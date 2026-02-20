Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, chúc Tết các công trường chống ngập trọng điểm trong những ngày đầu Xuân
Dũng Hiếu
20/02/2026, 22:12
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dẫn đầu Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, động viên lực lượng thi công tại nhiều dự án chống úng ngập trọng điểm. Nhiều hạng mục được tổ chức 3 ca 4 kíp, duy trì nhịp độ xuyên lễ, xuyên Tết.
Sáng 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Hà Nội đã dẫn đầu Đoàn công tác của Thành phố đi kiểm tra, động viên và chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại một số công trường thi công các dự án chống úng ngập trọng điểm trên địa bàn.
TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHO CÁC DỰ ÁN CHỐNG NGẬP CẤP BÁCH TRƯỚC MÙA MƯA 2026
Điểm kiểm tra đầu tiên của Đoàn công tác là Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương kết hợp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường tiêu thoát nước khu vực Bắc Từ Liêm. Dự án được UBND Thành phố ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và phê duyệt đầu tư trong tháng 11/2025 và 2/2026, với tổng mức đầu tư 920,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.
Công trình triển khai trên địa bàn các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, nhằm tăng cường tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 350 ha thường xuyên ngập úng; bảo đảm bổ cập ổn định cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5 m³/giây; đồng thời phục vụ tưới cho khoảng 36 ha đất nông nghiệp hiện trạng.
Dự án cải tạo trạm bơm Thụy Phương với công suất 5 m³/giây, kết hợp tiêu nước ra sông Nhuệ; cải tạo đồng bộ tuyến kênh Thụy Phương dài khoảng 3,6 km. Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến sông Tô Lịch xây dựng tuyến cống hộp 3x3 m, dài khoảng 4 km dọc Hoàng Minh Thảo – Võ Chí Công, có hệ thống cửa điều tiết nhằm ngăn nước thải xâm nhập khi bổ cập.
Theo kế hoạch, các hạng mục chống ngập hoàn thành trước 30/4/2026; đến 30/6/2026 hoàn thiện cảnh quan, hoàn trả mặt đường và chính thức bổ cập nước cho sông Tô Lịch.
Tiếp đó, Đoàn kiểm tra Dự án Hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc – công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng. Dự án hình thành hồ điều hòa dung tích khoảng 0,5 triệu m³, trong đó dung tích điều hòa khoảng 0,4 triệu m³, nhằm tăng khả năng trữ nước, điều tiết dòng chảy và giảm úng ngập khu vực.
Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước 30/4/2026, trọng tâm là kè bao dài 1.952 m và đào khoảng 730.000 m³ đất lòng hồ; các hạng mục cảnh quan hoàn thành trước 31/5/2026.
Đoàn công tác cũng thăm, kiểm tra Gói thầu số 49 xây dựng hệ thống cống bao sông Lừ thuộc Dự án xử lý nước thải Yên Xá. Gói thầu có giá trị hơn 672,7 tỷ đồng, thu gom nước thải dọc sông Lừ đưa về Nhà máy Yên Xá với lưu lượng khoảng 75.000 m³/ngày đêm.
Trong tổng thể dự án, nhà máy xử lý và tuyến ống dọc sông Tô Lịch đã vận hành từ tháng 6/2024. Riêng Gói thầu 49, dù hợp đồng hoàn thành vào tháng 10/2027, song theo chỉ đạo của UBND Thành phố, nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026, tổ chức 3 ca 4 kíp, thi công xuyên Tết; từ ngày 20/2 đã bắt đầu khoan kích nhịp đầu tiên đường kính D1500.
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC HẠNG MỤC TIÊU THOÁT NƯỚC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRỌNG ĐIỂM
Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ghi nhận tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng thi công khi duy trì nhịp độ làm việc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nhiều mũi thi công được tổ chức 3 ca 4 kíp, huy động nhân lực, thiết bị ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần giữ vững tiến độ các dự án trọng điểm về thoát nước và môi trường của thành phố.
Lãnh đạo thành phố đánh giá cao việc các đơn vị chủ động khắc phục khó khăn về mặt bằng, thời tiết, tổ chức thi công khoa học, duy trì lực lượng trực Tết để triển khai các hạng mục then chốt. Việc khởi động các mũi khoan kích, đào mở và thi công kè hồ ngay sau kỳ nghỉ được xác định là yếu tố quan trọng nhằm tạo đà hoàn thành các mục tiêu năm 2026.
Nhấn mạnh yêu cầu trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các ban quản lý dự án và nhà thầu tiếp tục tập trung cao độ cho các hạng mục đường găng, nhất là những phần việc phục vụ chống ngập úng trước mùa mưa. Các đơn vị được yêu cầu rà soát tiến độ tổng thể, bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, bảo đảm thi công liên tục, không để gián đoạn.
Cùng với yêu cầu về tiến độ, lãnh đạo thành phố lưu ý công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại công trường; quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm các quy định kỹ thuật, có biện pháp che chắn, phân luồng giao thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực dự án.
Thành phố cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra, sớm phát huy hiệu quả các công trình trong công tác chống ngập, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.
