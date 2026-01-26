Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Sáng 26/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Hai bên khẳng định tiếp tục vun đắp, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; nhiệt liệt chúc mừng đồng chí tiếp tục được Đảng Nhân dân cách mạng Lào tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII. Chủ tịch nước khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp quan trọng của đồng chí Thongloun Sisoulith trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào lựa chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến thăm ngay sau khi Đại hội XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào thành công tốt đẹp có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Quang cảnh hội kiến tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhân Dân.

Điều này tiếp tục khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào, cũng như tình cảm keo sơn, kề vai sát cánh giữa hai dân tộc trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước.

Chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với Lào, sẵn sàng cùng Lào gìn giữ, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là điểm tựa chiến lược cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi nước; đồng thời là nguồn sức mạnh và động lực để hai bên tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại hội lần thứ XIV, thông qua nhiều nghị quyết và định hướng quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới. Đồng chí bày tỏ vui mừng được sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam ngay sau khi hai Đảng đều tổ chức thành công Đại hội của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường và Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa hai nước. Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã thông tin với Chủ tịch nước Lương Cường về một số nội dung chính trong kết quả Đại hội XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào; cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã cử Đặc phái viên sang Lào chúc mừng thành công của Đại hội. Đồng chí cũng thông báo về tình hình Lào thời gian gần đây và kết quả hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm; khẳng định sẽ tiếp tục cùng Việt Nam vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác Việt Nam – Lào thời gian qua, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ hai nước tiếp tục phát triển toàn diện, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường đoàn kết, chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ lập trường, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục xác định gắn kết chiến lược trong quan hệ chính trị là trụ cột, tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh, thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Hai bên tin tưởng quan hệ Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.