Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài

Bình Minh

18/09/2025, 14:07

Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Chính phủ Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán để thiết lập một quỹ đầu tư trị giá hàng tỷ USD cho các dự án khai khoáng ở nước ngoài, với sự hợp tác của công ty đầu tư Orion Resource Partners.

Mục tiêu của Washington khi thành lập quỹ này là ứng phó với sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đặc biệt là các khoáng chất thiết yếu cho quốc phòng và sản xuất công nghệ cao.

Theo thông tin từ các nguồn tin cậy tiết lộ với tờ Financial Times, Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) và Orion mỗi bên dự kiến sẽ đầu tư ít nhất 600 triệu USD vào quỹ này. Các quỹ đầu tư quốc gia khác và các cơ quan của Mỹ cũng có thể gia nhập kế hoạch.

Nếu được thành lập, quỹ nói trên sẽ tập trung đầu tư vào các dự án khai thác các khoáng chất quan trọng như đồng và đất hiếm - những nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp.

Bà Gracelin Baskaran, Giám đốc chương trình an ninh khoáng sản quan trọng tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, nhận định rằng việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản. Sự hợp tác công-tư này có khả năng kích thích một lượng vốn đáng kể rót vào lĩnh vực khai khoáng.

Các cuộc đàm phán giữa Orion và DFC đã bắt đầu từ năm ngoái, nhưng đã bị trì hoãn do những câu hỏi từ Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người cũng là một thành viên Hội đồng Quản trị của DFC. Tuy nhiên, những vấn đề này đã phần lớn được giải quyết.

Chính phủ Mỹ đang xem xét đầu tư 600 triệu USD, trong đó 100 triệu USD sẽ được sử dụng để mua cổ phần trong các dự án khai thác, và 500 triệu USD sẽ được dành cho các khoản vay. DFC, cơ quan chỉ được phép đầu tư ra ngoài nước Mỹ, bị hạn chế về số lượng cổ phần mà họ có thể nắm giữ trong các dự án do các quy định về sứ mệnh của cơ quan này.

Theo tiết lộ của nguồn tin, DFC dự kiến sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân, dưới sự lãnh đạo của ông Ben Black - người đang chờ phê chuẩn từ Thượng viện để chính thức trở thành người đứng đầu cơ quan này.

Thời gian qua, DFC đã có một loạt vụ đầu tư trong lĩnh vực khai khoáng, bao gồm rót vốn 105 triệu USD cho công ty khởi nghiệp khai khoáng TechMet và đầu tư 50 triệu USD vào một dự án đất hiếm ở Nam Phi. Nếu thỏa thuận với Orion được hoàn tất, đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của DFC trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, DFC cũng đã cam kết cho vay khoảng 550 triệu USD cho Dự án Đường sắt Atlantic Lobito, một liên doanh giữa Trafigura - một công ty đa quốc gia chuyên về giao dịch kim loại cơ bản và năng lượng - và Mota-Engil.

Về phần mình, vào đầu năm nay, Orion đã thiết lập một liên doanh trị giá 1,2 tỷ USD với ADQ, quỹ đầu tư quốc gia của Abu Dhabi, trong đó mỗi bên đã đóng góp 600 triệu USD. Đây có thể là mô hình cho cách thức hoạt động của quỹ đầu tư khai khoáng chung giữa DFC và Orion, theo giới phân tích.

Được điều hành bởi CEO Oskar Lewnowski, Orion là một nhà đầu tư chuyên biệt trong lĩnh vực khai khoáng và hàng hóa, đang quản lý lượng tài sản khoảng 8 tỷ USD.

Greenland tuyên bố sẽ mời Trung Quốc đầu tư khai khoáng nếu Mỹ, châu Âu thờ ơ

16:01, 28/05/2025

Greenland tuyên bố sẽ mời Trung Quốc đầu tư khai khoáng nếu Mỹ, châu Âu thờ ơ

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ tăng mạnh

09:28, 21/07/2025

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ tăng mạnh

Tham vọng thúc đẩy sản lượng đất hiếm của Ấn Độ

16:50, 10/07/2025

Tham vọng thúc đẩy sản lượng đất hiếm của Ấn Độ

Từ khóa:

đất hiếm khai khoáng thế giới Vneconomy

Đọc thêm

Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua

Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua

Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…

Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ

Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ

Liên hiệp quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, một phần lớn là do Trung Quốc chậm trễ trong việc thanh toán các khoản đóng góp theo quy định cho ngân sách của tổ chức này...

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Nhà đầu tư nước ngoài nắm tài sản Mỹ đang vội vã tìm kiếm các biện pháp phòng hộ biến động tỷ giá đồng USD, cho thấy mối lo có chiều hướng gia tăng về vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh...

30 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới được thành lập năm nào?

30 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới được thành lập năm nào?

Đồ họa thông tin dưới đây gồm 30 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới và mối tương quan về tuổi đời và giá trị thị trường giữa các công ty này...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà tắm hơi: Cơn sốt thượng lưu mới tại Trung Quốc

Tiêu & Dùng

2

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

Thế giới

3

Chung cư Hà Nội hay biệt thự biển - Lựa chọn nào tối ưu với mức đầu tư từ 9 tỷ đồng?

Bất động sản

4

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Thế giới

5

Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy