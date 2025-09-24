Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các nghị sỹ Hoa Kỳ

Tiếp các nghị sĩ Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, khẳng định Việt Nam hoan nghênh các kết quả thực chất trong triển khai khuôn khổ quan hệ này...
Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Phiên thảo luận chung
cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ,
chiều 23/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thượng nghị sỹ
Chris Coons - Thành viên cấp cao Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Hạ nghị sỹ
Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ và Hạ nghị sỹ Young Kim, Chủ
tịch tiểu ban Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng
trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt là sau khi hai nước
thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023; khẳng định Việt
Nam hoan nghênh các kết quả thực chất trong triển khai khuôn khổ quan hệ này, đồng
thời nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế độc lập,
tự cường và hội nhập sâu rộng.
VIỆT NAM - MỸ LÀ HÌNH MẪU TIÊU BIỂU TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ
Tiếp Hạ nghị sỹ Brian Mast và Hạ nghị sỹ Young Kim, Chủ tịch
nước Lương Cường khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc
lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên
tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; Việt Nam luôn coi Mỹ là đối
tác có tầm quan trọng chiến lược tại khu vực và trên thế giới.
Chia sẻ với Hạ nghị sỹ Brian Mast về những thành tựu của
quan hệ hai nước trong chặng đường 30 năm qua, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng
định quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế, cho thấy
nếu có quyết tâm, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ các lợi ích chung,
các quốc gia có thể vượt qua quá khứ đau thương để xây dựng tương lai hợp tác
và hữu nghị tốt đẹp hơn, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp tích
cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững tại khu vực cũng như
trên toàn cầu.
Đánh giá cao vai trò của Quốc hội và các nghị sỹ Mỹ trong nỗ
lực hàn gắn, hòa giải, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp
tác song phương, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hạ nghị sỹ Brian Mast và Ủy
ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy quan hệ giữa hai
nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kênh hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua
việc trao đổi đoàn, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp nhằm giúp thúc đẩy
phát triển các lĩnh vực hai bên cùng có nhu cầu, tăng cường lòng tin.
Về vấn đề hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Chủ tịch nước
Lương Cường đánh giá cao sự ủng hộ của Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong việc xử
lý chất độc da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa cùng các chương trình hỗ trợ nạn
nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam.
Hạ nghị sỹ Brian Mast khẳng định Mỹ coi Việt Nam là một
trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á và ủng hộ triển khai thực chất
quan hệ song phương; quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu về hàn gắn, hòa giải.
Hạ nghị sỹ Brian Mast nhấn mạnh trên cương vị Chủ tịch Ủy
ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông sẽ tích cực thúc đẩy giao lưu nghị viện, tăng cường
đối thoại giữa các nhà lập pháp hai nước, cũng như thúc đẩy các sáng kiến tăng
cường hợp tác kinh tế-thương mại, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng có lợi
ích.
Hạ nghị sỹ Brian Mast cũng cam kết sẽ ủng hộ và thúc đẩy Quốc
hội Mỹ tiếp tục thực hiện cam kết đảm bảo nguồn lực phù hợp cho các dự án nhân
đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
Về phần mình, Hạ nghị sỹ Young Kim đánh giá cao vai trò cầu
nối của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và hoan nghênh việc hai nước tiếp tục thúc
đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, giáo dục-đào
tạo, giao lưu nhân dân...
Tại cuộc tiếp Thượng nghị sỹ Chris Coons, Thành viên cấp cao
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao vai trò
của Thượng nghị sỹ Chris Coons cũng như các thế hệ nghị sỹ Quốc hội Mỹ trong việc
hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trong
lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo.
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường
tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư, coi đây
là một trong những trụ cột quan trọng và cùng nhau đối thoại để xử lý các khác
biệt còn tồn tại.
Đánh giá cao thế mạnh của bang Delaware trong lĩnh vực công
nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dược phẩm, Chủ tịch
nước đề nghị Thượng nghị sỹ Chris Coons thúc đẩy hợp tác giữa hai
nước cũng như giữa bang Delaware và các địa phương của Việt Nam trên những lĩnh
vực này.
Về phần mình, Thượng nghị sỹ Chris Coons khẳng định Việt Nam
là một trong những đối tác hàng đầu của Mỹ tại khu vực; chúc mừng Việt Nam đã đạt
được nhiều thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua và
bày tỏ vui mừng với những tiến triển thực chất trong triển khai quan hệ Đối tác
chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ, trong đó có việc tăng cường trao đổi, tiếp
xúc giữa cơ quan lập pháp hai nước.
Thượng nghị sỹ Chris Coons nhấn mạnh Thượng viện Mỹ ủng hộ mạnh
mẽ việc thúc đẩy tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, nhất là
kinh tế - thương mại, giải quyết hậu quả chiến tranh, giáo dục-đào tạo; khẳng định
trên cương vị của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác chiến lược
toàn diện Việt Nam - Mỹ; phát huy truyền thống mà các thế hệ thượng nghị sỹ đi
trước để lại, nhất là trong việc thực hiện cam kết hỗ trợ hợp tác khắc phục hậu
quả chiến tranh.
Thượng nghị sỹ Chris Coons cũng đánh giá cao vai trò của Đại
học Fulbright Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa hai nước, qua
đó góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện khâu đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao.
Trong các cuộc tiếp, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu
vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc Mỹ tiếp tục coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp
tác trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh biển, phát triển bền
vững.
Các nghị sỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối
thoại và hợp tác với ASEAN nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển bền vững
tại khu vực.
Đọc thêm
Thủ tướng: Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025, đồng thời yêu cầu kiểm điểm hằng tuần, xử lý dứt điểm vi phạm, thiết lập lại trật tự quản lý đội tàu cá đúng luật, phát triển ngành thủy sản bền vững, lâu dài, nâng cao đời sống ngư dân và bảo vệ uy tín quốc gia...
Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80: Hướng tới một thế giới đa cực và bền vững
Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ
Dự án Luật sửa đổi tập trung vào việc hỗ trợ khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo thực thi cam kết quốc tế, cập nhật các xu hướng công nghệ mới…
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam
Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ dự buổi Toạ đàm với Tập đoàn NVIDIA nhằm tổng kết kết quả hợp tác của Việt Nam và NVIDIA, đồng thời định hướng các nội dung công việc giữa hai bên trong thời gian tới...
Luật An ninh mạng sửa đổi mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số
Khuyến khích các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng để nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: