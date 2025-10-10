Chính phủ chỉ đạo tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập

Cùng với chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 11, tập trung ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, Chính phủ yêu cầu phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ bão trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 546/TB-VPCP ngày 9/10/2025 kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu quả do thiên tai sau bão số 11. Theo Thông báo, trong khoảng 2,5 tháng qua (từ ngày 22/7 đến nay), Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 09 cơn bão (từ số 3 đến số 11). Trong đó, 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, đặc biệt bão số 10 và số 11 đã gây ra lũ lụt lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế.

THIỆT HẠI NẶNG NỀ VỀ NGƯỜU VÀ TÀI SẢN

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương, trên 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 555.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng, thiệt hại. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 33.500 tỷ đồng, bằng khoảng 37% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng mưa lũ do bão số 11, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 15 người chết và mất tích, 07 người bị thương, hơn 16.900 nhà bị ngập, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong thời gian qua được đánh giá là xuyên suốt, quyết liệt. Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành đã trực tiếp quan tâm, thiết lập sở chỉ huy tiền phương, chỉ đạo và huy động lực lượng tại chỗ ứng phó kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của nhân dân, công tác ứng phó được thực hiện tối đa trong khả năng có thể, đảm bảo hiệu quả và kịp thời. Tuy nhiên, theo dự báo, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, ngập úng có thể kéo dài, và khả năng xuất hiện thêm các cơn bão mới là rất cao. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu công tác dự báo thiên tai phải sát hơn, kỹ lưỡng hơn, tăng cường phối hợp quốc tế để chủ động phòng, chống.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất và hiệu quả nhất.

Trước hết, các địa phương cần tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích; lo hậu sự chu đáo cho người đã mất; huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, cung cấp nhu yếu phẩm (quần áo, chăn màn, lương thực, nước sạch, thuốc men, hóa chất khử trùng...) đến các khu vực bị chia cắt, thiếu thốn.

Công tác hộ đê, ứng cứu đê xung yếu, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, xây dựng nhà mới cho hộ bị sập đổ, vệ sinh môi trường, khử trùng, được coi là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt. Chính phủ yêu cầu không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, màn trời chiếu đất, trẻ em không có trường học, bệnh nhân không được cứu chữa.

Cùng với đó, các địa phương phải khẩn trương khôi phục hạ tầng thiết yếu như điện, nước, thông tin liên lạc, giao thông, thủy lợi, hỗ trợ sản xuất – đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp – nhằm sớm ổn định đời sống và phục hồi kinh tế.

THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CĂN CƠ LÂU DÀI

Theo Thông báo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp, đánh giá toàn diện thiệt hại do bão số 11, đồng thời nâng cao chất lượng dự báo, ứng phó, và nghiên cứu giải pháp căn cơ, lâu dài trong phòng chống thiên tai.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phải chỉ đạo lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ hộ đê, cứu hộ, cứu nạn, dọn dẹp môi trường, khử trùng, cung ứng nhu yếu phẩm cần thiết và sử dụng hiệu quả nguồn dự trữ quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ khôi phục cơ sở giáo dục, y tế, đảm bảo không để người dân thiếu nơi khám chữa bệnh, học sinh thiếu trường lớp; đồng thời phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Về chính sách tài chính, Bộ Tài chính phải triển khai ngay các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng; hướng dẫn doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương bồi thường tổn thất; xuất cấp dự trữ quốc gia kịp thời. Bộ này cũng được giao chủ trì xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai và phục hồi sản xuất tại các địa phương bị thiệt hại nặng, trình Chính phủ trước ngày 12/10/2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chính sách giãn nợ, hoãn nợ, miễn giảm lãi suất cho người dân và doanh nghiệp chịu thiệt hại, hỗ trợ khôi phục sản xuất và sinh kế.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đề nghị tăng cường vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, đảm bảo chuyển kinh phí đến tận tay người dân, kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh các nhiệm vụ cấp bách, Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp dài hạn, bảo đảm an toàn trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và các địa phương điều chỉnh quy hoạch liên quan đến đê điều, giao thông, điện, nước, thủy lợi, triển khai các dự án khắc phục sự cố hạ tầng, đầu tư nâng cấp hệ thống phòng chống thiên tai. Các địa phương phải rà soát, sắp xếp dân cư ngoài đê, có phương án ổn định, an toàn lâu dài, đặc biệt với những khu dân cư không thể di dời. Đồng thời, tăng cường quản lý khai thác lòng, bờ, bãi sông, tránh lấn chiếm hành lang thoát lũ.