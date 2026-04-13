Việt Nam, Slovakia trao 6 văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước

Sáng 13/4, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai nước trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm:

Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng;

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu nước Slovakia;

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Slovakia - Ảnh: VGP

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia;

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Điện Biên và Chính quyền thành phố Vysoké Tatry trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - khoa học - kỹ thuật và văn hóa giai đoạn 2026-2031;

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia - Ảnh: VGP

Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Tiêu chuẩn đo lương chất lượng quốc gia (STAMEQ) và Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Slovakia (UNMS) về hợp tác trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, công nhận và quản lý chất lượng;

Biên bàn ghi nhớ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia.