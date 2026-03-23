Thứ Ba, 24/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chủ tịch MBS từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông

Hà Anh

23/03/2026, 18:46

Ông Lê Viết Hải cho biết do yêu cầu công tác cùng với việc được phân công nhiệm vụ mới nên ông xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT MBS từ ngày 26/3.

Sơ đồ giá cổ phiếu MBS trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) công bố đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Theo đó, ông Lê Viết Hải đã có đơn từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT MBS trước thềm ĐHĐCĐ thường niên. Trong đơn, ông Lê Viết Hải cho biết do yêu cầu công tác cùng với việc được phân công nhiệm vụ mới nên ông xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT MBS từ ngày 26/3.

Theo giới thiệu, ông Lê Viết Hải sinh năm 1975, hiện là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Ông Hải tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Tín dụng và bảo vệ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học California Miramar, Mỹ.

Ông Hải có trên 25 năm gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội với các trọng trách được giao như Giám đốc MB Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Khối SME, Giám đốc Khối Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ, Chánh VP HĐQT.

Do đó, đơn từ nhiệm của Chủ tịch Lê Viết Hải sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 26/3 tới tại Khách sạn Lotte Hà Nội, Số 54 phố Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Hà Nội. Đại hội sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết thúc năm 2025, MBS ghi nhận quy mô tài sản đạt 30.776 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 3.665 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm và tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.415 tỷ, vượt 9% so với kế hoạch, tăng 52% so với cùng kỳ; ROE đạt 15,2%

Bên cạnh đó, đại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.850 tỷ đồng, tăng lần lượt 128% và 131% so với thực hiện năm 2025.

Được biết, ngày 3/4 tới MBS sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng.

Theo đó, MBS sẽ chào bán 333,64 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông được tự do chuyển nhượng. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 1 lần.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, MBS dự kiến thu về tối đa 3.336,5 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, còn 2.336,5 tỷ đồng dùng để cho vay margin.

VnEconomy

Nếu hoàn tất phát hành, MBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.673 tỷ đồng lên mức 10.000 tỷ đồng.

Làn sóng từ nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp niêm yết

Từ khóa:

Chủ tịch Lê Viết Hải Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ĐHĐCĐ thường niên MBS Từ nhiệm chủ tịch HĐQT

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam củng cố vị thế trung tâm hồ tiêu toàn cầu

Thị trường

2

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Tiêu điểm

4

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Bất động sản

5

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy