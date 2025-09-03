Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nước tại Lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít

Ngày 3/9, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng
phát-xít của nhân dân thế giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch nước Lương
Cường đã gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch
nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez; Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong
Un; Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Chủ
tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay; Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin
Khurelsukh; Tổng thống Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev; Tổng thống Azerbaijan
Ilham Aliyev; Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon; Tổng thống Cộng hòa Congo
Denis Sassou N’Guesso và Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.
Tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước chuyển lời chào và thăm hỏi
của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới
lãnh đạo và nhân dân các nước; khẳng định những thành tựu Việt Nam đạt được
không thể thiếu sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo và nhân dân các nước bạn bè, anh
em; bày tỏ tin tưởng Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục chung vai sát cánh, vì
hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.
Lãnh đạo các nước chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc
khánh 2/9; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp với Việt
Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
với Việt Nam.
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ ấn tượng tốt đẹp
về chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11/2024, cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp chu đáo của
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Nhân dịp này, qua Chủ tịch nước, Quốc vương gửi lời thăm hỏi
tốt đẹp đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch
Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt
Nam; chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9.
Quốc vương nhấn mạnh hai nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn
đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; mong tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa
Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần duy trì ổn định, thúc đẩy hợp tác của mỗi
nước và ở khu vực.
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel
Bermudez bày tỏ vui mừng vừa tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của Việt
Nam; cảm ơn sự ủng hộ về cả vật chất và tinh thần mà Việt Nam đã luôn dành cho
Cuba; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác để
đưa quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt
Nam - Cuba tiếp tục đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nhắc lại những
kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm
6 năm trước; khẳng định Triều Tiên luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Hai bên
nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo
cơ sở vững chắc làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho
quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhất trí phối hợp tốt
để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, tạo khuôn khổ cho việc triển
khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Indonesia vừa được thiết lập
trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025; tích cực
chuẩn bị cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch năm 2025 của Hiệp
hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước
Lương Cường về việc triển khai thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược
toàn diện Việt Nam - Malaysia. Hai bên chia sẻ về các vấn đề khu vực; nhất trí
nỗ lực tăng cường phối hợp với các nước thành viên để xây dựng một ASEAN đoàn kết,
thống nhất, vững mạnh, với vai trò trung tâm, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn
định và phát triển ở khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay cảm ơn Chủ
tịch nước Lương Cường về lời chúc mừng Timor Leste, chia sẻ mong muốn hướng tới
chính thức trở thành quốc gia thành viên thứ 11 của ASEAN, góp phần xây dựng cộng
đồng ASEAN bao trùm, gắn kết và tự cường.
Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đánh giá cao kết quả
chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cuối năm 2024, nhất trí phối hợp triển khai
hiệu quả các kết quả quan trọng trong chuyến thăm. Hai bên nhất trí tiếp tục
thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch…
Tổng thống Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev mong muốn tăng
cường quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước, nhất là thúc đẩy trao đổi
đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại – đầu tư, năng lượng,
dầu khí, khai khoáng.
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhất trí với đề nghị của
Chủ tịch nước Lương Cường về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược vừa
được thiết lập, triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm của
Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan tháng 5 vừa qua; tăng cường hợp tác trong các
lĩnh vực nhiều tiềm năng như giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, văn hóa,
thể thao, du lịch, hợp tác địa phương.
Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon khẳng định coi trọng
quan hệ truyền thống, hợp tác với Việt Nam, luôn yêu mến dân tộc Việt Nam anh
hùng; bày tỏ sẵn sàng sớm thăm Việt Nam; mong hai nước tăng cường hợp tác cùng
có lợi, tổ chức các diễn đàn hợp tác doanh nghiệp, kết nối các chuyến bay thẳng,
tạo thuận lợi cho đi lại của người dân hai nước.
Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Denis Sassou N’Guesso và Tổng
thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước về việc
đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè truyền thống châu Phi,
trong đó có hai nước Cộng hòa Congo và Zimbabawe ngày càng đi vào chiều sâu, thực
chất, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa
phương, nhất là trong luôn khổ Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Nhóm
các nước đang phát triển (G77).
Các cuộc gặp diễn ra trong không khí thân tình, thắm tình hữu
nghị, thể hiện quan hệ tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu giữa Việt Nam với
các nước, nhất là các bạn bè truyền thống ở nhiều khu vực trên thế giới từ
Trung Á đến châu Âu, châu Phi.