Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Giải trí

Công nghệ sẽ thay đổi cách chúng ta xem World Cup

Tuệ Mỹ

25/05/2026, 08:29

Không chỉ là một “sự kiện vua của bóng đá”, World Cup 2026 còn được các chuyên gia xem là minh chứng cho sức mạnh hợp tác giữa công nghệ, thể thao và du lịch. Giải đấu được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới về khả năng tương tác và tiếp cận dành cho người hâm mộ…

Việc áp dụng AI tại World Cup diễn ra trong bối cảnh giới phân tích dự đoán xu hướng AI trong thể thao sẽ tăng tốc.
Việc áp dụng AI tại World Cup diễn ra trong bối cảnh giới phân tích dự đoán xu hướng AI trong thể thao sẽ tăng tốc.

Trận khai mạc diễn ra ngày 11/6 sẽ là lần đầu tiên World Cup đưa AI sâu vào từng trận đấu. Mỗi đội sẽ được trang bị mô hình trí tuệ nhân tạo riêng, cho phép các nhà phân tích so sánh lối chơi thông qua video và mô phỏng 3D. Huấn luyện viên có thể đánh giá những thay đổi chiến thuật đưa ra đạt hiệu quả thế nào trước đối thủ tiếp theo, trong khi cầu thủ sẽ nhận dữ liệu phân tích trận đấu được cá nhân hóa cho từng người.

Được gọi là Football AI Pro, hay FIFA AI Pro, chương trình do Lenovo phát triển có thể phân tích hàng trăm triệu điểm dữ liệu của FIFA và xử lý hơn 2.000 chỉ số liên quan đến bóng đá, gồm pressing, di chuyển, chiến thuật và chuyển đổi trạng thái. Nền tảng cung cấp thông tin chi tiết dưới dạng giải thích bằng văn bản, biểu đồ hoặc video ngắn.

"Trước đây những đội giàu có thường có lợi thế công nghệ. Nhưng đến năm 2026, AI đang 'dân chủ hóa' dữ liệu và mang lại cơ hội như nhau", Bank of America Global Research bình luận đầu tháng này. Theo website FIFA, các cầu thủ tham dự World Cup 2026 sẽ được hệ thống kỹ thuật số quét trong khoảng một giây để tạo phiên bản 3D chính xác của cơ thể, gọi là "digital avatar".

Trận khai mạc diễn ra ngày 11/6 sẽ là lần đầu tiên World Cup đưa AI sâu vào từng trận đấu.
Trận khai mạc diễn ra ngày 11/6 sẽ là lần đầu tiên World Cup đưa AI sâu vào từng trận đấu.

Thông tin được kỳ vọng giúp đội ngũ trọng tài đưa ra quyết định việt vị chính xác và dễ giải thích hơn trong tình huống gây tranh cãi, cũng như giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn quyết định của trọng tài VAR. Cùng với đó, công nghệ hỗ trợ trọng tài như VAR, SAO (bắt việt vị bán tự động) không còn dựa vào mô hình điện toán đám mây truyền thống.

Thay vào đó, thông qua điện toán biên (Edge Computing), cho phép dữ liệu từ hàng trăm đến hàng nghìn camera, cảm biến tại các sân vận động được thu thập và xử lý, phân tích tại chỗ, qua đó giảm độ trễ của việc AI đưa ra kết quả.

Trong các tình huống VAR, không chỉ phát lại video đơn thuần cho trọng tài, AI sẽ can thiệp để xác định lỗi có thể gây ra quyết định gây tranh cãi như việt vị, bóng chạm tay... bằng cách phân tích vị trí cầu thủ và chuyển động bóng theo thời gian thực.

16 sân vận động diễn ra loạt trận đấu cũng có phiên bản kỹ thuật số riêng, tức bản sao ảo trực tiếp của địa điểm đó. Nhà điều hành sử dụng chúng phục vụ việc theo dõi sự di chuyển của đám đông để kiểm soát rủi ro an ninh cũng như tối ưu vận hành. Hệ thống đồng bộ dữ liệu cầu thủ từ các thiết bị đeo trên người họ trong thời gian thực nhằm phát hiện các vấn đề sức khỏe có thể xảy ra khi thi đấu.

