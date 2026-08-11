Xu hướng VN-Index chỉ có thể cải thiện khi vượt lên kháng cự quanh 1800 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/8/2026

Theo BVSC, trong bối cảnh thị trường đang trải qua nhịp giằng co với tâm lý thận trọng và thanh khoản sụt giảm, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng.

Kết phiên ngày 11/8, VN-Index giảm 3,36 điểm, tương đương 0,19% xuống mốc 1773,41 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 3,23 điểm, tương đương 1,12% lên mốc 290,91 điểm.

Thị trường đang trải qua nhịp giằng co với tâm lý thận trọng và thanh khoản sụt giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Trong bối cảnh thị trường đang trải qua nhịp giằng co với tâm lý thận trọng và thanh khoản sụt giảm, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng. Hạn chế tối đa việc mua đuổi trong những nhịp kéo rướn khi VN-Index tiến sát vùng cản tâm lý 1780 - 1800 điểm.

Chiến lược giao dịch phù hợp nhất hiện tại là kiên nhẫn quan sát, có thể tận dụng các nhịp rung lắc khi chỉ số lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1760 - 1765 điểm để tiến hành cơ cấu lại danh mục. Hoạt động giải ngân thăm dò nên được chắt lọc kỹ, ưu tiên tập trung vào các cổ phiếu đã thiết lập nền giá tích lũy vững chắc phía trên các đường hỗ trợ quan trọng hoặc đang cho thấy tín hiệu thu hút dòng tiền chủ động”.

Thị trường tiếp tục dò tìm điểm cân bằng quanh ngưỡng SMA200

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co quanh vùng 1765 – 1790 điểm trong phiên hôm nay trước khi đóng cửa tại 1773,41 điểm, giảm 3,36 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường tương đối cân bằng khi số mã tăng nhỉnh hơn số mã giảm; tuy nhiên xét theo nhóm ngành lại có 11/18 ngành đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là Bảo hiểm và Tiện ích. Ở chiều ngược lại, Hàng & Dịch vụ công nghiệp là nhóm ghi nhận hiệu suất tích cực nhất phiên.

Về giao dịch khối ngoại, khối này mua ròng nhẹ trên HNX và bán ròng trên HSX & UPCOM. Thị trường tiếp tục dò tìm điểm cân bằng quanh ngưỡng SMA200. Dù đóng cửa tiệm cận mốc này, thanh khoản lại thu hẹp và duy trì ở mức thấp, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế. Khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quan sát và chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn từ thị trường".

Xu hướng VN-Index chỉ có thể cải thiện tích cực khi vượt lên kháng cự quanh 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang trong giai đoạn tích lũy dưới vùng kháng cự mạnh quanh 1800 điểm, trên vùng hỗ trợ quanh 1750 điểm. Xu hướng VN-Index chỉ có thể cải thiện tích cực khi vượt lên kháng cự quanh 1800 điểm, tương ứng đường xu hướng giảm giá nối các vùng đỉnh tháng 5 và tháng 6, 7/2026. Trong khi VN30 kém tích cực hơn đang giao dịch dưới vùng giá trung bình 200 phiên quanh 1950 điểm.

Các chỉ số chính VN-Index đang chịu ảnh hưởng chính từ nhóm VinGroup và Ngân hàng tiếp tục tích lũy sau giai đoạn phục hồi từ vùng giá 1650 điểm. Trong các báo cáo trước, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1800 điểm. Hiện tại sau nhịp luân phiên phục hồi, các nhóm cổ phiếu đều đang hướng đến, gặp vùng kháng cự mạnh. Phù hợp các vị thế xem xét cơ cấu danh mục đầu tư. Các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư chỉ nên xem xét khi các chỉ số chính vượt lên đường xu hướng điều chỉnh sau khi tạo đỉnh từ tháng 5/2026 đến nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index trong ngắn hạn với khả năng quay lại kiểm định mức 1743 -1745 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 3,4 điểm (-0,2%), đóng cửa tại mức 1773,4 điểm. Thị trường tăng điểm nhẹ ở ngay đầu phiên sáng với lực mua từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM) nhưng nhanh chóng giảm điểm trở lại và giao dịch trong vùng 1770 - 1780 đến hết phiên do lực bán đến từ nhóm cổ phiếu có sở hữu Nhà nước (GAS, BSR) và nhóm ngân hàng quốc doanh (VCB, CTG, BID). Thanh khoản thị trường giảm 1,1% so với phiên hôm qua, với GTGD đạt 16,005 tỷ VND. Chúng tôi đánh giá thận trọng hơn với diễn biến của VN-Index trong ngắn hạn với khả năng quay lại kiểm định mức 1743 -1745, tương đương MA20 ngày.

