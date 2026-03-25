Hạ tầng tỷ đô khơi thông dòng chảy cho bất động sản Đồng Nai
Tuấn Sơn
25/03/2026, 08:00
Việc tổng lực đầu tư vào hạ tầng chiến lược đang đưa Đồng Nai bước vào giai đoạn “cất cánh”, trở thành tâm điểm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và tiến gần đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
ĐỒNG NAI HƯỚNG ĐẾN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Nhiều thập kỷ qua, khi nhắc đến Đồng Nai, các nhà đầu tư thường nghĩ ngay đến các khu công nghiệp quy mô lớn tại Biên Hòa, Nhơn Trạch hay Trảng Bom... Tuy nhiên, trong Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh), vị thế của Đồng Nai đã được tái định hình mang tính đột phá. Không còn thuần túy là nơi "gia công", Đồng Nai đang định vị trở thành một trung tâm giao thương quốc tế, du lịch, dịch vụ gắn với các đô thị đẳng cấp quốc tế.
Đặc biệt, Đồng Nai đã xác định 4 khâu đột phá phát triển về định hướng chiến lược gồm kết cấu hạ tầng, đô thị, du lịch và nguồn nhân lực. Trong đó, địa phương sẽ tập trung khai thác hiệu quả sân bay Long Thành gắn với mô hình đô thị sân bay và hình thành chuỗi đô thị ven sông Đồng Nai.
Ngoài ra, Đồng Nai cũng sẽ ưu tiên phát triển các dự án nhà ở quy mô lớn, hiện đại, thông minh, bền vững, phát triển các dự án nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, logistics, du lịch sinh thái ven sông Đồng Nai. Bên cạnh đó, tỉnh này cũng sớm phát triển nhà ở theo mô hình TOD (phát triển đô thị theo hạ tầng giao thông công cộng) dọc các tuyến metro, đường sắt đô thị và trục giao thông chính kết nối TP.HCM.
Để sớm hiện thực hóa quy hoạch này, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thành lập Tổ soạn thảo Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất.
Theo các chuyên gia, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ sở hữu những lợi thế mang tính bước ngoặt về cơ chế tài chính đặc thù, thẩm quyền phê duyệt dự án, nâng tầm hệ thống hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội và nâng cao sức cạnh tranh đô thị, thu hút đầu tư quốc tế…
Hơn nữa, Đồng Nai cũng tập trung dịch chuyển các khu công nghiệp cũ ra khỏi nội đô Biên Hòa, nhường chỗ cho các không gian xanh, trung tâm thương mại và đô thị thông minh ven sông Đồng Nai. Đây là bước đi chiến lược để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và các chuyên gia quốc tế đến định cư, thay vì chỉ đến làm việc rồi trở về TP.HCM như trước đây.
“CẤT CÁNH” CÙNG SIÊU SÂN BAY VÀ HẠ TẦNG TRUNG TÂM
Động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy chu kỳ phát triển này chính là "siêu dự án" sân bay quốc tế Long Thành. Đây không đơn thuần là một dự án giao thông trọng điểm, mà là "trái tim" của một hệ sinh thái đô thị sân bay rộng lớn. Khi đi vào hoạt động, sân bay Long Thành sẽ là cửa ngõ giao thương quốc tế lớn nhất Việt Nam, tạo ra lực hút khổng lồ cho các ngành dịch vụ logistics, khách sạn, hội nghị và du lịch…
Bên cạnh đó, việc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 8-10 làn xe và việc đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai 3, vành đai 4 và các câu cầu kết nối liên tỉnh thành đang tạo ra những "mạch máu" thông suốt, biến Đồng Nai thành tâm điểm của trục kết nối phía Nam.
Một điểm nhấn đột phá trong bức tranh hạ tầng chính là phương án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến thẳng trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.
Ngoài ra, TP.HCM cũng thúc đẩy các thủ tục để phát triển giao thông công cộng nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, đặc biệt là metro kết nối TP.HCM đến sân bay Long Thành trong 30 phút. Sự cộng hưởng từ những dự án hạ tầng tỷ đô không chỉ giúp tỉnh giải quyết bài toán giao thông mà còn là bệ phóng để thay đổi hoàn toàn cấu trúc kinh tế theo định hướng quy hoạch mới của địa phương.
Theo
các chuyên gia, trong làn sóng bứt phá của hạ tầng chiến lược, những dự án đô
thị tọa lạc tại các vị trí trung tâm kết nối đang trở thành những cái tên hưởng lợi trực tiếp.
Điển hình là Izumi City - khu đô thị tích hợp bên sông Đồng Nai, nằm ngay tâm
điểm của trục phát triển hạ tầng phía Đông.
Với lợi thế tiếp giáp trực tiếp với
các tuyến giao thông huyết mạch, Izumi City trở thành "bến đỗ" lý tưởng
cho dòng cư dân tri thức. Tại đây, hạ tầng chiến lược không chỉ là những tuyến
giao thông, mà là nền tảng để thiết lập một phong cách sống mới, nơi giá trị bất
động sản luôn tỷ lệ thuận với nhịp độ hoàn thiện của các công trình trọng điểm
quốc gia.