Công nghệ được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm người hâm mộ
Công nghệ được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm người hâm mộ

Với khán giả, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã giới thiệu FIFA Fan ID – tấm thẻ đặc biệt được thiết kế dành riêng cho những người sở hữu vé xem các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. FIFA Fan ID được xem như “chìa khóa” giúp người hâm mộ tiếp cận hàng loạt trải nghiệm số và nội dung độc quyền xuyên suốt giải đấu.

Các cổ động viên có thể nhận thẻ tại những trung tâm hỗ trợ người hâm mộ được bố trí ở toàn bộ 16 sân vận động đăng cai World Cup 2026. Sau khi kích hoạt, người dùng chỉ cần chạm thẻ vào điện thoại thông minh để truy cập hệ sinh thái kỹ thuật số mà FIFA xây dựng riêng cho giải đấu.

Đây là lần đầu tiên FIFA triển khai một hệ thống thẻ vật lý tích hợp công nghệ tương tác số trên quy mô lớn dành cho người hâm mộ tại World Cup. Thông qua tấm thẻ này, người hâm mộ có thể xem các video độc quyền, nhận thông tin về sân vận động, tham gia các trò chơi tương tác và tiếp cận những nội dung chỉ dành riêng cho người sở hữu Fan ID.

FIFA Fan ID tạo nên diện mạo mới cho kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
FIFA Fan ID tạo nên diện mạo mới cho kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Đặc biệt, FIFA cho phép người hâm mộ tải lên hình ảnh, video hoặc những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình theo dõi World Cup để tạo thành các sản phẩm lưu niệm chính thức mang dấu ấn cá nhân. Bên cạnh đó, FIFA cũng tích hợp chương trình FIFA Rewards, cho phép người hâm mộ tích lũy điểm thưởng thông qua các hoạt động tương tác trong thời gian diễn ra giải đấu.

Để phục vụ du lịch, World Cup 2026 dự kiến có mặt của đội quân xe tự lái ấn tượng nhất từ trước đến nay. Bảy công ty về xe tự lái sẽ vận hành tại 10 thành phố đăng cai, giúp khán giả có thể sử dụng loại hình di chuyển này thay cho taxi thông thường. Waymo dự kiến hiện diện lớn nhất, với các chuyến đi được lên kế hoạch tại 7 thành phố đăng cai và thử nghiệm tại ba thành phố khác ở Mỹ.

World Cup 2026 dự kiến có mặt của đội quân xe tự lái ấn tượng nhất từ trước đến nay.
World Cup 2026 dự kiến có mặt của đội quân xe tự lái ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, chính phủ Mexico vừa ra mắt ứng dụng di động “México Invita”, nền tảng số tích hợp thông tin du lịch, văn hóa và di chuyển nhằm phục vụ người hâm mộ trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026. Cơ quan Chuyển đổi số và Viễn thông Mexico cho biết ứng dụng được phát triển bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, hỗ trợ trên hệ điều hành iOS và Android.

Ứng dụng này giúp người dùng tiếp cận các điểm đến du lịch, bảo tàng, khu khảo cổ, hoạt động văn hóa và hệ thống giao thông tại 3 thành phố đăng cai World Cup gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey. Điểm đáng chú ý của nền tảng này là khả năng kết nối hơn 290 tuyến du lịch trên toàn lãnh thổ Mexico, với mục tiêu đưa dòng khách quốc tế từ World Cup lan tỏa tới cả 32 bang của nước này. Ứng dụng còn tích hợp các dịch vụ đặt vé, trong đó có hệ thống tàu Maya Train – dự án hạ tầng du lịch trọng điểm của Mexico.

Robot hình người và robot bốn chân cũng có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hyundai sẽ dùng robot Atlas và Spot của Boston Dynamics cho các hỗ trợ hoạt động sân vận động, hậu cần và tương tác với người hâm mộ tại Mỹ. Còn Mexico có kế hoạch triển khai chó robot cho an ninh sân vận động và nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp.

Robot hình người và robot bốn chân cũng có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Việc áp dụng AI tại World Cup diễn ra trong bối cảnh giới phân tích dự đoán xu hướng AI trong thể thao sẽ tăng tốc. “Công nghệ giúp mọi người tập trung hơn vào những gì tốt nhất: truyền cảm hứng, dẫn dắt và kết nối", công ty kiểm toán và tư vấn PwC viết trong báo cáo hồi tháng 1. "AI không những không phá hủy sự kỳ diệu của thể thao, mà còn giúp tăng cường những trải nghiệm chân thực và phấn khích đó".

Hãng sản xuất thiết bị lưu trữ SanDisk ước tính World Cup 2026 sẽ tạo ra hơn 90 petabyte dữ liệu, gấp 45 lần lượng dữ liệu được tạo ra trong World Cup 2022 tại Qatar. Nếu tính cả bài đăng mạng xã hội, ảnh tự chụp, tương tác trên thiết bị di động và hoạt động kỹ thuật số khác, tổng lượng dữ liệu có thể đạt mức "chưa từng có".

6 tỷ người sẽ theo dõi “cuộc đua marketing” World Cup 2026

07:34, 14/05/2026

6 tỷ người sẽ theo dõi “cuộc đua marketing” World Cup 2026

World Cup 2026: Khi giá vé tăng như giá vàng

14:15, 05/05/2026

World Cup 2026: Khi giá vé tăng như giá vàng

World Cup 2026 và cơ hội kinh tế từ bản quyền truyền hình

17:05, 30/04/2026

World Cup 2026 và cơ hội kinh tế từ bản quyền truyền hình

Từ khóa:

AI trong thể thao dữ liệu thể thao tiêu dùng Vneconomy World Cup 2026

Đọc thêm

Cuộc đua phòng vé và kỳ vọng cho điện ảnh Việt

Cuộc đua phòng vé và kỳ vọng cho điện ảnh Việt

Theo Variety, giai đoạn cao điểm từ tháng 5 - 8 thường chiếm tới 40% doanh thu phòng vé hàng năm. Mùa hè 2026 cũng hứa hẹn bùng nổ rạp chiếu Việt Nam với loạt tác phẩm điện ảnh đa dạng thể loại từ hài hước, kỳ ảo đến hoạt hình phiêu lưu…

Văn hóa đọc tìm lại chỗ đứng nhờ các KOL trên mạng xã hội

Văn hóa đọc tìm lại chỗ đứng nhờ các KOL trên mạng xã hội

Giữa lúc các nền tảng mạng xã hội ngập tràn nội dung AI và những video quảng cáo trá hình, một dòng chảy ngược đang âm thầm hình thành. Lớp nhà sáng tạo nội dung được dẫn dắt bởi tri thức và chiều sâu đang tác động trực tiếp đến văn hóa đọc toàn cầu...

6 tỷ người sẽ theo dõi “cuộc đua marketing” World Cup 2026

6 tỷ người sẽ theo dõi “cuộc đua marketing” World Cup 2026

World Cup 2026 đang đến rất gần. Đối với FIFA, thách thức là cân bằng giữa tăng trưởng doanh thu và tính xác thực. Còn đối với các thương hiệu, đó là làm sao để nổi bật trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt…

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là để thúc đẩy tiêu dùng văn hóa

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là để thúc đẩy tiêu dùng văn hóa

Trong năm 2025, tiêu dùng văn hóa đã được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động trên quy mô toàn quốc. Năm nay, các chuyên gia đang kỳ vọng tiêu dùng văn hóa sẽ tiếp tục tăng tốc nhờ Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam…

Cơ hội kinh doanh từ sự kiện gây quỹ nghệ thuật

Cơ hội kinh doanh từ sự kiện gây quỹ nghệ thuật

Không gian triển lãm mới, kỷ lục gây quỹ hàng chục triệu USD và sự trở lại của Beyoncé là những yếu tố góp phần giúp Met Gala 2026 năm nay trở nên nổi bật hơn bao giờ hết...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng bật tăng mạnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Thế giới

2

Đề xuất cho phép doanh nghiệp SMEs dùng tài sản số để vay vốn

Tài chính

3

Mất mốc 1900, các công ty chứng khoán nhận định gì?

Chứng khoán

4

Ninh Bình có thêm khu công nghệ cao quy mô hơn 628 ha

Dự án

5

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy