Chữ K hay chữ C: Mô hình nào phản ánh đúng kinh tế Mỹ?

Những trải nghiệm trái ngược giữa các nhóm dân cư cho thấy không một chữ cái nào có thể phản ánh đầy đủ bức tranh của nền kinh tế lớn nhất thế giới...

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Trong nhiều năm, nền kinh tế Mỹ thường được mô tả bằng hình ảnh chữ K: người giàu ngày càng giàu hơn, trong khi nhóm thu nhập thấp chật vật theo kịp và “giấc mơ Mỹ” ngày càng xa tầm với. Hai nhóm đi theo những hướng trái ngược, giống như hai nhánh ngày càng tách xa của chữ K.

Tuy nhiên, dữ liệu tài khoản do ngân hàng Bank of America theo dõi trong vài tháng gần đây lại cho thấy một diễn biến khác. Khoảng cách về thu nhập và chi tiêu giữa người giàu và người nghèo tại Mỹ dường như đang thu hẹp. Điều này đặt ra câu hỏi liệu mô hình kinh tế hình chữ K có còn phản ánh chính xác tình hình hiện nay.

HAI NHÁNH CỦA CHỮ K ĐANG XÍCH LẠI GẦN NHAU

Để mô hình chữ K tiếp tục đúng, thu nhập và chi tiêu của người giàu phải tăng nhanh hơn đáng kể so với nhóm thu nhập thấp. Nói cách khác, hai nhánh của chữ K phải ngày càng tách xa nhau. Tuy nhiên, một số dữ liệu gần đây cho thấy khoảng cách này đang thu hẹp.

Theo báo cáo công bố tháng 6 của các nhà nghiên cứu tại ngân hàng PNC, chênh lệch về tốc độ tăng chi tiêu giữa người Mỹ có thu nhập cao và thu nhập thấp đã xuống mức nhỏ nhất trong 3 năm. Ngày 10/8, PNC cho biết cũng đã xuất hiện những dấu hiệu ban đầu cho thấy chênh lệch về mức tiết kiệm giữa hai nhóm hộ gia đình đang thu hẹp.

Dữ liệu của Viện Bank of America cho thấy trong tháng 6, chi tiêu của người Mỹ có thu nhập thấp tăng nhanh hơn nhóm thu nhập cao. Chênh lệch về tốc độ tăng chi tiêu không thiết yếu giữa hai nhóm cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025.

Đây là tín hiệu tích cực đối với kinh tế Mỹ, bởi việc người dân ở nhiều nhóm thu nhập cùng tăng chi tiêu cho các mặt hàng và dịch vụ không thiết yếu cho thấy niềm tin tiêu dùng đang được cải thiện trên diện rộng.

Khoảng cách về thu nhập giữa hai nhóm cũng đang thu hẹp. Theo Bank of America, thu nhập của người giàu và người nghèo trong tháng trước tăng với tốc độ gần như tương đương.

Theo các nhà phân tích, trong năm 2026, xu hướng này có thể được hỗ trợ bởi một số yếu tố, gồm các khoản hoàn thuế lớn hơn theo Đạo luật One Big Beautiful Bill của Tổng thống Donald Trump, tiêu dùng tăng trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup và thị trường việc làm tương đối ổn định.

Tuy nhiên, sự thu hẹp của hai nhánh chữ K không chỉ xuất hiện trong vài tháng gần đây mà là sự tiếp nối của một xu hướng kéo dài nhiều năm.

Kể từ năm 2019, tiền lương của lao động thu nhập thấp đã tăng lên để theo kịp đà tăng mạnh của lạm phát, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhóm thu nhập cao.

Ông Joe Brusuelas, chuyên gia kinh tế trưởng tại RSM US, cho biết các gói hỗ trợ lớn của Chính phủ Mỹ và mạng lưới an sinh xã hội trong thời kỳ đại dịch cũng góp phần cải thiện tình hình của nhóm thu nhập thấp.

Trong 7 năm qua, tài sản ròng của nhóm người Mỹ nghèo nhất tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tầng lớp trung lưu trên. Tài sản của tầng lớp trung lưu cũng tăng nhanh hơn so với nhóm 1% giàu nhất.

Xét theo một thước đo khác, khoảng cách hình chữ K thậm chí đã bắt đầu thu hẹp từ năm 1979.

Theo ông Scott Winship, Giám đốc Trung tâm Cơ hội và Dịch chuyển Xã hội thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, tỷ lệ người Mỹ thuộc tầng lớp thu nhập thấp và trung lưu đã giảm trong năm thập kỷ qua. Trong khi đó, tỷ lệ người thuộc tầng lớp trung lưu trên và nhóm giàu nhất tăng mạnh.

Ông Winship cho rằng tầng lớp trung lưu đang thu hẹp, nhưng nguyên nhân chủ yếu là ngày càng nhiều người vươn lên nhóm thu nhập cao hơn, chứ không phải bị đẩy xuống nhóm nghèo.

Do chữ K không còn phản ánh đầy đủ những thay đổi của nền kinh tế, một số nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp gần đây đã chuyển sang sử dụng những chữ cái khác.

“Chúng ta đang chứng kiến một nền kinh tế giống chữ C hơn”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC hôm 4/8. Cách mô tả này hàm ý nhóm ở phía dưới của nền kinh tế cũng đang đi lên khi thu nhập được cải thiện.

MÔ HÌNH CHỮ K ĐÃ THỰC SỰ CHẤM DỨT?

“Ở thời điểm hiện tại, cách mô tả nền kinh tế bằng chữ K có lẽ không còn phù hợp như trước”, ông Brian LeBlanc, chuyên gia kinh tế cấp cao tại ngân hàng PNC, nhận định với kênh CNN.

Theo ông LeBlanc, tình hình của các hộ gia đình thu nhập thấp không xấu đi. Dù chênh lệch với nhóm thu nhập cao vẫn tồn tại, khoảng cách này không tiếp tục nới rộng.

Tuy nhiên, lập luận cho rằng nền kinh tế hình chữ K đã chấm dứt vẫn đi kèm một dấu hỏi lớn.

Khi được hỏi liệu tình hình tài chính của các hộ gia đình nghèo đã vững chắc hơn hay chưa, ông David Woodyard, giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Catholic Charities Dallas, trả lời ngắn gọn: “Chưa”.

Trong năm qua, Catholic Charities Dallas đã hỗ trợ hơn 240.000 người. Tổ chức này phân phát khoảng 9 triệu suất ăn từ mùa hè năm 2024 đến giữa năm 2025. Riêng từ giữa năm 2025 đến nay, con số đã vượt 15 triệu suất. Khoảng 60% người nhận thực phẩm cứu trợ phải quay lại ít nhất một lần để tiếp tục xin hỗ trợ.

“Xét tổng thể, chúng tôi bận rộn hơn bao giờ hết”, ông Woodyard chia sẻ.

Nhu cầu cứu trợ tăng mạnh cho thấy trong một số lĩnh vực, khoảng cách hình chữ K vẫn tiếp tục nới rộng khi chi phí sinh hoạt tăng vọt và các chương trình hỗ trợ thời đại dịch kết thúc.

Điều này thể hiện rõ nếu lấy năm 2023 thay vì năm 2019 làm mốc so sánh. Đây là khoảng thời gian nhiều khó khăn lớn của nền kinh tế bắt đầu gây sức ép đặc biệt nặng nề lên các gia đình thu nhập thấp.

Từ khoảng năm 2023, chi tiêu cho xăng bắt đầu phân hóa theo hình chữ K, cho thấy người giàu sẵn sàng chi nhiều hơn cho việc đi lại, trong khi người nghèo phải hạn chế nhu cầu này. Khi chiến tranh Iran nổ ra, khoảng cách về chi tiêu nhiên liệu giữa hai nhóm tăng mạnh.

Nhiều chuyên gia cho rằng đằng sau những biện pháp hỗ trợ ngắn hạn của chính phủ, nền kinh tế Mỹ vẫn tồn tại nhiều điểm dễ tổn thương. Số việc làm tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7. Nếu thị trường lao động tiếp tục suy yếu, tiền lương có thể trì trệ, doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng hoặc tiến hành sa thải.

Các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ ngày càng bất mãn với kết quả điều hành kinh tế của Tổng thống Trump, từ chính sách thuế quan đến tình trạng lạm phát. Cùng lúc đó, cuộc chiến với Iran tiếp tục gây biến động mạnh trên thị trường xăng và dầu diesel, trong khi chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt.

Các hộ gia đình nghèo thường không có đủ nguồn lực tài chính để hấp thụ tất cả những cú sốc này.

KHÔNG CHỮ CÁI NÀO CÓ THỂ PHẢN ÁNH TOÀN BỘ NỀN KINH TẾ

Theo CNN, việc sử dụng một chữ cái để đặt tên cho trạng thái của nền kinh tế có thể giúp công chúng dễ hình dung những gì đang diễn ra. Đặc biệt kể từ đại dịch Covid-19, khái niệm “nền kinh tế hình chữ K” đã phản ánh sự phân hóa sâu sắc ngày càng định hình đời sống tại Mỹ.

Tuy nhiên, một chữ cái không thể mô tả trải nghiệm của tất cả mọi người trong mọi thời điểm, càng không thể phản ánh đầy đủ một nền kinh tế có quy mô 31 nghìn tỷ USD, lớn nhất và đa dạng nhất thế giới.

Bất chấp tâm lý bi quan, người Mỹ vẫn tiếp tục mua sắm. Doanh số bán lẻ đã tăng trong nhiều tháng, còn chi tiêu tiêu dùng tăng khá mạnh, ở mức 3,2% trong quý 2. Nhìn chung, nền kinh tế vẫn ở trạng thái tương đối vững vàng, phần lớn nhờ người dân tiếp tục chi tiêu như thể họ vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế.

Tuy nhiên, khoảng cách giàu nghèo vẫn tồn tại và tạo ra sự bất bình đẳng rõ rệt. Người Mỹ có thu nhập thấp thường không đủ khả năng mua nhà và cũng sở hữu rất ít cổ phiếu. Vì thế, họ ở thế bất lợi ngay từ đầu trong quá trình tích lũy tài sản.

Những thực tế tưởng như trái ngược này có thể cùng tồn tại. Vì vậy, cần xem xét kỹ từng đường nét và thay đổi của bất kỳ chữ cái nào được sử dụng để mô tả nền kinh tế.

Mỗi người có thể trải nghiệm nền kinh tế theo một cách khác nhau. Cuộc sống của một số người đang cải thiện, giống phần cuối cong lên của chữ C, trong khi những người khác vẫn chật vật trên nhánh đi xuống của chữ K. Các chỉ số kinh tế vĩ mô cũng có thể chuyển biến tích cực từ lâu trước khi sự cải thiện đó được cảm nhận trong đời sống hàng ngày.

Vì vậy, hạn chế lớn nhất của khái niệm “nền kinh tế hình chữ K” có lẽ là việc dùng một câu chuyện duy nhất để giải thích những trải nghiệm rất khác nhau trong một nền kinh tế phức tạp.