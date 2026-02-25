Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Ngành Công thương phải khẩn trương “bắt nhịp” ngay đầu năm
Song Hà
25/02/2026, 07:28
Tại buổi gặp mặt đầu Xuân 2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành Công Thương đối với mục tiêu công nghiệp hiện đại vào năm 2030; đồng thời chỉ đạo toàn ngành đổi mới tư duy từ "quản lý" sang "quản trị", tập trung hoàn thiện thể chế và triển khai các dự án trọng điểm ngay từ đầu năm...
Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân, Bộ Công Thương đã tổ chức Chương trình Gặp mặt đầu Xuân nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết và định hướng chiến lược cho năm bản lề 2026.
Báo cáo tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ động điều hành, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.
Dù kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao đối với các địa phương, tập đoàn và hiệp hội, toàn ngành đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cung cầu ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá các mặt hàng thiết yếu. Duy trì ổn định nguồn cung xăng dầu và điện cho cả sản xuất lẫn tiêu dùng. Tăng cường kiểm tra, chống buôn lậu và đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi.
Phát biểu tại sự kiện, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mà còn là cột mốc mở đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.
"Ngành Công Thương giữ vai trò then chốt trong việc đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030", Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Quyền Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành phải khẩn trương bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu năm với tinh thần quyết liệt và đồng bộ.
Trong định hướng điều hành năm 2026, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh việc đổi mới mạnh mẽ công tác dự báo. Đề nghị các đơn vị, chuyển tư duy từ "quản lý" sang "quản trị" để chủ động phương án tối ưu trong mọi tình huống.
Bên cạnh đó, cần rà soát lại tổng thể hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Ba trụ cột cốt lõi được tập trung rà soát bao gồm: Hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, chính sách bám sát thực tiễn và định hướng phát triển của Đảng; quản lý hành chính hiện đại, tối ưu hóa bộ máy để thúc đẩy kinh tế - xã hội; giám sát và thực thi, nâng cao năng lực xử lý các vấn đề phát sinh và rà soát các quy định còn vướng mắc.
Bên cạnh đó, tập trung triển khai các Quy hoạch chiến lược, đặc biệt là danh mục các dự án lớn, công trình trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp; tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường, rà soát, đánh giá lại các hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời chuẩn bị kịch bản ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại từ bên ngoài.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng con người và văn hóa công sở được đặc biệt chú trọng. Đề án xây dựng văn hóa công vụ sẽ được triển khai nhằm bồi đắp niềm tự hào và vị thế của ngành. Đội ngũ cán bộ được kỳ vọng phải hội tụ đủ: Trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp và năng lực hội nhập quốc tế.
Kết thúc buổi gặp mặt, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ sự tin tưởng vào bản lĩnh và truyền thống vẻ vang của ngành Công Thương. Với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành Công Thương quyết tâm vượt qua mọi thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó trong giai đoạn mới.
