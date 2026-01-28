Cho phép nghiên cứu mở rộng cao tốc Hà Nội – Bắc Giang lên 8 làn xe theo hình thức PPP

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 28/01/2026
28/01/2026, 10:37
Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất cho phép nhà đầu tư nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang lên quy mô 8 làn xe theo hình thức đối tác công – tư (PPP), nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng trên trục giao thông quan trọng này...
Theo Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang hiện ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng nhanh, mật độ giao thông lớn, tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Do đó, việc nghiên cứu và sớm triển khai đầu tư mở rộng tuyến được đánh giá là cần thiết để bảo đảm năng lực khai thác và an toàn giao thông.
Về định hướng đầu tư, Bộ Xây dựng thống nhất để nhà đầu tư nghiên cứu phương án mở rộng tuyến đúng theo quy hoạch với quy mô 8 làn xe cao tốc, đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trước mắt, tuyến được xem xét phân kỳ đầu tư lên 6 làn xe, song song với việc nghiên cứu mở rộng, xây mới các hầm chui; đầu tư hệ thống đường song hành, đường gom và đường dân sinh. Trong đó, kinh phí đầu tư mở rộng đường song hành do địa phương bố trí.
Cơ quan quản lý cũng thống nhất nghiên cứu hai phương án đầu tư. Phương án thứ nhất là mở rộng đoạn từ nút giao Quốc lộ 31 đến cuối tuyến, với chiều dài khoảng 45,2 km, trong đó đoạn qua địa phận Hà Nội dài khoảng 6,97 km và qua tỉnh Bắc Ninh khoảng 38,23 km. Phương án thứ hai là mở rộng đoạn từ nút giao Quốc lộ 31 đến nút giao cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên tại Km152+850, với chiều dài khoảng 39,5 km; trong đó đoạn qua Hà Nội dài khoảng 1,27 km, qua Bắc Ninh khoảng 38,23 km.
Về cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh đảm nhiệm vai trò này và sớm có văn bản gửi Bộ để thực hiện thủ tục chuyển giao nhiệm vụ. Sau khi được giao, tỉnh Bắc Ninh sẽ quyết định hình thức thu phí theo quy định.
Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Lạng Sơn có chiều dài khoảng 153 km, quy mô từ 6 đến 8 làn xe. Trong đó, đoạn từ cầu Phù Đổng (Hà Nội) đến Bắc Giang dài khoảng 46 km được quy hoạch mở rộng lên 8 làn xe; đoạn Bắc Giang – Chi Lăng (Lạng Sơn) dài 64 km đang khai thác với quy mô 4 làn xe, quy hoạch 6 làn xe; đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng dài 43 km đang được xây dựng với quy mô 4 làn xe và dự kiến thông tuyến vào cuối năm nay.
Hiện nay, tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang được đầu tư theo dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 4/2016 với thời gian thu phí 21 năm. Tuyến có chiều dài hơn 46 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 33–34 m, vận tốc khai thác 100 km/h.
Trước đó, liên danh các doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang đã đề xuất phương án mở rộng tuyến. Theo kiến nghị, giai đoạn đầu sẽ mở rộng thêm 2 làn xe, nâng quy mô lên 6 làn xe cao tốc, đồng thời mở rộng các hầm chui, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.660 tỷ đồng.
