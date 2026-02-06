Chợ hoa Tết rực rỡ tại Quảng trường Lam Sơn

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, chợ hoa tại Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa trở nên rực rỡ và nhộn nhịp. Dòng người tấp nập giữa sắc đào, quất, mai, cúc... tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng đô thị.

Những ngày này, Quảng trường Lam Sơn như khoác lên mình tấm áo mới với đủ loại hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán 2026. Đào, quất, mai, bưởi là những mặt hàng chủ lực, được người dân Thanh Hóa ưa chuộng lựa chọn để trang trí nhà cửa, công sở. Năm nay, chợ hoa ghi nhận sự góp mặt của nhiều thương lái đến từ các vùng trồng hoa nổi tiếng.

Không gian quảng trường Lam Sơn thời điểm này ngập tràn sắc hoa và hương xuân

"Chợ hoa" tại quảng trường Lam Sơn trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp Tết đến

Khách hàng kiểm tra kỹ dáng cây trước khi mua. Chị Nguyễn Thị Hồng, người dân phường Hạc Thành, chia sẻ: “Năm nào tôi cũng ra chợ hoa Lam Sơn chọn đào, chọn cây để về trưng bày trong gia đình dịp Tết nguyên đán. Thời điểm này không khí ở đây làm mình cảm nhận rõ Tết đã rất gần”.

Người bán hồ hởi khi lượng khách tăng nhiều

Không khí mua sắm rộn ràng những ngày cận Tết

Những cây đào thế đẹp, nhiều nụ, nhiều hoa có giá lên tới hàng chục triệu đồng

Cây đào được chăm sóc kỹ trước khi giao cho khách

Đào Mộc Châu nở hoa phớt hồng đúng dịp Tết

Lần đầu mang đào rừng Mộc Châu vào Thanh Hóa, anh Giàng A Dế (38 tuổi, dân tộc H’Mông, ngụ tỉnh Sơn La) cho biết đã đưa 50 gốc đào xuống chợ, chủ yếu cho thuê. “Mỗi gốc giá khoảng 7 triệu đồng, hiện đã có người thuê 6–7 gốc. Mong bán hết để kịp về quê đón Tết”, anh Dế chia sẻ.

Những nhánh lan rừng bám trên các gốc đào lớn, tạo nên nét đẹp tự nhiên cho cây

Một gốc bạch đào hiếm được bày bán

Những cây quất cảnh quả to từ được thương lái mang từ Ninh Bình về bày bán với mức giá trên 3 triệu đồng

Quất cảnh vẫn là mặt hàng “đắt khách” tại chợ hoa năm nay

Các loại mai, quất nhỏ cùng được bày bán rất nhiều tại đây, giá dao động từ 200.000 đồng đến 4 triệu đồng.

Các loại mai, quất nhỏ được nhiều khách trẻ lựa chọn

Thay vì mua, nhiều gia đình chọn thuê đào, mai để trưng trong dịp Tết

Những cây mai kích cỡ lớn có giá dao động từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng

Xe cẩu hỗ trợ đưa các gốc đào lớn đi giao cho khách hàng

Cúc mâm xôi vàng rực nổi bật giữa chợ hoa

Hoa, cây cảnh được xếp ngay ngắn, gọn gàng

Sắc xuân lan tỏa khắp Quảng trường Lam Sơn

Hoa lan hồ điệp được bày bán tại quảng trường Lam Sơn