Chúng tôi cho rằng việc nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng với mức độ tăng dần là yếu tố chính khiến VN-Index giảm trở lại. Các nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt thị trường trong giai đoạn hồi phục vừa qua như Ngân hàng và Dầu khí cũng bắt đầu điều chỉnh, khiến chỉ số không còn động lực tăng. Về kỹ thuật, VN-Index đóng cửa dưới MA200 ngày sau khi kiểm định thất bại MA100 ngày, củng cố xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu dưới 50% và cân nhắc giảm thêm tỷ trọng cổ phiếu trong trường hợp VN-Index đóng cửa dưới mức MA20 ngày”.

Chỉ số VN-Index vẫn đang gặp khó khăn tại mức 1790 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục biến động hẹp bên dưới vùng 1780-1790 điểm trong 2 phiên gần đây. Diễn biến giá trong phiên hôm nay cho thấy vùng 1790 điểm vẫn đang đóng vai trò kháng cự cho giá. Đồng thời, chỉ báo động lượng đang lưỡng lự cho thấy quán tính tăng đang yếu dần. Chỉ số đang có tín hiệu suy yếu và nếu đánh mất vùng hỗ trợ ngắn hạn 1756-1760 điểm thì chỉ số có thể điều chỉnh về 1710 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư hạn chế mua mới và quan sát diễn biến của chỉ số trong phiên tới khi chỉ số VN-Index vẫn đang gặp khó khăn tại mức 1790 điểm”.

VN-Index nhiều khả năng cần thêm thời gian tích lũy

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ và tiếp tục vận động tích lũy trong vùng 1770 - 1790 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo nhìn chung đều đang đi ngang ở gần vùng trung tính, cho thấy VN-Index nhiều khả năng cần thêm thời gian tích lũy để củng cố động lực trước khi có thể ghi nhận xu hướng tăng tiếp theo.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đang có dấu hiệu rung lắc giằng co với Bollinger Band bắt đầu có tín hiệu thắt lại. Đồng thời chỉ báo RSI đảo chiều bẻ xuống, phản ánh xu hướng chốt lời gia tăng trong ngắn hạn, do đó cần lưu ý khả năng rung lắc có thể tiếp tục xuất hiện trong phiên tới. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index đang là vùng 1750 - 1760 điểm và cũng là cận dưới vùng dao động tích lũy hiện tại của chỉ số.

Diễn biến giằng co trong phiên hôm nay là thường thấy sau khi chỉ số đã có một nhịp hồi phục sau đà giảm mạnh. Đồng thời, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét khi chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu bật lên từ nền tích lũy chặt chẽ hoặc hồi phục sau khi đã có một nhịp giảm sâu trước đó. Trước diễn biến hiện tại của thị trường chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chiến lược đầu tư ngắn hạn trong giai đoạn này, tập trung tìm kiếm và chọn lọc cổ phiếu củng cố nền giá/vùng hỗ trợ dài hạn thuyết phục với tín hiệu tham gia tích cực của lực cầu và canh giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm ngân hàng - chứng khoán và vận tải biển”.

VN-Index diễn biến giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, dù giảm điểm, VN-Index duy trì trên vùng hỗ trợ 1770 điểm, cho thấy đà giảm chưa chiếm ưu thế. Do đó, xác suất vẫn nghiêng về kịch bản tăng trở lại trong phiên 12/08. Ngưỡng 1740 điểm đóng vai trò hỗ trợ quan trọng; tín hiệu tăng hiện tại sẽ bị vi phạm nếu chỉ số đánh mất mốc này”.

VN-Index nối dài trạng thái giằng co quanh 1774 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index nối dài trạng thái giằng co quanh vùng MA200 ngày (quanh 1774 điểm) và chưa hình thành chuyển động mới đáng kể. Khu vực 1790 – 1820 tiếp tục là vùng cản quan trọng cần lưu ý trong khi hỗ trợ gần duy trì tại 1750 – 1760”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.