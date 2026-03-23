Chủ tịch MBS từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) công bố đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
Theo đó, ông Lê Viết Hải đã có đơn từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT MBS trước thềm ĐHĐCĐ thường niên. Trong đơn, ông Lê Viết Hải cho biết do yêu cầu công tác cùng với việc được phân công nhiệm vụ mới nên ông xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT MBS từ ngày 26/3.
Theo giới thiệu, ông Lê Viết Hải sinh năm 1975, hiện là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Ông Hải tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Tín dụng và bảo vệ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học California Miramar, Mỹ.
Do đó, đơn từ nhiệm của Chủ tịch Lê Viết Hải sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 26/3 tới tại Khách sạn Lotte Hà Nội, Số 54 phố Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Hà Nội. Đại hội sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
Kết thúc năm 2025, MBS ghi nhận quy mô tài sản đạt 30.776 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 3.665 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm và tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.415 tỷ, vượt 9% so với kế hoạch, tăng 52% so với cùng kỳ; ROE đạt 15,2%
Bên cạnh đó, đại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.850 tỷ đồng, tăng lần lượt 128% và 131% so với thực hiện năm 2025.
Được biết, ngày 3/4 tới MBS sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng.
Theo đó, MBS sẽ chào bán 333,64 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông được tự do chuyển nhượng. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 1 lần.
Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, MBS dự kiến thu về tối đa 3.336,5 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, còn 2.336,5 tỷ đồng dùng để cho vay margin.
Nếu hoàn tất phát hành, MBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.673 tỷ đồng lên mức 10.000 tỷ đồng.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
