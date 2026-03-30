Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

30/03/2026, 13:48

Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mở thêm dư địa phát triển đô thị, công nghiệp và logistics khu vực phía Đông tỉnh...

Hình minh họa do AI thực hiện.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong thông báo kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Minh tại buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng với UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai (Km1459) vào hồ sơ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông của tỉnh theo định hướng quy hoạch đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Theo đó, Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Thăng Long và các đơn vị liên quan trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai để khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga và giải pháp thiết kế công trình đảm bảo kinh tế - kỹ thuật.

Theo quy hoạch, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua Đồng Nai dài 82 km, được bố trí 1 ga hành khách trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị bổ sung vào hồ sơ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa. Vị trí ga hành khách tại xã Xuân Hòa được đề xuất bổ sung cách ga Long Thành khoảng 48 km, cách ga Mương Mán (Km1393, tỉnh Lâm Đồng) khoảng 66 km, đảm bảo khoảng cách để bố trí thêm 1 ga theo quy định (khoảng 50 km).

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết hiện dư địa phát triển mô hình đô thị TOD (phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm định hướng) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai rất lớn. Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là khu vực các xã Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Hòa, chưa được bố trí ga hành khách trong quy hoạch dự án.

Trong khi đó, khu vực này là vị trí chiến lược kết nối giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thông qua quốc lộ 1 và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Tại đây có nhiều tiềm năng phát triển đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ - logistics và du lịch sinh thái như: Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực núi Chứa Chan, hồ Núi Le tại xã Xuân Lộc. Đồng thời, khu vực này còn có Khu công nghiệp Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa với quy mô 485 ha.

Bên cạnh đó, khu vực này có quỹ đất rộng, địa hình thuận lợi, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật cao, phù hợp bố trí nhà ga hành khách quy mô, khai thác hiệu quả TOD tại khu vực. Do đó, nếu bố trí thêm 1 ga hành khách tại khu vực này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng đường sắt cao tốc trong giai đoạn tới, khai thác hiệu quả TOD khu vực nhà ga.

Cục Đường bộ Việt Nam đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn Km25+920 - Km54+983).

Phương án tổ chức giao thông đoạn Km4+000 - Km25+920 cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây được áp dụng tạm thời để phục vụ thi công dự án mở rộng; các đoạn còn lại giữ nguyên.

Theo đó, đoạn Km25+920 - Km54+983 được phân làn, quy định tốc độ cụ thể: Làn 1 (sát dải phân cách giữa) cho phép tốc độ 80 -120 km/h, cấm xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn lưu thông; làn 2 (cạnh làn dừng khẩn cấp) áp dụng cho mọi phương tiện, tốc độ 60 - 120 km/h; các xe được phép chuyển sang làn 1 để vượt và quay lại làn 2, bảo đảm khoảng cách an toàn.

Trong điều kiện bình thường, khoảng cách tối thiểu giữa các xe lần lượt là 100m, 70m, 55m và 35m tương ứng với các mức tốc độ. Khi thời tiết xấu, người điều khiển phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn; tốc độ lưu thông có thể được điều chỉnh qua hệ thống biển báo điện tử trên tuyến.

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng Vành đai 4 trong năm 2026

23:44, 18/03/2026

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng Vành đai 4 trong năm 2026

Đồng Nai dự kiến đấu giá 107 khu đất, thửa đất và 16 mỏ khoáng sản trong năm 2026

16:38, 25/03/2026

Đồng Nai dự kiến đấu giá 107 khu đất, thửa đất và 16 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Đồng Nai nhắc nhở 8 đơn vị chậm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

12:01, 25/03/2026

Đồng Nai nhắc nhở 8 đơn vị chậm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Hà Nội bố trí hơn 800.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Hà Nội bố trí hơn 800.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Việc phân bổ vốn được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc và thứ tự ưu tiên rõ ràng, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp bách và các chương trình mục tiêu, bảo đảm tính trọng tâm và hiệu quả trong triển khai...

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...

Doanh nghiệp thành công, Thanh Hóa phát triển

Doanh nghiệp thành công, Thanh Hóa phát triển

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa hội đủ điều kiện trở thành “tỉnh kiểu mẫu”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa hội đủ điều kiện trở thành “tỉnh kiểu mẫu”

Ngày 29/3/2026, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tiềm năng to lớn của địa phương này, đồng thời đề ra những định hướng chiến lược để Thanh Hóa bứt phá trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước trong giai đoạn 2026-2031.

Thanh Hóa: Ký kết 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn gần 75.000 tỷ đồng

Thanh Hóa: Ký kết 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn gần 75.000 tỷ đồng

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/3/2026, 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư đã chính thức được ký kết giữa tỉnh và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

