Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều theo biến động của thị trường thế giới

Theo biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 20/2 được điều chỉnh tăng/giảm tùy từng mặt hàng. Theo đó, xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 146 đồng/lít. Ngược lại, các loại dầu có mức tăng từ 62 đồng/lít đến 293 đồng/kg/lít so với giá cơ sở hiện hành…

Chiều 20/2/2026, Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 18.634 đồng/lít (giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 518 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 19.152 đồng/lít (giảm 146 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.525 đồng/lít (tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.615 đồng/lít (tăng 103 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.862 đồng/kg (tăng 293 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 20/02/2026.

Về nguyên nhân, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/02/2026 - 19/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu gia tăng; OPEC+ dự kiến tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 4 năm nay; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn; đàm phán hòa bình giữa Nga và Ucraina kết thúc nhưng không đạt được sự thỏa hiệp… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 12/02/2026 và kỳ điều hành ngày 20/02/2026 là: 73,570 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,210 USD/thùng, tương đương giảm 1,62%); 75,725 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,855 USD/thùng, tương đương giảm 1,12%); 87,905 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,461 USD/thùng, tương đương tăng 0,53%); 87,755 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,223 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%); 435,653 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,691 USD/tấn, tương đương tăng 2,28%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 05/02/2026 - 11/02/2026 và từ 12/02/2026 - 19/02/2026.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.