích hàng trăm triệu điểm dữ liệu của FIFA và xử lý hơn 2.000 chỉ số liên quan đến bóng đá, gồm pressing, di chuyển, chiến thuật và chuyển đổi trạng thái. Nền tảng cung cấp thông tin chi tiết dưới dạng giải thích bằng văn bản, biểu đồ hoặc video ngắn.

"Trước đây những đội giàu có thường có lợi thế công nghệ. Nhưng đến năm 2026, AI đang 'dân chủ hóa' dữ liệu và mang lại cơ hội như nhau", Bank of America Global Research bình luận đầu tháng này. Theo website FIFA, các cầu thủ tham dự World Cup 2026 sẽ được hệ thống kỹ thuật số quét trong khoảng một giây để tạo phiên bản 3D chính xác của cơ thể, gọi là "digital avatar".

Thông tin được kỳ vọng giúp đội ngũ trọng tài đưa ra quyết định việt vị chính xác và dễ giải thích hơn trong tình huống gây tranh cãi, cũng như giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn quyết định của trọng tài VAR. Cùng với đó, công nghệ hỗ trợ trọng tài như VAR, SAO (bắt việt vị bán tự động) không còn dựa vào mô hình điện toán đám mây truyền thống.

Thay vào đó, thông qua điện toán biên (Edge Computing), cho phép dữ liệu từ hàng trăm đến hàng nghìn camera, cảm biến tại các sân vận động được thu thập và xử lý, phân tích tại chỗ, qua đó giảm độ trễ của việc AI đưa ra kết quả.

Trong các tình huống VAR, không chỉ phát lại video đơn thuần cho trọng tài, AI sẽ can thiệp để xác định lỗi có thể gây ra quyết định gây tranh cãi như việt vị, bóng chạm tay... bằng cách phân tích vị trí cầu thủ và chuyển động bóng theo thời gian thực.

16 sân vận động diễn ra loạt trận đấu cũng có phiên bản kỹ thuật số riêng, tức bản sao ảo trực tiếp của địa điểm đó. Nhà điều hành sử dụng chúng phục vụ việc theo dõi sự di chuyển của đám đông để kiểm soát rủi ro an ninh cũng như tối ưu vận hành. Hệ thống đồng bộ dữ liệu cầu thủ từ các thiết bị đeo trên người họ trong thời gian thực nhằm phát hiện các vấn đề sức khỏe có thể xảy ra khi thi đấu.

Với khán giả, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã giới thiệu FIFA Fan ID – tấm thẻ đặc biệt được thiết kế dành riêng cho những người sở hữu vé xem các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. FIFA Fan ID được xem như “chìa khóa” giúp người hâm mộ tiếp cận hàng loạt trải nghiệm số và nội dung độc quyền xuyên suốt giải đấu.

Các cổ động viên có thể nhận thẻ tại những trung tâm hỗ trợ người hâm mộ được bố trí ở toàn bộ 16 sân vận động đăng cai World Cup 2026. Sau khi kích hoạt, người dùng chỉ cần chạm thẻ vào điện thoại thông minh để truy cập hệ sinh thái kỹ thuật số mà FIFA xây dựng riêng cho giải đấu.

Đây là lần đầu tiên FIFA triển khai một hệ thống thẻ vật lý tích hợp công nghệ tương tác số trên quy mô lớn dành cho người hâm mộ tại World Cup. Thông qua tấm thẻ này, người hâm mộ có thể xem các video độc quyền, nhận thông tin về sân vận động, tham gia các trò chơi tương tác và tiếp cận những nội dung chỉ dành riêng cho người sở hữu Fan ID.

Đặc biệt, FIFA cho phép người hâm mộ tải lên hình ảnh, video hoặc những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình theo dõi World Cup để tạo thành các sản phẩm lưu niệm chính thức mang dấu ấn cá nhân. Bên cạnh đó, FIFA cũng tích hợp chương trình FIFA Rewards, cho phép người hâm mộ tích lũy điểm thưởng thông qua các hoạt động tương tác trong thời gian diễn ra giải đấu.

Để phục vụ du lịch, World Cup 2026 dự kiến có mặt của đội quân xe tự lái ấn tượng nhất từ trước đến nay. Bảy công ty về xe tự lái sẽ vận hành tại 10 thành phố đăng cai, giúp khán giả có thể sử dụng loại hình di chuyển này thay cho taxi thông thường. Waymo dự kiến hiện diện lớn nhất, với các chuyến đi được lên kế hoạch tại 7 thành phố đăng cai và thử nghiệm tại ba thành phố khác ở Mỹ.

Trong khi đó, chính phủ Mexico vừa ra mắt ứng dụng di động “México Invita”, nền tảng số tích hợp thông tin du lịch, văn hóa và di chuyển nhằm phục vụ người hâm mộ trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026. Cơ quan Chuyển đổi số và Viễn thông Mexico cho biết ứng dụng được phát triển bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, hỗ trợ trên hệ điều hành iOS và Android.

Ứng dụng này giúp người dùng tiếp cận các điểm đến du lịch, bảo tàng, khu khảo cổ, hoạt động văn hóa và hệ thống giao thông tại 3 thành phố đăng cai World Cup gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey. Điểm đáng chú ý của nền tảng này là khả năng kết nối hơn 290 tuyến du lịch trên toàn lãnh thổ Mexico, với mục tiêu đưa dòng khách quốc tế từ World Cup lan tỏa tới cả 32 bang của nước này. Ứng dụng còn tích hợp các dịch vụ đặt vé, trong đó có hệ thống tàu Maya Train – dự án hạ tầng du lịch trọng điểm của Mexico.

Robot hình người và robot bốn chân cũng có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hyundai sẽ dùng robot Atlas và Spot của Boston Dynamics cho các hỗ trợ hoạt động sân vận động, hậu cần và tương tác với người hâm mộ tại Mỹ. Còn Mexico có kế hoạch triển khai chó robot cho an ninh sân vận động và nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp.

Việc áp dụng AI tại World Cup diễn ra trong bối cảnh giới phân tích dự đoán xu hướng AI trong thể thao sẽ tăng tốc. “Công nghệ giúp mọi người tập trung hơn vào những gì tốt nhất: truyền cảm hứng, dẫn dắt và kết nối", công ty kiểm toán và tư vấn PwC viết trong báo cáo hồi tháng 1. "AI không những không phá hủy sự kỳ diệu của thể thao, mà còn giúp tăng cường những trải nghiệm chân thực và phấn khích đó".