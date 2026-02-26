Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 26/2

Trong kỳ điều hành ngày 26/2, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh theo đà thế giới. Cụ thể, xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít, xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 754 - 854 đồng/lít; riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…

Chiều 26/2/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.523 đồng/lít (tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.151 đồng/lít (tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.279 đồng/lít (tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 19.469 đồng/lít (tăng 854 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.689 đồng/kg (giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 26/02/2026.

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/02/2026 - 25/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/02/2026 và kỳ điều hành ngày 26/02/2026 là: 78,238 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,668 USD/thùng, tương đương tăng 6,34%); 80,628 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,903 USD/thùng, tương đương tăng 6,47%); 92,405 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,500 USD/thùng, tương đương tăng 5,12%); 91,673 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 3,918 USD/thùng, tương đương tăng 4,46%); 427,860 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 7,793 USD/tấn, tương đương giảm 1,79%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 12/02/2026 - 19/02/2026 và từ 20/02/2026 - 25/02/2026.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.