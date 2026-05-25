Công nghệ sẽ thay đổi cách chúng ta xem World Cup

Không chỉ là một “sự kiện vua của bóng đá”, World Cup 2026 còn được các chuyên gia xem là minh chứng cho sức mạnh hợp tác giữa công nghệ, thể thao và du lịch. Giải đấu được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới về khả năng tương tác và tiếp cận dành cho người hâm mộ…
Trận khai mạc diễn ra ngày 11/6 sẽ là lần đầu tiên World Cup
đưa AI sâu vào từng trận đấu. Mỗi đội sẽ được trang bị mô hình trí tuệ nhân tạo
riêng, cho phép các nhà phân tích so sánh lối chơi thông qua video và mô phỏng
3D. Huấn luyện viên có thể đánh giá những thay đổi chiến thuật đưa ra đạt hiệu
quả thế nào trước đối thủ tiếp theo, trong khi cầu thủ sẽ nhận dữ liệu phân
tích trận đấu được cá nhân hóa cho từng người.
Được gọi là Football AI Pro, hay FIFA AI Pro, chương trình
do Lenovo phát triển có thể phân tích hàng trăm triệu điểm dữ liệu của FIFA và
xử lý hơn 2.000 chỉ số liên quan đến bóng đá, gồm pressing, di chuyển, chiến
thuật và chuyển đổi trạng thái. Nền tảng cung cấp thông tin chi tiết dưới dạng
giải thích bằng văn bản, biểu đồ hoặc video ngắn.
"Trước đây những đội giàu có thường có lợi thế công nghệ.
Nhưng đến năm 2026, AI đang 'dân chủ hóa' dữ liệu và mang lại cơ hội như
nhau", Bank of America Global Research bình luận đầu tháng này. Theo
website FIFA, các cầu thủ tham dự World Cup 2026 sẽ được hệ thống kỹ thuật số
quét trong khoảng một giây để tạo phiên bản 3D chính xác của cơ thể, gọi là
"digital avatar".
Thông tin được kỳ vọng giúp đội ngũ trọng tài đưa ra quyết định
việt vị chính xác và dễ giải thích hơn trong tình huống gây tranh cãi, cũng như
giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn quyết định của trọng tài VAR. Cùng với đó, công
nghệ hỗ trợ trọng tài như VAR, SAO (bắt việt vị bán tự động) không còn dựa vào
mô hình điện toán đám mây truyền thống.
Thay vào đó, thông qua điện toán biên
(Edge Computing), cho phép dữ liệu từ hàng trăm đến hàng nghìn camera, cảm biến
tại các sân vận động được thu thập và xử lý, phân tích tại chỗ, qua đó giảm độ
trễ của việc AI đưa ra kết quả.
Trong các tình huống VAR, không chỉ phát lại video đơn thuần
cho trọng tài, AI sẽ can thiệp để xác định lỗi có thể gây ra quyết định gây
tranh cãi như việt vị, bóng chạm tay... bằng cách phân tích vị trí cầu thủ và
chuyển động bóng theo thời gian thực.
16 sân vận động diễn ra loạt trận đấu cũng có phiên bản kỹ
thuật số riêng, tức bản sao ảo trực tiếp của địa điểm đó. Nhà điều hành sử dụng
chúng phục vụ việc theo dõi sự di chuyển của đám đông để kiểm soát rủi ro an
ninh cũng như tối ưu vận hành. Hệ thống đồng bộ dữ liệu cầu thủ từ các thiết bị
đeo trên người họ trong thời gian thực nhằm phát hiện các vấn đề sức khỏe có thể
xảy ra khi thi đấu.
Với khán giả, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã giới thiệu
FIFA Fan ID – tấm thẻ đặc biệt được thiết kế dành riêng cho những người sở hữu
vé xem các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. FIFA Fan ID được
xem như “chìa khóa” giúp người hâm mộ tiếp cận hàng loạt trải nghiệm số và nội
dung độc quyền xuyên suốt giải đấu.
Các cổ động viên có thể nhận thẻ tại những trung tâm hỗ
trợ người hâm mộ được bố trí ở toàn bộ 16 sân vận động đăng cai World Cup 2026.
Sau khi kích hoạt, người dùng chỉ cần chạm thẻ vào điện thoại thông minh để
truy cập hệ sinh thái kỹ thuật số mà FIFA xây dựng riêng cho giải đấu.
Đây là lần đầu tiên FIFA triển khai một hệ thống thẻ vật lý
tích hợp công nghệ tương tác số trên quy mô lớn dành cho người hâm mộ tại World
Cup. Thông qua tấm thẻ này, người hâm mộ có thể xem các video độc quyền, nhận
thông tin về sân vận động, tham gia các trò chơi tương tác và tiếp cận những nội
dung chỉ dành riêng cho người sở hữu Fan ID.
Đặc biệt, FIFA cho phép người hâm mộ tải lên hình ảnh, video
hoặc những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình theo dõi World Cup để tạo
thành các sản phẩm lưu niệm chính thức mang dấu ấn cá nhân. Bên cạnh đó, FIFA cũng tích hợp chương trình FIFA Rewards, cho phép
người hâm mộ tích lũy điểm thưởng thông qua các hoạt động tương tác trong thời
gian diễn ra giải đấu.
Để phục vụ du lịch, World Cup 2026 dự kiến có mặt của đội
quân xe tự lái ấn tượng nhất từ trước đến nay. Bảy công ty về xe tự lái sẽ vận
hành tại 10 thành phố đăng cai, giúp khán giả có thể sử dụng loại hình di chuyển
này thay cho taxi thông thường. Waymo dự kiến hiện diện lớn nhất, với các chuyến
đi được lên kế hoạch tại 7 thành phố đăng cai và thử nghiệm tại ba thành phố
khác ở Mỹ.
Trong khi đó, chính phủ Mexico vừa ra mắt ứng dụng di động “México
Invita”, nền tảng số tích hợp thông tin du lịch, văn hóa và di chuyển nhằm phục
vụ người hâm mộ trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026. Cơ quan Chuyển đổi
số và Viễn thông Mexico cho biết ứng dụng được phát triển bằng tiếng Tây
Ban Nha và tiếng Anh, hỗ trợ trên hệ điều hành iOS và Android.
Ứng dụng này giúp người dùng tiếp cận các điểm đến du lịch,
bảo tàng, khu khảo cổ, hoạt động văn hóa và hệ thống giao thông tại 3 thành phố
đăng cai World Cup gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey. Điểm đáng chú ý của
nền tảng này là khả năng kết nối hơn 290 tuyến du lịch trên toàn lãnh thổ
Mexico, với mục tiêu đưa dòng khách quốc tế từ World Cup lan tỏa tới cả 32 bang
của nước này. Ứng dụng còn tích hợp các dịch vụ đặt vé, trong đó có hệ thống
tàu Maya Train – dự án hạ tầng du lịch trọng điểm của Mexico.
Robot hình người và robot bốn chân cũng có mặt tại ngày hội
bóng đá lớn nhất hành tinh. Hyundai sẽ dùng robot Atlas và Spot của Boston
Dynamics cho các hỗ trợ hoạt động sân vận động, hậu cần và tương tác với người
hâm mộ tại Mỹ. Còn Mexico có kế hoạch triển khai chó robot cho an ninh sân vận
động và nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp.
Việc áp dụng AI tại World Cup diễn ra trong bối cảnh giới
phân tích dự đoán xu hướng AI trong thể thao sẽ tăng tốc. “Công nghệ giúp mọi
người tập trung hơn vào những gì tốt nhất: truyền cảm hứng, dẫn dắt và kết nối",
công ty kiểm toán và tư vấn PwC viết trong báo cáo hồi tháng 1. "AI không
những không phá hủy sự kỳ diệu của thể thao, mà còn giúp tăng cường những trải nghiệm chân thực và phấn khích đó".
Hãng sản xuất thiết bị lưu trữ SanDisk ước tính World Cup 2026 sẽ tạo ra hơn 90 petabyte dữ liệu, gấp 45 lần lượng dữ liệu được tạo ra trong World Cup 2022 tại Qatar. Nếu tính cả bài đăng mạng xã hội, ảnh tự chụp, tương tác trên thiết bị di động và hoạt động kỹ thuật số khác, tổng lượng dữ liệu có thể đạt mức "chưa từng có".
6 tỷ người sẽ theo dõi “cuộc đua marketing” World Cup 2026
07:34, 14/05/2026
World Cup 2026: Khi giá vé tăng như giá vàng
14:15, 05/05/2026
World Cup 2026 và cơ hội kinh tế từ bản quyền truyền hình
Theo Variety, giai đoạn cao điểm từ tháng 5 - 8 thường chiếm tới 40% doanh thu phòng vé hàng năm. Mùa hè 2026 cũng hứa hẹn bùng nổ rạp chiếu Việt Nam với loạt tác phẩm điện ảnh đa dạng thể loại từ hài hước, kỳ ảo đến hoạt hình phiêu lưu…
Văn hóa đọc tìm lại chỗ đứng nhờ các KOL trên mạng xã hội
Giữa lúc các nền tảng mạng xã hội ngập tràn nội dung AI và những video quảng cáo trá hình, một dòng chảy ngược đang âm thầm hình thành. Lớp nhà sáng tạo nội dung được dẫn dắt bởi tri thức và chiều sâu đang tác động trực tiếp đến văn hóa đọc toàn cầu...
6 tỷ người sẽ theo dõi “cuộc đua marketing” World Cup 2026
World Cup 2026 đang đến rất gần. Đối với FIFA, thách thức là cân bằng giữa tăng trưởng doanh thu và tính xác thực. Còn đối với các thương hiệu, đó là làm sao để nổi bật trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt…
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là để thúc đẩy tiêu dùng văn hóa
Trong năm 2025, tiêu dùng văn hóa đã được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động trên quy mô toàn quốc. Năm nay, các chuyên gia đang kỳ vọng tiêu dùng văn hóa sẽ tiếp tục tăng tốc nhờ Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam…
Cơ hội kinh doanh từ sự kiện gây quỹ nghệ thuật
Không gian triển lãm mới, kỷ lục gây quỹ hàng chục triệu USD và sự trở lại của Beyoncé là những yếu tố góp phần giúp Met Gala 2026 năm nay trở nên nổi bật hơn bao giờ hết...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: