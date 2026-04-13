Việt Nam, Slovakia trao 6 văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước
Hà Lê
13/04/2026, 14:37
Sáng 13/4, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai nước trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm:
Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng;
Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu nước Slovakia;
Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia;
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Điện Biên và Chính quyền thành phố Vysoké Tatry trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - khoa học - kỹ thuật và văn hóa giai đoạn 2026-2031;
Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Tiêu chuẩn đo lương chất lượng quốc gia (STAMEQ) và Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Slovakia (UNMS) về hợp tác trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, công nhận và quản lý chất lượng;
Biên bàn ghi nhớ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia.
Việt Nam – Slovakia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
Trước báo giới hai nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.
