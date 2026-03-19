Chủ tịch HAG mua thành công 5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,45%

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Theo đó, ông Đức đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu HAG đăng ký trước đó, từ ngày 11/3/2026 đến ngày 18/3/2026.

Sau giao dịch, ông Đức đã tăng sở hữu cổ phiếu HAG từ hơn 304,95 triệu cổ phiếu, chiếm 24,06% lên hơn 309,95 triệu cổ phiếu, chiếm 24,45% vốn tại HAGL.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu HAG do bầu Đức và người liên quan nắm giữ sau giao dịch nêu trên lên đến hơn 375,31 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 29,61% vốn tại HAGL.

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu HAG trong thời gian ông Đức mua vào dao động quanh 15.000 đồng/cổ phần và ước tính với mức giá này ông Đức chi khoảng 75 tỷ đồng để sở hữu số 5 triệu cổ phiếu trên.

Mới đây, HĐQT HAG đã bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thắng (1975) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/3/2026.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Chí Thắng đang không nắm giữ cổ phiếu HAG nào. Hiện, ông Thắng cũng đang giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay.

Kết thúc quý 4/2025, HAG ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 722 tỷ đồng từ 209 tỷ trong quý 4/2024 lên 931 tỷ trong quý 4/2025 là do lãi từ hoạt động tài chính tăng 1.074 tỷ đồng là do lãi trái phiếu được miễn giảm; Lỗ khác tăng 320 tỷ là do Tập đoàn thanh lý một số tài sản không hiệu quả đồng thời phát sinh thêm chi phí chuyển đổi vườn cây.

Lũy kế cả năm 2025 tăng mạnh từ 1.060 tỷ năm 2024 lên gần 2.243 tỷ đồng.