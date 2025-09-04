Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hà Lê

04/09/2025, 01:28

Chiều ngày 3/9, trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ Tổng thống Nga trên cương vị mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ niềm vui mừng và sự trân trọng đối với những hỗ trợ mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Ông cũng chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới Tổng thống Putin và nhân dân Nga về những lời chúc mừng và sự tham gia của quân đội Nga trong lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường đã chia sẻ về các mục tiêu phát triển chiến lược của Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ với Nga; đồng thời, khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ sự phát triển ổn định và mạnh mẽ của Nga, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa Nga và ASEAN.

Chủ tịch nước bày tỏ niềm tin rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nhân dân Nga sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn.

Để củng cố quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các doanh nghiệp Nga tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như: công nghiệp, dược phẩm, công nghệ thông tin và công nghệ số và nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga tham gia vào các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Bày tỏ sự vui mừng khi gặp Chủ tịch nước Lương Cường trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Putin khẳng định Nga rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đa dạng với Việt Nam.

Tổng thống Putin gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua.

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc củng cố quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Putin đến Việt Nam vào tháng 6/2024 và chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh quyết tâm nâng cao hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của nhau, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng và điện hạt nhân.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nghiên cứu khoa học biển, an ninh mạng, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và du lịch. Họ cam kết tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực quan trọng, đặc biệt là Liên hợp quốc và ASEAN.

Cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Putin không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Nga mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Sự gắn kết chặt chẽ giữa hai nước sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nước tại Lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít

21:11, 03/09/2025

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nước tại Lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít

Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và làm việc tại Trung Quốc

23:51, 02/09/2025

Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và làm việc tại Trung Quốc

Từ khóa:

Chủ tịch nước Lương Cường

Đọc thêm

Chỉ đạo mới của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Chỉ đạo mới của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 268/NQ-CP về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trở thành động lực cho dân tộc vững bước phát triển!

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trở thành động lực cho dân tộc vững bước phát triển!

Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước...

Quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch

Quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.2/2025/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01/ 7/ 2025) khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi).

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nước tại Lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nước tại Lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít

Lãnh đạo các nước chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp với Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam...

Nợ công hạ xuống mức 34% GDP, cách xa trần quy định

Nợ công hạ xuống mức 34% GDP, cách xa trần quy định

Báo cáo nợ công quốc gia giai đoạn 2020–2024 của Bộ Tài chính cho thấy tỷ lệ nợ công của Việt Nam giảm gần một nửa, xuống 34% GDP vào năm 2024, cách xa trần quy định. Tuy nhiên, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lại ghi nhận xu hướng tăng, đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh xuất khẩu...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Chỉ đạo mới của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Tiêu điểm

2

VN-Index có triển vọng tiến lên vùng điểm 1.700-1.710 điểm

Chứng khoán

3

Bắc Ninh áp dụng “luồng xanh ưu tiên” để gỡ nút thắt giao thông tại các khu công nghiệp

Đầu tư

4

H&M rót vốn khử carbon trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Thị trường

5

Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường hiện diện trên thị trường bán lẻ Việt Nam

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: