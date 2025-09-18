Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài

Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...

Chính phủ Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán để thiết lập một quỹ đầu tư trị giá hàng tỷ USD cho các dự án khai khoáng ở nước ngoài, với sự hợp tác của công ty đầu tư Orion Resource Partners.

Mục tiêu của Washington khi thành lập quỹ này là ứng phó với sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đặc biệt là các khoáng chất thiết yếu cho quốc phòng và sản xuất công nghệ cao.

Theo thông tin từ các nguồn tin cậy tiết lộ với tờ Financial Times, Cơ quan Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) và Orion mỗi bên dự kiến sẽ đầu tư ít nhất 600 triệu USD vào quỹ này. Các quỹ đầu tư quốc gia khác và các cơ quan của Mỹ cũng có thể gia nhập kế hoạch.

Nếu được thành lập, quỹ nói trên sẽ tập trung đầu tư vào các dự án khai thác các khoáng chất quan trọng như đồng và đất hiếm - những nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp.

Bà Gracelin Baskaran, Giám đốc chương trình an ninh khoáng sản quan trọng tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, nhận định rằng việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản. Sự hợp tác công-tư này có khả năng kích thích một lượng vốn đáng kể rót vào lĩnh vực khai khoáng.

Các cuộc đàm phán giữa Orion và DFC đã bắt đầu từ năm ngoái, nhưng đã bị trì hoãn do những câu hỏi từ Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người cũng là một thành viên Hội đồng Quản trị của DFC. Tuy nhiên, những vấn đề này đã phần lớn được giải quyết.

Chính phủ Mỹ đang xem xét đầu tư 600 triệu USD, trong đó 100 triệu USD sẽ được sử dụng để mua cổ phần trong các dự án khai thác, và 500 triệu USD sẽ được dành cho các khoản vay. DFC, cơ quan chỉ được phép đầu tư ra ngoài nước Mỹ, bị hạn chế về số lượng cổ phần mà họ có thể nắm giữ trong các dự án do các quy định về sứ mệnh của cơ quan này.

Theo tiết lộ của nguồn tin, DFC dự kiến sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân, dưới sự lãnh đạo của ông Ben Black - người đang chờ phê chuẩn từ Thượng viện để chính thức trở thành người đứng đầu cơ quan này.

Thời gian qua, DFC đã có một loạt vụ đầu tư trong lĩnh vực khai khoáng, bao gồm rót vốn 105 triệu USD cho công ty khởi nghiệp khai khoáng TechMet và đầu tư 50 triệu USD vào một dự án đất hiếm ở Nam Phi. Nếu thỏa thuận với Orion được hoàn tất, đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của DFC trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, DFC cũng đã cam kết cho vay khoảng 550 triệu USD cho Dự án Đường sắt Atlantic Lobito, một liên doanh giữa Trafigura - một công ty đa quốc gia chuyên về giao dịch kim loại cơ bản và năng lượng - và Mota-Engil.

Về phần mình, vào đầu năm nay, Orion đã thiết lập một liên doanh trị giá 1,2 tỷ USD với ADQ, quỹ đầu tư quốc gia của Abu Dhabi, trong đó mỗi bên đã đóng góp 600 triệu USD. Đây có thể là mô hình cho cách thức hoạt động của quỹ đầu tư khai khoáng chung giữa DFC và Orion, theo giới phân tích.

Được điều hành bởi CEO Oskar Lewnowski, Orion là một nhà đầu tư chuyên biệt trong lĩnh vực khai khoáng và hàng hóa, đang quản lý lượng tài sản khoảng 8 tỷ USD.