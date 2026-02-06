Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Thị trường

Chợ hoa Tết rực rỡ tại Quảng trường Lam Sơn

Nguyễn Thuấn

06/02/2026, 08:00

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, chợ hoa tại Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa trở nên rực rỡ và nhộn nhịp. Dòng người tấp nập giữa sắc đào, quất, mai, cúc... tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng đô thị.

Giáp Tết, "chợ hoa' tại quảng trường Lam Sơn nhộn nhịp kẻ bán người mua.
Giáp Tết, "chợ hoa' tại quảng trường Lam Sơn nhộn nhịp kẻ bán người mua.

Những ngày này, Quảng trường Lam Sơn như khoác lên mình tấm áo mới với đủ loại hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán 2026. Đào, quất, mai, bưởi là những mặt hàng chủ lực, được người dân Thanh Hóa ưa chuộng lựa chọn để trang trí nhà cửa, công sở. Năm nay, chợ hoa ghi nhận sự góp mặt của nhiều thương lái đến từ các vùng trồng hoa nổi tiếng.

Không gian quảng trường Lam Sơn thời điểm này ngập tràn sắc hoa và hương xuân
Không gian quảng trường Lam Sơn thời điểm này ngập tràn sắc hoa và hương xuân
VnEconomy
"Chợ hoa" tại quảng trường Lam Sơn trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp Tết đến
Khách hàng kiểm tra kỹ dáng cây trước khi mua. Chị Nguyễn Thị Hồng, người dân phường Hạc Thành, chia sẻ: "Năm nào tôi cũng ra chợ hoa Lam Sơn chọn đào, chọn cây để về trưng bày trong gia đình dịp Tết nguyên đán. Thời điểm này không khí ở đây làm mình cảm nhận rõ Tết đã rất gần".
Khách hàng kiểm tra kỹ dáng cây trước khi mua. Chị Nguyễn Thị Hồng, người dân phường Hạc Thành, chia sẻ: “Năm nào tôi cũng ra chợ hoa Lam Sơn chọn đào, chọn cây để về trưng bày trong gia đình dịp Tết nguyên đán. Thời điểm này không khí ở đây làm mình cảm nhận rõ Tết đã rất gần”.
Người bán hồ hởi khi lượng khách tăng nhiều
Người bán hồ hởi khi lượng khách tăng nhiều
Không khí mua sắm rộn ràng những ngày cận Tết
Không khí mua sắm rộn ràng những ngày cận Tết
Những cây đào thế đẹp, nhiều nụ, nhiều hoa có giá lên tới hàng chục triệu đồng
Những cây đào thế đẹp, nhiều nụ, nhiều hoa có giá lên tới hàng chục triệu đồng
VnEconomy
Cây đào được chăm sóc kỹ trước khi giao cho khách
Cây đào được chăm sóc kỹ trước khi giao cho khách
Đào Mộc Châu nở hoa phớt hồng đúng dịp Tết
Đào Mộc Châu nở hoa phớt hồng đúng dịp Tết
Lần đầu mang đào rừng Mộc Châu vào Thanh Hóa, anh Giàng A Dế (38 tuổi, dân tộc H'Mông, ngụ tỉnh Sơn La) cho biết đã đưa 50 gốc đào xuống chợ, chủ yếu cho thuê. "Mỗi gốc giá khoảng 7 triệu đồng, hiện đã có người thuê 6–7 gốc. Mong bán hết để kịp về quê đón Tết", anh Dế chia sẻ.
Lần đầu mang đào rừng Mộc Châu vào Thanh Hóa, anh Giàng A Dế (38 tuổi, dân tộc H’Mông, ngụ tỉnh Sơn La) cho biết đã đưa 50 gốc đào xuống chợ, chủ yếu cho thuê. “Mỗi gốc giá khoảng 7 triệu đồng, hiện đã có người thuê 6–7 gốc. Mong bán hết để kịp về quê đón Tết”, anh Dế chia sẻ.
Những nhánh lan rừng bám trên các gốc đào lớn, tạo nên nét đẹp tự nhiên cho cây
Những nhánh lan rừng bám trên các gốc đào lớn, tạo nên nét đẹp tự nhiên cho cây
Một gốc bạch đào hiếm được bày bán 
Một gốc bạch đào hiếm được bày bán 
Những cây quất cảnh quả to từ được thương lái mang từ Ninh Bình về bày bán với mức giá trên 3 triệu đồng
Những cây quất cảnh quả to từ được thương lái mang từ Ninh Bình về bày bán với mức giá trên 3 triệu đồng
Quất cảnh vẫn là mặt hàng "đắt khách" tại chợ hoa năm nay
Quất cảnh vẫn là mặt hàng “đắt khách” tại chợ hoa năm nay
VnEconomy
Các loại mai, quất nhỏ cùng được bày bán rất nhiều tại đây, giá dao động từ 200.000 đồng đến 4 triệu đồng. 
Các loại mai, quất nhỏ cùng được bày bán rất nhiều tại đây, giá dao động từ 200.000 đồng đến 4 triệu đồng. 
VnEconomy
Các loại mai, quất nhỏ được nhiều khách trẻ lựa chọn
Các loại mai, quất nhỏ được nhiều khách trẻ lựa chọn
Thay vì mua, nhiều gia đình chọn thuê đào, mai để trưng trong dịp Tết
Thay vì mua, nhiều gia đình chọn thuê đào, mai để trưng trong dịp Tết
Những cây mai kích cỡ lớn có giá dao động từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng
Những cây mai kích cỡ lớn có giá dao động từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng
Xe cẩu hỗ trợ đưa các gốc đào lớn đi giao cho khách hàng
Xe cẩu hỗ trợ đưa các gốc đào lớn đi giao cho khách hàng
Cúc mâm xôi vàng rực nổi bật giữa chợ hoa
Cúc mâm xôi vàng rực nổi bật giữa chợ hoa
Hoa, cây cảnh được xếp ngay ngắn, gọn gàng
Hoa, cây cảnh được xếp ngay ngắn, gọn gàng
Sắc xuân lan tỏa khắp Quảng trường Lam Sơn
Sắc xuân lan tỏa khắp Quảng trường Lam Sơn
Hoa lan hồ điệp được bày bán tại quảng trường Lam Sơn
Hoa lan hồ điệp được bày bán tại quảng trường Lam Sơn
Video: "Chợ hoa" Tết tại Quảng trường Lam Sơn nhộn nhịp những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Kết nối thịnh vượng, tạo đà tăng trưởng kinh tế

Hà Nội tổ chức 78 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nhâm Dần 2022

chợ hoa Lam Sơn đào Mộc Châu quảng trường Lam Sơn Tết Nguyên đán 2026 thương lái hoa

Bên cạnh cam kết giữ ổn định giá bán, trong những ngày cận Tết, các hệ thống phân phối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh còn kéo dài thời gian hoạt động, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm hỗ trợ người tiêu dùng...

Dù chịu áp lực từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2026 chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước biến động mạnh theo xu hướng thế giới với mức tăng hơn 5%...

Trước những biến động của thị trường thế giới, trong kỳ điều hành ngày 5/2, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá các mặt hàng xăng có mức tăng từ 35 – 100 đồng/lít; các loại dầu có mức tăng từ 214 – 517 đồng/kg/lít…

Hàng nghìn container nguyên liệu đang ùn ứ tại cảng, doanh nghiệp sản xuất nguy cơ ngừng trệ sản xuất khi Nghị định 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩm có hiệu lực đúng cao điểm Tết Nguyên đán...

Trước những biến động của thị trường quốc tế và hiện tượng bán hàng cầm chừng tại một số địa phương, Bộ Công Thương đã phát đi yêu cầu khẩn nhằm đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trước và sau Tết...

