Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

Theo
UBND tỉnh Đồng Nai, trong thông báo kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Minh tại
buổi làm việc giữa Bộ Xây dựng với UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng thống nhất
chủ trương nghiên cứu bổ sung 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai
(Km1459) vào hồ sơ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhằm tạo điều kiện thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông của tỉnh theo định hướng quy
hoạch đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.
Theo
đó, Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Thăng Long và các đơn vị liên quan trong
quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc
- Nam phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai để khảo sát,
nghiên cứu đề xuất phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga và giải pháp thiết kế
công trình đảm bảo kinh tế - kỹ thuật.
Theo
quy hoạch, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua Đồng Nai dài 82 km, được
bố trí 1 ga hành khách trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Long
Thành.
Để thúc đẩy phát triển kinh tế, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị bổ sung vào hồ
sơ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh 1 ga
hành khách tại xã Xuân Hòa. Vị trí ga hành khách tại xã Xuân Hòa được đề xuất bổ
sung cách ga Long Thành khoảng 48 km, cách ga Mương Mán (Km1393, tỉnh Lâm Đồng)
khoảng 66 km, đảm bảo khoảng cách để bố trí thêm 1 ga theo quy định (khoảng 50 km).
UBND
tỉnh Đồng Nai cho biết hiện dư địa phát triển mô hình đô thị TOD (phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm định hướng) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai rất lớn. Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh Đồng
Nai, đặc biệt là khu vực các xã Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Hòa, chưa được bố trí
ga hành khách trong quy hoạch dự án.
Trong
khi đó, khu vực này là vị trí chiến lược kết nối giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh
duyên hải Nam Trung Bộ thông qua quốc lộ 1 và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Tại
đây có nhiều tiềm năng phát triển đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ - logistics
và du lịch sinh thái như: Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực
núi Chứa Chan, hồ Núi Le tại xã Xuân Lộc. Đồng thời, khu vực này còn có Khu
công nghiệp Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa với quy mô 485 ha.
Bên
cạnh đó, khu vực này có quỹ đất rộng, địa hình thuận lợi, khả năng kết nối hạ tầng
kỹ thuật cao, phù hợp bố trí nhà ga hành khách quy mô, khai thác hiệu quả TOD tại
khu vực. Do đó, nếu bố trí thêm 1 ga hành khách tại khu vực này sẽ tạo điều kiện
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, nâng cao hiệu quả đầu tư hạ
tầng đường sắt cao tốc trong giai đoạn tới, khai thác hiệu quả TOD khu vực nhà
ga.
Cục Đường bộ Việt Nam đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn Km25+920 - Km54+983).
Phương án tổ chức giao thông đoạn Km4+000 - Km25+920 cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây được áp dụng tạm thời để phục vụ thi công dự án mở rộng; các đoạn còn lại giữ nguyên.
Theo đó, đoạn Km25+920 - Km54+983 được phân làn, quy định tốc độ cụ thể: Làn 1 (sát dải phân cách giữa) cho phép tốc độ 80 -120 km/h, cấm xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn lưu thông; làn 2 (cạnh làn dừng khẩn cấp) áp dụng cho mọi phương tiện, tốc độ 60 - 120 km/h; các xe được phép chuyển sang làn 1 để vượt và quay lại làn 2, bảo đảm khoảng cách an toàn.
Trong điều kiện bình thường, khoảng cách tối thiểu giữa các xe lần lượt là 100m, 70m, 55m và 35m tương ứng với các mức tốc độ. Khi thời tiết xấu, người điều khiển phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn; tốc độ lưu thông có thể được điều chỉnh qua hệ thống biển báo điện tử trên tuyến.