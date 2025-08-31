Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 28/8, có 25 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với trị giá là 395 tỷ đồng, tương đương 15.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/8, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 0,92% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đoàn Hoàng Nam, người có liên quan đến người nội bộ.

Theo đó, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã mua thành công 25 triệu cổ phiếu như đã đăng ký trước đó trong phiên giao dịch ngày 28/8/2025, theo phương thức thỏa thuận.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 28/8, có 25 triệu cổ phiếu HAG được giao dịch thỏa thuận với trị giá là 395 tỷ đồng, tương đương 15.800 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 29/8, giá cổ phiếu HAG tăng thêm 0,92% lên 16.500 đồng/cổ phiếu.

Sau giao dịch, ông Nam tăng tỷ lệ nắm giữ lên 52 triệu cổ phiếu, chiếm 4,92% vốn tại HAG. Chủ tịch hiện đang sở hữu gần 305 triệu cổ phiếu, chiếm 28,84% vốn điều lệ. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch và người có liên quan lên 269.950.533 cổ phiếu, chiếm 34,98% vốn tại HAG.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của HAG.

Theo đó, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên HAG đã chậm thanh toán 2 kỳ lãi cho lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 trong 6 tháng đầu năm 2025 với số tiền chậm thanh toán là hơn 160 tỷ đồng.

Về kết quả đàm phán với nhà đầu tư, HAG được gia hạn thời gian thanh toán đến ngày đáo hạn trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 được phát hành từ ngày 30/12/2016, tổng giá trị phát hành 6.596 tỷ đồng, lưu hành theo 2 nhóm gồm Nhóm A có tổng mệnh giá là 2.148 tỷ đồng và Nhóm B có tổng giá trị là 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Theo số liệu thống kê tại ngày 30/6/2025, tổng giá trị dư nợ gốc thực tế tại cuối ngày của lô trái phiếu này đang ở mức 1.099 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu HAG chính thức được đưa ra khỏi diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, từ ngày 26/8 do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.