Chính phủ Hà Lan thôi kiểm soát hãng chip thuộc sở hữu Trung Quốc

An Huy

20/11/2025, 09:21

Diễn biến này có khả năng sẽ khép lại cuộc đối đầu căng thẳng giữa Hà Lan và Trung Quốc về Nexperia - vụ việc đã khiến các hãng sản xuất ô tô toàn cầu lo lắng suốt thời gian qua vì rủi ro thiếu con chip...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Chính phủ Hà Lan ngày 19/11 cho biết đã dừng can thiệp vào Nexperia - hãng sản xuất chip thuộc sở hữu của Trung Quốc - sau các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với giới chức Trung Quốc.

“Chúng tôi xem đây là một hành động thể hiện thiện chí”, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Hà Lan Vincent Karremans nói trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X.

Trong một bức thư gửi Quốc hội Hà Lan, ông Karremans nói rằng ở thời điểm hiện tại, đã thấy rõ Bắc Kinh sẽ cho phép các công ty ở châu Âu và các quốc gia khác được tiếp tục mua chip Nexperia. Ông nhấn mạnh rằng “đây là một bước đi quan trọng”.

Diễn biến này có khả năng sẽ khép lại cuộc đối đầu căng thẳng giữa Hà Lan và Trung Quốc về Nexperia - vụ việc đã khiến các hãng sản xuất ô tô toàn cầu lo lắng suốt thời gian qua vì rủi ro thiếu con chip.

Bộ Kinh tế Hà Lan cho biết nước này xem “đây là thời điểm đúng đắn để có bước đi mang tính xây dựng” bằng cách dừng sắc lệnh được đưa ra hồi tháng 9 nhằm giành quyền kiểm soát Nexperia. Cơ quan này cũng nói sẽ tiếp tục đàm phán với nhà chức trách Trung Quốc trong những tuần tới.

Nexperia có trụ sở ở Hà Lan, nhưng thuộc sở hữu của Wingtech, một công ty Trung Quốc.

Căng thẳng xung quanh Nexperia bắt đầu vào tháng 9, khi Chính phủ Hà Lan viện dẫn một đạo luật có từ thời Chiến tranh lạnh để giành quyền kiểm soát công ty này. Động thái hiếm thấy này được cho là được thực hiện sau khi Mỹ bày tỏ với phía Hà Lan mối quan ngại về an ninh.

Lý giải cho động thái của mình, Chính phủ Hà Lan đề cập đến những lo ngại rằng công nghệ từ Nexperia - một công ty chuyển về sản xuất số lượng lớn con chip dùng cho ô tô, thiết bị điện tử tiêu dùng, và các ngành công nghiệp khác - “có thể không còn sẵn có trong trường hợp khẩn cấp”.

Phản ứng với quyết định của Hà Lan, Trung Quốc chặn việc xuất khẩu chip thành phẩm của Nexperia. Sự trả đũa này đã đặt ngành công nghiệp ô tô toàn cầu vào tình trạng bất an cao độ, vì thiếu chip của Nexperia, hoạt động sản xuất của các hãng xe sẽ bị gián đoạn.

Trong một tuyên bố ngày 19/11, ủy viên thương mại của Liên minh châu Âu (EU), ông Maros Sefcovic hoan ngênh quyết định của Hà Lan dừng can thiệp vào Nexperia. Ông nói rằng động thái này sẽ giúp ổn định các chuỗi cung ứng có vai trò chiến lược.

“Sự tương tác liên tục và mang tính xây dựng giữa các đối tác vẫn là yếu tố quan trọng sống còn nhằm đảm bảo dòng chảy toàn cầu đáng tin cậy. Tôi tiếp tục giữ vững liên lạc với tất cả đối tác của mình”, ông Sefcovic viết trên X.

căng thẳng Hà Lan - Trung Quốc Chip ô tô chuỗi cung ứng chip chuỗi cung ứng toàn cầu con chip Nexperia Trung Quốc

