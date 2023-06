Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Tổng thống Yoon Suk Yeol, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; đánh giá chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, diễn ra ngay trong năm đầu tiên hai nước triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, thể hiện sự coi trọng cao của Chính phủ Hàn Quốc và của cá nhân Tổng thống Yoon Suk Yeol đối với quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn cùng Hàn Quốc đưa khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước phát triển với tầm nhìn xa hơn và mục tiêu cao hơn.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính sau cuộc gặp nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản tháng 5 vừa qua. Ông chúc mừng những thành tựu phát triển mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ Hàn Quốc- Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác hợp tác trọng tâm của Hàn Quốc tại khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ vui mừng và hài lòng về những bước phát triển thực chất trong quan hệ hai nước, đặc biệt là việc hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 12/2022 dịp 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên đã trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng-an ninh, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, lao động, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực hợp tác khác.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức và trên cơ sở "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", hai bên nhất trí cùng nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi, bổ sung thế mạnh lẫn nhau, trọng tâm là tạo bước chuyển lớn về chất trong hợp tác kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do song phương (VKFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), qua đó hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào thời gian sớm và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam như nông thủy hải sản, trái cây theo mùa; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị phía Hàn Quốc khuyến khích các doanh nghiệp nước này tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên, như phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị.

Thủ tướng hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án BOT xây dựng nhà máy nhiệt điện, điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội đầu tư sang Hàn Quốc; tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến chiến lược cho xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) Hàn Quốc và khuyến khích chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam; đồng thời, đề nghị mở rộng giao lưu thế hệ trẻ hai nước; tăng cường hợp tác giữa các địa phương và người dân hai nước, qua đó góp phần phát triển toàn diện quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ tán thành cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh; tạo điều kiện để công dân Hàn Quốc du lịch, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam.

Ông ủng hộ mở rộng quy mô cơ sở giáo dục của Hàn Quốc tại Việt Nam; tăng cường giao lưu thế hệ trẻ hai nước; khẳng định Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam sang Hàn Quốc học tập trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, khoa học công nghệ hiện đại, qua đó góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hai nước thời gian tới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, hai bên nhất trí cùng nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN-Hàn Quốc, Mekong-Hàn Quốc; phối hợp để Việt Nam hoàn thành vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024; chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Cùng với đó, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng thống Yoon Suk Yeol đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc tổ chức tại khách sạn Marriott Hà Nội.