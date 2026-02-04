Kinh tế tháng 1/2026 tăng tốc, TP. Hồ Chí Minh hướng tới tăng trưởng 2 con số

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tháng 1/2026 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, với bán lẻ và dịch vụ tăng 16,4%, sản xuất công nghiệp tăng gần 30% so với cùng kỳ... Trên nền tảng đó, Thành phố quyết tâm tăng tốc ngay từ quý 1 để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026…

Sáng 4/2, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 1/2026; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2/2026.

TĂNG TỐC NGAY TỪ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM

Phát biểu khai mạc và định hướng thảo luận phiên họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh hai nhiệm vụ trọng tâm. Đó là bàn giải pháp nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và đảm bảo công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân trên địa bàn.

Về nhiệm vụ kinh tế, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhìn nhận đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn. “Nếu chúng ta không có sự quyết tâm cao độ từ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thì rất khó có thể đạt được”, ông Được nhấn mạnh.

Theo ông Được, với quy mô nền kinh tế hiện nay khoảng 3 triệu tỷ đồng, để đạt mức tăng trưởng trên 10%, Thành phố cần tạo thêm giá trị tương đương khoảng 300.000 tỷ đồng, nâng tổng quy mô lên khoảng 3,3 triệu tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, ngay trong tháng 1/2026, TP. Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao từ những ngày đầu năm. Một điểm sáng trong công tác điều hành là việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã dần đi vào ổn định.

Về kinh tế, các chỉ số phát triển trong tháng 1/2026 cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 16,4%, phản ánh sức mua và tiêu dùng nội địa phục hồi rõ nét, nhờ các chương trình khuyến mại tập trung và nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định.

Ngành công nghiệp cũng ghi nhận những con số ấn tượng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 29,6% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng trưởng vượt bậc 34,5%.

Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc với kim ngạch xuất khẩu đạt 8,1 tỷ USD, tận dụng tốt các cam kết kinh tế quốc tế và thuế quan ưu đãi.

Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, đến hết ngày 31/1/2026, tổng giải ngân của Thành phố là 113.414 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của Thành phố là 112.670,865 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 73,3% kế hoạch vốn Thành phố đã triển khai.

Đối với kế hoạch đầu tư công 2026, Thành phố đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công 2026 cho các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư với tổng số vốn Thành phố đã triển khai là 129.199,166 tỷ đồng (bao gồm thực hiện tiết kiệm 5%), đạt 87,5% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao (147.599 tỷ đồng).

Theo báo cáo sơ bộ của Kho bạc Nhà nước khu vực II, đến hết ngày 2/2/2026 giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của Thành phố là 10.626 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2026, dự toán thu ngân sách nhà nước của địa phương là 807.526 tỷ đồng, tương đương gần 30% cả nước. Ước tính trong tháng 1/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố đạt 105.082 tỉ đồng, tương ứng 13% chỉ tiêu của năm.

ĐẦU TƯ CÔNG, TIÊU DÙNG VÀ XUẤT KHẨU GIỮ VAI TRÒ DẪN DẮT

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10%, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh xác định ba nhóm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Thứ nhất, các động lực truyền thống gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, trong đó đầu tư xã hội đóng vai trò dẫn dắt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026 dự kiến đạt khoảng 1,18 triệu tỷ đồng; riêng đầu tư công phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.

Thứ hai, các động lực tăng trưởng mới, tập trung vào kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, cùng với việc hình thành Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian tăng trưởng mới có giá trị gia tăng cao.

Thứ ba, các động lực nền tảng như cải thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện môi trường sống và củng cố niềm tin thị trường.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TP. Hồ Chí Minh lưu ý tháng 1/2026 năm nay rơi đúng vào thời điểm trước Tết Nguyên đán nên nhu cầu sản xuất và xu hướng mua sắm có sự khác biệt rất lớn so với cùng kỳ. Tháng 1 năm ngoái trúng vào Tết, các doanh nghiệp nghỉ sản xuất khoảng 14 ngày, nên một số chỉ tiêu tháng này thấy khởi sắc rõ rệt là do ảnh hưởng của chu kỳ Tết. Do vậy, để đánh giá sát nhất, chúng ta cần nhìn nhận kết quả trong cả quý 1.

Theo ông Hoàng, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh cần khởi động quyết liệt ngay từ quý 1 năm nay. Riêng với giải ngân đầu tư công, trong quý 1 cần phấn đấu giải ngân khoảng 300.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 36% kế hoạch vốn. Việc đưa các dự án vào hoạt động sớm ngay từ đầu năm sẽ tạo dư địa tăng trưởng lớn cho các quý tiếp theo, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực cho nền kinh tế.