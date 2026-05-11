Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Cơn sốt hợp đồng tài chính khoai tây ở châu Âu giữa chiến tranh Mỹ - Iran

Điệp Vũ

11/05/2026, 09:33

Một cơn sốt đầu cơ khoai tây đang diễn ra ở châu Âu dù hiện tại, khu vực này đang đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung nông sản này...

Ảnh minh họa - Ảnh: AP.
Ảnh minh họa - Ảnh: AP.

Theo trang Euronews, giá các hợp đồng tài chính liên quan đến khoai tây đã tăng vọt hơn 700% chỉ trong vài tuần. Nguyên nhân chính của sự tăng giá này là do hoạt động giao dịch đầu cơ trong bối cảnh bất ổn do cuộc chiến tại Iran gây ra.

Các hợp đồng chênh lệch giá khoai tây (CFDs) đã tăng giá khoảng 705% trong chưa đầy một tháng trở lại đây. Từ ngày 21/4 tới nay, giá mỗi 100 trăm kilogram trên hợp đồng CFD đã tăng từ khoảng 2,11 euro lên đến 18,5 euro. Tuy nhiên, mức giá này vẫn rất thấp so với giá trên thị trường khoai tây châu Âu trong hai năm qua, do thị trường khoai tây vật chất ở châu Âu hiện đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng dư thừa nguồn cung.

Sau những đợt mất mùa và giá khoai tây cao trước đó, nông dân ở các nước như Bỉ, Hà Lan, Pháp và Đức đã mở rộng diện tích trồng trọt đáng kể. Điều kiện thời tiết thuận lợi đã tạo ra những vụ thu hoạch lớn bất thường, dẫn đến tình trạng dư thừa lớn trên thị trường châu Âu. Kết quả là, các nhà chế biến và xuất khẩu gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nguồn cung, đẩy giá khoai tây tại nông trại giảm mạnh.

Một số loại khoai tây chất lượng thấp hơn, thường được dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc sử dụng trong công nghiệp, đã được giao dịch với giá cực thấp hoặc thậm chí âm. Trong những trường hợp này, người trồng có thể phải trả chi phí vận chuyển hoặc xử lý để di chuyển lượng khoai tồn ế ra khỏi trang trại của họ.

Mức giá chuẩn 18,5 euro/100 kg khoai tây trên hợp đồng CFD phản ánh giá khoai tây được "mua tự do" trên thị trường mở, thay vì giá trong các hợp đồng cố định giữa người trồng và nhà chế biến. Mặc dù mức giá này cao hơn nhiều so với mức giá trong một số trường hợp thậm chí còn âm trên thị trường thứ cấp, nhiều nhà sản xuất khoai tây vẫn coi đây là mức giá không bền vững về mặt tài chính vì chi phí sản xuất, bao gồm nhiên liệu, phân bón, lưu trữ và điện, đã tăng đáng kể.

Sự tương phản giữa giá giá khoai tây vật chất suy yếu và tình trạng leo thang dữ dội của giá hợp đồng tài chính khoai tây phản ánh sự khác biệt giữa thị trường giao dịch hàng hóa vật chất và chuỗi cung ứng nông nghiệp thực tế.

Theo các chuyên gia, giá hợp đồng trên thị trường tài chính có thể phản ứng mạnh với sự biến động, kỳ vọng về các vụ thu hoạch trong tương lai, rủi ro thời tiết, nhu cầu xuất khẩu hoặc khả năng có các điều chỉnh cung ứng, ngay cả khi hàng tồn kho hiện tại vẫn còn dư thừa.

Nói cách khác, cú tăng gấp hơn 8 lần của giá hợp đồng CFD liên quan đến khoai tây ở châu Âu không có nghĩa là khoai tây đột nhiên trở nên đắt đỏ ở khu vực này. Thay vào đó, sự tăng giá đó phản ánh biến động trong một thị trường đang cố gắng định giá các điều kiện tương lai liên quan đến sự bất ổn hiện tại.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã cản trở nghiêm trọng hoạt động sản xuất và xuất khẩu các hóa chất và khoáng chất thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp, dẫn đến những mối lo ngại về an ninh lương thực toàn cầu. Vì khoai tây là một loại cây trồng cần nhiều dinh dưỡng, nên sự thiếu hụt đột ngột phân bón giá rẻ có tác động trực tiếp đến sản lượng khoai tây trong tương lai.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi sự bất ổn trong khu vực khiến các tuyến đường vận chuyển chính bị gián đoạn, làm phức tạp thêm chuỗi cung ứng nông nghiệp. Theo Liên hiệp quốc, trước chiến tranh, khoảng 1/3 lượng phân bón của thế giới như urê, kali, amoniac và phốt phát được vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến đường hiện đang bị phong tỏa.

Để đối phó với sự leo thang của chi phí và tình trạng bất định gia tăng này, các nhà giao dịch dường như đang định giá lại các hợp đồng tương lai khoai tây và không còn ưu tiên thực tế hiện tại của tình trạng dư thừa nguồn cung.

Đối với người tiêu dùng châu Âu, điều này hiện không đồng nghĩa với việc tăng giá mạnh đối với một loại thực phẩm cơ bản, nhưng những chuyển động về giá của các hợp đồng CFD khoai tây cho thấy một thị trường đang bất an và cố gắng định giá các tác động kinh tế toàn diện của cuộc chiến Iran.

Số người siêu giàu ở châu Âu tăng 26% sau 5 năm, dẫn đầu là Đức

06:39, 08/05/2026

Số người siêu giàu ở châu Âu tăng 26% sau 5 năm, dẫn đầu là Đức

Nền kinh tế châu Âu hơn 32 nghìn tỷ USD qua một biểu đồ

14:51, 28/04/2026

Nền kinh tế châu Âu hơn 32 nghìn tỷ USD qua một biểu đồ

Đến năm 2030, nước nào sẽ giàu nhất châu Âu?

07:00, 22/04/2026

Đến năm 2030, nước nào sẽ giàu nhất châu Âu?

Từ khóa:

châu Âu đầu cơ khoai tây thế giới

Đọc thêm

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

"Có cảm giác bây giờ đang giống như những tháng cuối cùng của bong bóng vào năm 1999-2000", nhà bán khống nổi tiếng Michael Burry nhận định...

Nợ công Mỹ có thể tăng gấp gần 5 lần trong 30 năm tới

Nợ công Mỹ có thể tăng gấp gần 5 lần trong 30 năm tới

Trong nhiều thập kỷ, nợ công của Mỹ tăng theo các chu kỳ dài và tương đối chậm. Tuy nhiên, tốc độ tích lũy nợ hiện nay đang tăng nhanh rõ rệt...

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Các CEO năng lượng đều cho rằng như một hệ quả của cuộc khủng hoảng này, đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu khí sẽ tăng lên...

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Theo ước tính ban đầu, một trong những khu vực thăm dò chứa trữ lượng dầu đạt hơn 8,8 tỷ thùng dầu thô...

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh sắp tới đối mặt nhiều thách thức từ căng thẳng thương mại và tình hình Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

2

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

3

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

4

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

5

Vietnam Airlines chốt ngày đại hội cổ đông 2026

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy