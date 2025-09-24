Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị
Như Nguyệt
24/09/2025, 10:42
Ngày 23/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị...
Theo Tờ trình, mục đích ban hành Nghị quyết nhằm thực hiện
xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xác định rõ vai trò và
chức năng đô thị trong mô hình mới.
Đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc phân cấp quản lý
đô thị hiệu quả hơn, định hướng quy hoạch phát triển đô thị phù hợp hơn, đảm bảo
tính ổn định và bền vững; khắc phục các bất cập hiện tại trong hệ thống
phân loại.
Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 4 Chương, 16 Điều. Trong
đó, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung đối tượng phân loại đô thị, gồm: thành
phố (TP) trực thuộc Trung ương, khu vực dự kiến thành lập TP trực thuộc Trung
ương, khu vực đô thị thuộc tỉnh, TP, khu vực dự kiến thành lập phường và đặc
khu.
Hệ thống phân loại gồm 3 loại: I, II, III; không đánh giá đô
thị loại đặc biệt và loại V, đồng thời bỏ loại I thuộc tỉnh để tránh chồng
chéo.
Dự thảo cũng sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị, rút gọn từ 5 còn 3 nhóm. Bổ
sung các tiêu chuẩn mới về đô thị xanh, đô thị thông minh và ứng phó biến đổi
khí hậu. Đổi mới cách thức đánh giá, phân định rõ tiêu chuẩn ở cấp tỉnh gắn với
vai trò đô thị trong phạm vi tỉnh, vùng, quốc gia và tiêu chuẩn ở cấp phường gắn
với phục vụ dân sinh, quản trị cơ sở.
Dự thảo chỉ quy định tiêu chuẩn cho loại
I, II, III, không đánh giá loại đặc biệt và loại V.
Đồng thời, bổ sung quy định áp dụng theo vùng miền và yếu tố đặc thù, cho phép
giảm chuẩn về dân số, mật độ, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đối với khu vực miền
núi, biên giới, hải đảo, đồng bằng sông Cửu Long, cố đô và di sản UNESCO, bảo đảm
tính linh hoạt và khả thi.
Sửa đổi thẩm quyền công nhận, phân cấp mạnh cho địa
phương: Thủ tướng chỉ công nhận loại đặc biệt; Bộ Xây dựng công nhận loại I;
UBND tỉnh công nhận loại II, III và các phường; Chính phủ quy định chi tiết về
thủ tục, bảo đảm nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm”.
Bên cạnh đó, dự thảo còn bổ sung quy định về tổ chức thực hiện, yêu cầu địa
phương căn cứ kết quả phân loại để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển
đô thị, phân kỳ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian kiến
trúc, định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu...
Góp ý tại Hội đồng thẩm định, một số đại biểu đồng tình với sự cần thiết ban hành Nghị
quyết; đánh giá dự thảo Nghị quyết khá hoàn chỉnh, tương thích với các điều ước
quốc tế, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay; Nghị quyết còn đưa
ra nhiều tiêu chí mới về đô thị xanh, đô thị thông minh, chuyển đổi số…
Các đại
biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại từ ngữ, chính tả; bổ sung
thêm nội dung để bảo đảm trình tự thủ tục; đề nghị rà soát lại câu chữ, thể thức
kỹ thuật để đáp ứng ngôn từ quy phạm, thống nhất với luật khác…
Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn
Thanh Tú cho biết trong bối cảnh của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và
Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị
không còn hiệu lực, việc ban hành Nghị quyết là hoàn toàn cần thiết.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá dự
thảo Nghị quyết hợp hiến, hợp pháp. Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại
phạm vi, đối tượng để chỉnh sửa cho phù hợp; rà soát lại một số điều khoản để đảm
bảo thống nhất với một số điều quy định tại Luật Thủ đô.
Về sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Thứ
trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị Bộ Xây dựng phải đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ
theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên.
Về tính tương thích với điều ước quốc tế,
Thứ trưởng đề nghị tham khảo thêm kinh nghiệm quốc tế về phân loại đô thị để đảm
bảo sự phù hợp; hoàn thiện hồ sơ, ngôn ngữ, kỹ thuật, trong đó, tập trung hoàn
thiện bảng so sánh, đồng thời tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ
quan, đơn vị.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Định hướng phát triển đô thị, nông thôn tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới
15:03, 17/09/2025
Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn
16:12, 09/09/2025
Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hải Phòng
Quy định mới về trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 250/2025/NĐ-CP ngày 22/9/2025 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự...
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các nghị sỹ Hoa Kỳ
Tiếp các nghị sĩ Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, khẳng định Việt Nam hoan nghênh các kết quả thực chất trong triển khai khuôn khổ quan hệ này...
Thủ tướng: Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025, đồng thời yêu cầu kiểm điểm hằng tuần, xử lý dứt điểm vi phạm, thiết lập lại trật tự quản lý đội tàu cá đúng luật, phát triển ngành thủy sản bền vững, lâu dài, nâng cao đời sống ngư dân và bảo vệ uy tín quốc gia...
Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80: Hướng tới một thế giới đa cực và bền vững
Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ
Dự án Luật sửa đổi tập trung vào việc hỗ trợ khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo thực thi cam kết quốc tế, cập nhật các xu hướng công nghệ mới…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: