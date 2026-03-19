Thứ Năm, 19/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chủ tịch HAG mua thành công 5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,45%

Hà Anh

19/03/2026, 15:36

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.

Theo đó, ông Đức đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu HAG đăng ký trước đó, từ ngày 11/3/2026 đến ngày 18/3/2026.

Sau giao dịch, ông Đức đã tăng sở hữu cổ phiếu HAG từ hơn 304,95 triệu cổ phiếu, chiếm 24,06% lên hơn 309,95 triệu cổ phiếu, chiếm 24,45% vốn tại HAGL.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu HAG do bầu Đức và người liên quan nắm giữ sau giao dịch nêu trên lên đến hơn 375,31 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 29,61% vốn tại HAGL.

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu HAG trong thời gian ông Đức mua vào dao động quanh 15.000 đồng/cổ phần và ước tính với mức giá này ông Đức chi khoảng 75 tỷ đồng để sở hữu số 5 triệu cổ phiếu trên.

Mới đây, HĐQT HAG đã bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thắng (1975) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/3/2026.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Chí Thắng đang không nắm giữ cổ phiếu HAG nào. Hiện, ông Thắng cũng đang giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay.

Kết thúc quý 4/2025, HAG ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 722 tỷ đồng từ 209 tỷ trong quý 4/2024 lên 931 tỷ trong quý 4/2025 là do lãi từ hoạt động tài chính tăng 1.074 tỷ đồng là do lãi trái phiếu được miễn giảm; Lỗ khác tăng 320 tỷ là do Tập đoàn thanh lý một số tài sản không hiệu quả đồng thời phát sinh thêm chi phí chuyển đổi vườn cây.

Lũy kế cả năm 2025 tăng mạnh từ 1.060 tỷ năm 2024 lên gần 2.243 tỷ đồng.

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

10:52, 31/08/2025

Con trai Chủ tịch HAG đăng ký mua 27 cổ phiếu HAG

14:00, 13/08/2025

HAG lại "khất nợ" hơn 118 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã HAGLBOND16.26

16:22, 08/04/2025

Từ khóa:

chứng khoán HAG nâng tỷ lệ sở hữu

Đọc thêm

FPT điều chỉnh phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính FPT Telecom

Từ ngày 1/1/2026, FPT sẽ thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom từ hợp nhất toàn bộ (áp dụng cho công ty con) sang phương pháp hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết)

Ông Lê Văn Khiên làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV từ 17/3

Ông Lê Văn Khiên làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV từ 17/3

Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới của HĐQT công ty.

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố cùng 13 bị can...

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

Xung đột vũ trang giữa Mỹ, Israel và Iran tác động tiêu cực đến triển vọng tín nhiệm của các doanh nghiệp dầu khí hạ nguồn, các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu và năng lượng, nhóm ngành xuất khẩu và các công ty có tỷ lệ nợ vay cao.

Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh

Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh

Lợi nhuận ròng quý 1/2026 dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ CTD và CII với mức tăng 111% và 233% so với cùng kỳ, trong khi VCG và HHV có thể đạt mức tăng 21%/13% so với cùng kỳ.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

eMagazine

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

eMagazine

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hoàn thiện hành lang pháp lý xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Tiêu điểm

2

TP. Hồ Chí Minh: Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, chuẩn bị khởi công quý 3/2026

Đầu tư

3

Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Dân sinh

4

Thị trường bất động sản dần cân bằng sau biến động

Bất động sản

5

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy