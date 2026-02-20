Thủ tướng kiểm tra, thúc tiến độ hai tuyến cao tốc chiến lược Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra hiện trường, thăm và động viên lực lượng thi công hai dự án cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh. Chuyến công tác tập trung đánh giá tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hoàn thành các tuyến đường chiến lược kết nối khu vực biên giới phía Bắc.

Sáng 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra, chỉ đạo thúc đẩy triển khai hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Cùng tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng.

HAI TUYẾN CAO TỐC HỮU NGHỊ - CHI LĂNG, ĐỒNG ĐĂNG – TRÀ LĨNH: THÔNG TUYẾN CỤC BỘ, TIẾT GIẢM CHI PHÍ

Dự án cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, có chiều dài khoảng 60 km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt khi kết nối trực tiếp với ba cửa khẩu quốc tế gồm Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh, tạo hành lang giao thông quan trọng phục vụ xuất nhập khẩu và phát triển logistics khu vực biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ và mừng tuổi, động viên công nhân thi công dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ảnh: TTXVN

Dự án có tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng, được khởi công ngày 21/4/2024. Theo báo cáo của chủ đầu tư và các nhà thầu, hiện nay trên công trường đang huy động hơn 3.200 nhân sự và trên 1.200 máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt tại hơn 150 mũi.

Đến thời điểm kiểm tra, sản lượng thực hiện dự án đạt khoảng 63% giá trị hợp đồng. Tuyến cao tốc đã thông tuyến cục bộ 50/59 km, nhiều hạng mục chính đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện toàn tuyến theo kế hoạch đề ra.

Dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) với tổng mức đầu tư 25.550 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93 km, bao gồm hai hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt, tổng mức đầu tư 14.331,618 tỷ đồng, được khởi công ngày 1/1/2024. Giai đoạn 2 được khởi công ngày 19/8/2025, gồm mở rộng 93,35 km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây dựng mới 27,71 km cao tốc nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh, với tổng mức đầu tư 12.072 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết nhân dân khu vực dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) đi qua. Ảnh: TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20/1/2026, nhiều hạng mục trong giai đoạn 1 đã được kịp thời điều chỉnh thiết kế để phù hợp với phương án mở rộng ở giai đoạn 2. Các nhà đầu tư và nhà thầu triển khai thi công đồng thời cả hai giai đoạn, qua đó tiết giảm chi phí đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Hiện trên công trường dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh đang huy động hơn 1.300 thiết bị và trên 2.800 nhân sự, tổ chức thi công tại 211 mũi. Sản lượng giai đoạn 1 đạt khoảng 65% giá trị hợp đồng, dự án đã thông tuyến cục bộ 85/93 km.

Khảo sát thực địa, chứng kiến tiến độ và không khí thi công trên công trường, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của các chủ thể tham gia dự án, trong đó có các nhà đầu tư, nhà thầu và đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc xuyên dịp Tết.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển hạ tầng là điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế – xã hội. Việc sớm hoàn thành các tuyến cao tốc kết nối Cao Bằng, Lạng Sơn với cả nước, đặc biệt là kết nối các cửa khẩu với Trung Quốc, sẽ tạo động lực thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

THÁO GỠ MẶT BẰNG, BỐ TRÍ VỐN, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH ĐÚNG MỐC

Trong chuyến công tác, Thủ tướng đã thăm hỏi, tặng quà và động viên người dân tham gia lao động trên công trường trong dịp Tết; ghi nhận sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, nhường đất cho các dự án. Thủ tướng mong muốn người dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhà đầu tư, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới do các tuyến cao tốc mang lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ảnh: TTXVN.

Chiều cùng ngày, tại xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để rà soát tình hình triển khai hai dự án. Cuộc làm việc tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bố trí vốn, đầu tư trạm dừng nghỉ và cơ chế khuyến khích, thưởng tiến độ đối với các dự án PPP.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh Lạng Sơn và Cao Bằng là hai tỉnh có vị trí chiến lược, là “phên dậu” phía Bắc của Tổ quốc, nằm trong chủ trương phát triển hạ tầng chiến lược của Đảng và Nhà nước. So với chuyến kiểm tra đầu năm 2025, tiến độ và quy mô hai dự án đã có nhiều điểm tích cực, từ quy mô đầu tư, tốc độ triển khai đến sự tham gia ngày càng nhiều của doanh nghiệp địa phương.

Thủ tướng khẳng định mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 của hai tuyến cao tốc vào ngày 19/5 tới; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, nhà đầu tư và nhà thầu quyết tâm cao, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, lấy hiệu quả làm thước đo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ảnh: TTXVN

Chính phủ thống nhất bố trí vốn cho hai dự án, giao Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, đề xuất phương án huy động, cân đối các nguồn vốn hợp pháp. Đối với những vị trí mặt bằng còn vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy địa phương trực tiếp chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Trên cơ sở đánh giá yêu cầu phát triển hạ tầng khu vực, Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu phương án đầu tư tuyến cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng theo cơ chế phù hợp, triển khai nhanh, bảo đảm hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Khu tái định cư Đông Khê, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng là khu tái định cư cho bà con trong vùng dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh ở xã Đông Khê.

Thăm các gia đình trong Khu tái định cư, cảm ơn bà con đã nhường đất cho dự án, Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là giữ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân .Thủ tướng yêu cầu chính quyền rà soát bảo đảm bà con đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; quan tâm tạo sinh kế cho bà con nhân dân, nhất là đây là khu vực vùng sâu, vùng xa, có truyền thống cách mạng hào hùng, một lòng theo Đảng.

Chỉ đạo việc đầu tư khu tái định cư đảm bảo đầy đủ các hạ tầng thiết yếu và tạo sinh kế cho người dân, Thủ tướng tin tưởng, khi có tuyến cao tốc đi qua, nơi đây sẽ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn; công việc sản xuất kinh doanh của bà con sẽ thuận lợi hơn; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên.