Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Slovakia Robert Fico từ ngày 12–14/4/2026, hai nước đã nhất trí thông qua “Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Slovakia”; chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác chiến lược, trên nền tảng 75 năm quan hệ hữu nghị truyền thống.

Phát huy nền tảng quan hệ ngoại giao được thiết lập từ năm 1950, Việt Nam và Slovakia khẳng định việc thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, củng cố các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương, phù hợp với lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

TĂNG CƯỜNG TIN CẬY CHÍNH TRỊ, HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG

Hai bên nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Slovakia được xây dựng trên cơ sở tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; cam kết thúc đẩy thương mại mở, công bằng, dựa trên luật lệ; tăng cường vai trò của chủ nghĩa đa phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ngày càng có vai trò quan trọng về địa chính trị, kinh tế và công nghệ.

Trong lĩnh vực chính trị – ngoại giao, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và đối thoại chính trị ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao; mở rộng tiếp xúc giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và địa phương hai nước.

Hai bên khẳng định tham vấn chính trị thường kỳ giữa Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục là cơ chế chủ chốt để rà soát hợp tác song phương và trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế; đồng thời thúc đẩy hợp tác nghị viện thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương và đa phương.

Hai bên tái khẳng định cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và luật pháp quốc tế; ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không.

Hai bên ghi nhận vai trò của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), ủng hộ việc thực hiện đầy đủ DOC và hoan nghênh những tiến triển hướng tới sớm đạt được COC hiệu lực, thực chất.

KINH TẾ - THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ LÀ TRỤ CỘT CỦA QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên xác định đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược. Trên cơ sở các hiệp định song phương, đa phương hiện có và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, hai nước nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; bảo đảm môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử.

Hai bên thống nhất nâng cao vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Slovakia, khuyến khích thành lập các tiểu ban chuyên ngành nhằm rà soát, đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận và đề xuất biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai nước cũng nhất trí tạo thuận lợi cho đầu tư tư nhân và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như công nghiệp ô tô, điện tử, giao thông vận tải, năng lượng (bao gồm năng lượng hạt nhân), công nghệ xanh, dược phẩm, cơ khí chế tạo, máy móc chuyên dụng, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Hai bên tái khẳng định ủng hộ triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Trong quốc phòng – an ninh, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nhân sự, giáo dục quân sự, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, rà phá bom mìn chưa nổ và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Hai bên bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác về an ninh mạng, an toàn thông tin, phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác hiện có.

Hai nước thống nhất thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm chuyển đổi số và kinh tế số; mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi; tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch, thể thao; hợp tác cung ứng lao động, nông nghiệp, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không và phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí coi hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân là một trong những trụ cột quan trọng của nền tảng xã hội cho quan hệ song phương; khuyến khích ký kết thêm các văn kiện hợp tác giữa các địa phương và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia.

Trên cơ sở Tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao hai nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch hành động chung nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Slovakia.