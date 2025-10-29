Chủ tịch nước gặp Tổng thống Mỹ và lãnh đạo cấp cao các nước dự APEC 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Việt An
29/10/2025, 21:34
Gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Việt Nam và Mỹ sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng theo hướng hai bên cùng có lợi trên cơ sở Tuyên bố chung vừa công bố, tính tới các đặc thù của Việt Nam và tầm quan trọng của quan hệ hai nước...
Ngày 29/10, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo cấp cao một số thành viên APEC.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển về chiều sâu, thực chất, ổn định và bền vững, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tựu của Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, đánh giá cao vai trò của Tổng thống trong thúc đẩy giải quyết xung đột và vãn hồi hoà bình tại một số khu vực trên thế giới thời gian vừa qua. Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp bền vững, phù hợp với luật pháp quốc tế cho các cuộc xung đột.
Với mong muốn duy trì đà phát triển ổn định, hiệu quả, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng theo hướng hai bên cùng có lợi trên cơ sở Tuyên bố chung vừa qua, tính tới các đặc thù của Việt Nam và tầm quan trọng của quan hệ hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên các mặt chính trị-ngoại giao, kinh tế - thương mại, khoa học công nghệ, quốc phòng-an ninh, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh. Việt Nam hoan nghênh Mỹ đóng góp tích cực, có trách nhiệm tại vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện với Việt Nam; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam cũng như những nỗ lực của Việt Nam về cải cách, mở cửa, hội nhập, đổi mới kinh tế mạnh mẽ.
Tổng thống Trump hoan nghênh Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Mỹ.
Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Lãnh đạo Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; đánh giá cao đóng góp của Việt Nam cho các vấn đề khu vực và quốc tế.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời mời của Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Trump và Phu nhân sớm thăm Việt Nam.
Tổng thống Trump bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về hai chuyến thăm Việt Nam năm 2017 và 2019; cảm ơn lời mời của các Nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và hứa sẽ thu xếp thăm Việt Nam.
Cũng tại cuộc chiêu đãi, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng các nước Canada, Thái Lan, Singapore, Australia và New Zealand.
Tại các cuộc trao đổi, các nhà lãnh đạo đều đánh giá cao sự phát triển mọi mặt của Việt Nam trong thời gian qua cũng như vai trò quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường và các nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, toàn diện trong thời gian tới, cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ và tích cực tham gia các tiến trình hợp tác tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, trong đó có APEC và ASEAN, đóng góp vào ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Theo các ý kiến đại biểu Quốc hội, cần rà soát, đánh giá tình hình hạ tầng giao thông ở các địa phương bị ảnh hưởng từ các trận mưa, bão, lũ; đồng thời sớm có phương án bổ sung ngân sách giúp các địa phương hoàn thiện lại hạ tầng giao thông…
Thị trường vốn phải trở thành mạch máu của sản xuất, không phải sân chơi của đầu cơ. Dòng vốn cần được định hướng chiến lược vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo, hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghệ cao và kinh tế xanh – những trụ cột tạo giá trị gia tăng và việc làm ổn định cho đất nước…
Tham dự hội nghị lần này cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu “Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”...
Nhiều địa phương phản ánh tình trạng đội ngũ cán bộ cơ sở đang phải gánh thêm nhiều việc, nhiều phần việc do tinh giản biên chế nhưng thu nhập chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến tâm lý, động lực và hiệu quả công tác...
Nhiều ý kiến đại biểu khuyến nghị cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đặt năng suất, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: