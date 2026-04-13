Việt Nam – Slovakia thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng đầu tư song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia, thúc đẩy hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược vừa được nâng cấp.

Chiều 13/4, trong chương trình chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico đã cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư song phương”.

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 400 doanh nghiệp của Việt Nam và Slovakia.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống được thiết lập và phát triển suốt 76 năm qua, hợp tác kinh tế – thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,78 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD. Về đầu tư, Slovakia hiện có 9 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 247 triệu USD; Việt Nam có 1 dự án đầu tư tại Slovakia với tổng vốn 447.000 USD.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư song phương”. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, kết quả hợp tác kinh tế – đầu tư được đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị – ngoại giao giữa hai nước. Diễn đàn được kỳ vọng trở thành kênh kết nối trực tiếp, tạo động lực mới nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam – Slovakia vừa được hai bên thống nhất nâng cấp, đồng thời gắn với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên minh châu Âu.

DOANH NGHIỆP HAI NƯỚC TÌM KIẾM ĐỐI TÁC, MỞ RỘNG LIÊN KẾT

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác và các cơ hội đầu tư cụ thể. Phía Slovakia bày tỏ mong muốn tìm kiếm các đối tác Việt Nam có năng lực cung cấp dịch vụ, hàng hóa, đồng thời thúc đẩy trao đổi để hình thành các liên doanh trong nhiều lĩnh vực.

Các lĩnh vực được doanh nghiệp Slovakia quan tâm gồm: công nghệ thực phẩm và đồ uống, công nghệ thông tin – truyền thông (ICT), công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, viễn thông, xây dựng, cơ khí, tài chính, công nghiệp quốc phòng, y tế, dược phẩm, an ninh mạng, bảo hiểm xuất khẩu và dịch vụ pháp lý.

Thủ tướng Robert Fico phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Robert Fico trân trọng cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã đón tiếp đoàn đại biểu Slovakia trọng thị, nồng hậu; bày tỏ tin tưởng bầu không khí cởi mở, thân thiện tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tiếp tục lan tỏa tại Diễn đàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước đạt được các thỏa thuận hợp tác cụ thể, hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược vừa được nâng cấp.

Thủ tướng Slovakia khẳng định Chính phủ Slovakia cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ mới; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia, cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam học tập, sinh sống và làm việc ổn định tại Slovakia.

Đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh trên thế giới, Thủ tướng Robert Fico cho rằng Việt Nam đã xác định rõ các mục tiêu chiến lược phát triển trong ngắn hạn và dài hạn; người dân Việt Nam có quyết tâm cao trong việc hiện thực hóa các mục tiêu này. Slovakia mong muốn tiếp tục xây dựng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

HIỆN THỰC HÓA CAM KẾT ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC BẰNG DỰ ÁN CỤ THỂ

Phân tích bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, Thủ tướng Slovakia cho biết tại hội đàm, hai Thủ tướng đã xác định rõ các ưu tiên hợp tác với những chương trình, dự án cụ thể.

Trong đó, Slovakia mong muốn tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam và đạt được tiến triển rõ rệt trong các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, cơ khí, chế tạo máy, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, công nghiệp ô tô, y tế và các lĩnh vực Slovakia có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu.

Bên cạnh đó, Slovakia hoan nghênh thúc đẩy hợp tác lao động; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Slovakia; nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam – Slovakia; giảm thủ tục cấp thị thực du lịch cho công dân Việt Nam và xem xét miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu công vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia thể hiện quyết tâm chung của hai Chính phủ trong việc hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam – Slovakia trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng, tại hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á có quan hệ Đối tác chiến lược với Slovakia. Đây là thông điệp chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra không gian hợp tác chiến lược rộng lớn hơn cho hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thẳng thắn nhìn nhận quy mô thương mại và hợp tác đầu tư song phương hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên; dư địa hợp tác còn rất lớn, đặc biệt trong những lĩnh vực hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, có thể hình thành các chuỗi giá trị chung hướng tới thị trường khu vực và toàn cầu.

Theo Thủ tướng, Slovakia có thể trở thành cửa ngõ chiến lược để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu; trong khi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn và là cầu nối để doanh nghiệp Slovakia mở rộng sang khu vực ASEAN. Hai Chính phủ đã cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật theo hướng minh bạch, thuận lợi; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp; đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026 – 2030.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia. Ảnh: TTXVN

Việt Nam xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là các đột phá chiến lược; đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng đồng bộ, chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và tự chủ chiến lược của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Slovakia, đến hợp tác và đầu tư lâu dài, bền vững; cam kết đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trên tinh thần đã thống nhất tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau.

Trong đó, chú trọng hợp tác công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh; logistics và kết nối chuỗi cung ứng; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến lễ trao biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong khuôn khổ diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Điểm nhấn của Diễn đàn là Lễ trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa doanh nghiệp hai nước, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng và các đại biểu cấp cao.

Tổng cộng 7 biên bản ghi nhớ đã được trao, tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế tạo, công nghệ, y tế, tài chính, hạ tầng, bất động sản, môi trường và phát triển khu công nghiệp. Các thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế song phương, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư cụ thể cho doanh nghiệp hai bên tại mỗi thị trường.