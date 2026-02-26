Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 26/2
Huyền Vy
26/02/2026, 15:23
Trong kỳ điều hành ngày 26/2, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh theo đà thế giới. Cụ thể, xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít, xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 754 - 854 đồng/lít; riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Chiều 26/2/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập,
không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92,
xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng
dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.523 đồng/lít (tăng 889 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.151 đồng/lít (tăng 999 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.279 đồng/lít (tăng 754 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 19.469 đồng/lít (tăng 854 đồng/lít so
với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.689 đồng/kg (giảm
173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường
xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/02/2026 - 25/02/2026) chịu ảnh
hưởng của các yếu tố chủ yếu như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn
kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự
giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế
giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ
điều hành giá ngày 20/02/2026 và kỳ điều hành ngày 26/02/2026 là: 78,238
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,668 USD/thùng, tương
đương tăng 6,34%); 80,628 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,903 USD/thùng, tương
đương tăng 6,47%); 92,405 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,500 USD/thùng, tương đương
tăng 5,12%); 91,673 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 3,918 USD/thùng, tương
đương tăng 4,46%); 427,860 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 7,793 USD/tấn,
tương đương giảm 1,79%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến
động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính
quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu
trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức
chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để
khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm
hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều theo biến động của thị trường thế giới
Thanh Hoá tập trung phát triển hơn 24.000 ha lúa năng suất cao
Với hơn 24.000 ha được xác lập quy hoạch, Thanh Hóa đặt mục tiêu phát triển các vùng sản xuất lúa tập trung, áp dụng giống và quy trình canh tác tiên tiến, hướng tới gia tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân...
TP.Hồ Chí Minh tăng tốc chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC
Dự kiến từ ngày 10/3/2026, Đoàn công tác của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra công tác triển khai chống đánh bắt IUU tại TP.HCM. Trước mốc thời gian này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến yêu cầu lực lượng chức năng thành phố mạnh tay hơn, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm, “làm tới tận cùng, phạt thật nặng” để tạo tính răn đe...
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Trước yêu cầu cụ thể hóa Luật Công nghệ cao sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương xây dựng Nghị định quy định về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại nhiều năm và tạo nền tảng phát triển nông nghiệp hiện đại dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...
Doanh nghiệp gạch ốp lát cần chủ động ứng phó khi Philippines điều tra tự vệ
Doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động rà soát tình hình xuất khẩu sang thị trường Philippines trong giai đoạn điều tra...
Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm
Ngành rau quả Việt Nam bước vào năm 2026 với tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1/2026 đạt hơn 644 triệu USD, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu cả năm...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: