Trang chủ Chứng khoán

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Hà Anh

31/08/2025, 10:52

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 28/8, có 25 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với trị giá là 395 tỷ đồng, tương đương 15.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/8, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 0,92% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đoàn Hoàng Nam, người có liên quan đến người nội bộ.

Theo đó, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã mua thành công 25 triệu cổ phiếu như đã đăng ký trước đó trong phiên giao dịch ngày 28/8/2025, theo phương thức thỏa thuận.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 28/8, có 25 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với trị giá là 395 tỷ đồng, tương đương 15.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/8, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 0,92% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.

Sau giao dịch, ông Nam tăng tỷ lệ nắm giữ lên 52 triệu cổ phiếu, chiếm 4,92% vốn tại HAG. Chủ tịch hiện đang sở hữu gần 305 triệu cổ phiếu, chiếm 28,84% vốn điều lệ. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch và người có liên quan lên 269.950.533 cổ phiếu, chiếm 34,98% vốn tại HAG.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của HAG.

Theo đó, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên HAG đã chậm thanh toán 2 kỳ lãi cho lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 trong 6 tháng đầu năm 2025 với số tiền chậm thanh toán là hơn 160 tỷ đồng.

Về kết quả đàm phán với nhà đầu tư, HAG được gia hạn thời gian thanh toán đến ngày đáo hạn trái phiếu.

VnEconomy

Được biết, lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 được phát hành từ ngày 30/12/2016, tổng giá trị phát hành 6.596 tỷ đồng, lưu hành theo 2 nhóm gồm Nhóm A có tổng mệnh giá là 2.148 tỷ đồng và Nhóm B có tổng giá trị là 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Theo số liệu thống kê tại ngày 30/6/2025, tổng giá trị dư nợ gốc thực tế tại cuối ngày của lô trái phiếu này đang ở mức 1.099 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu HAG chính thức được đưa ra khỏi diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, từ ngày 26/8 do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

HAG bị phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu

14:26, 08/08/2025

HAG bị phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu

6 tháng, HAG báo lãi 870 tỷ đồng, chính thức xóa lỗ lũy kế

19:16, 31/07/2025

6 tháng, HAG báo lãi 870 tỷ đồng, chính thức xóa lỗ lũy kế

HAG trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thay thế phương án cũ

07:30, 29/07/2025

HAG trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thay thế phương án cũ

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đã bán ròng 42.199,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 29426.1 tỷ đồng.

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Theo công bố trên trang web của công ty, ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.

Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ

Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ

Mặc dù tăng mạnh 2,2% trong tuần qua nhưng VN-Index vẫn bộc lộ một chút khó khăn trong việc chinh phục ngưỡng 1700 điểm. Chỉ số vẫn chưa thể vượt qua đỉnh cao tuần trước đó nhưng cơ hội sau kỳ nghỉ Lễ 2/9 là rất lớn.

Vietjet: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc - Đơn đặt hàng tàu bay kỷ lục - Khởi công dự án Long Thành

Vietjet: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc - Đơn đặt hàng tàu bay kỷ lục - Khởi công dự án Long Thành

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán sáu tháng đầu năm 2025 với kết quả tăng trưởng vượt bậc, khẳng định tầm vóc quốc tế, thu hút đầu tư, xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm động lực phát triển hàng không của khu vực và thế giới.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn

Dù đã phần nào lắng xuống, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho thấy sức nóng âm ỉ trong tuần này, với sự cảnh báo thuế quan mới nhằm vào Trung Quốc và lập trường cứng rắn của Washington về thuế quan với Canada...

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

1

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Chứng khoán

2

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Chứng khoán

3

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Chứng khoán

4

Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh lịch sử mới sau kỳ nghỉ

Chứng khoán

5

CMC đón nhận Bằng khen của Thủ tướng trong dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh

Doanh nghiệp

