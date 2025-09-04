Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chiều ngày 3/9, trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ Tổng thống Nga trên cương vị mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ niềm vui mừng và sự trân trọng đối với những hỗ trợ mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Ông cũng chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới Tổng thống Putin và nhân dân Nga về những lời chúc mừng và sự tham gia của quân đội Nga trong lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường đã chia sẻ về các mục tiêu phát triển chiến lược của Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ với Nga; đồng thời, khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ sự phát triển ổn định và mạnh mẽ của Nga, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa Nga và ASEAN.

Chủ tịch nước bày tỏ niềm tin rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nhân dân Nga sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn.

Để củng cố quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các doanh nghiệp Nga tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như: công nghiệp, dược phẩm, công nghệ thông tin và công nghệ số và nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga tham gia vào các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Bày tỏ sự vui mừng khi gặp Chủ tịch nước Lương Cường trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Putin khẳng định Nga rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đa dạng với Việt Nam.

Tổng thống Putin gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua.

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc củng cố quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Putin đến Việt Nam vào tháng 6/2024 và chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh quyết tâm nâng cao hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của nhau, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng và điện hạt nhân.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nghiên cứu khoa học biển, an ninh mạng, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và du lịch. Họ cam kết tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực quan trọng, đặc biệt là Liên hợp quốc và ASEAN.

Cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Putin không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Nga mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Sự gắn kết chặt chẽ giữa hai nước sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.