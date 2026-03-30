Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mở thêm dư địa phát triển đô thị, công nghiệp và logistics khu vực phía Đông tỉnh...

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong thông báo kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Minh tại buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng với UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai (Km1459) vào hồ sơ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông của tỉnh theo định hướng quy hoạch đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Theo đó, Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Thăng Long và các đơn vị liên quan trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai để khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga và giải pháp thiết kế công trình đảm bảo kinh tế - kỹ thuật.

Theo quy hoạch, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua Đồng Nai dài 82 km, được bố trí 1 ga hành khách trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị bổ sung vào hồ sơ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa. Vị trí ga hành khách tại xã Xuân Hòa được đề xuất bổ sung cách ga Long Thành khoảng 48 km, cách ga Mương Mán (Km1393, tỉnh Lâm Đồng) khoảng 66 km, đảm bảo khoảng cách để bố trí thêm 1 ga theo quy định (khoảng 50 km).

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết hiện dư địa phát triển mô hình đô thị TOD (phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm định hướng) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai rất lớn. Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là khu vực các xã Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Hòa, chưa được bố trí ga hành khách trong quy hoạch dự án.

Trong khi đó, khu vực này là vị trí chiến lược kết nối giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thông qua quốc lộ 1 và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Tại đây có nhiều tiềm năng phát triển đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ - logistics và du lịch sinh thái như: Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực núi Chứa Chan, hồ Núi Le tại xã Xuân Lộc. Đồng thời, khu vực này còn có Khu công nghiệp Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa với quy mô 485 ha.

Bên cạnh đó, khu vực này có quỹ đất rộng, địa hình thuận lợi, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật cao, phù hợp bố trí nhà ga hành khách quy mô, khai thác hiệu quả TOD tại khu vực. Do đó, nếu bố trí thêm 1 ga hành khách tại khu vực này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng đường sắt cao tốc trong giai đoạn tới, khai thác hiệu quả TOD khu vực nhà ga.