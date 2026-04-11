Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường dự Đại hội đồng IPU-152

Đỗ Như

11/04/2026, 09:51

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đồng IPU-152 tại Istanbul, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, rạng sáng 11/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italy từ ngày 11 - 17/4/2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh; Chủ tịch Kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung tướng Tào Đức Thắng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh; Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà cùng tham gia Đoàn.

Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ mới; là bước triển khai kịp thời, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, góp phần khẳng định vị thế và tư duy đối ngoại mới của Việt Nam.

Chuyến công tác thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế; tiếp tục thể hiện sự coi trọng và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với IPU; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng là Italy và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, không chấp nhận tăng trưởng nóng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, không chấp nhận tăng trưởng nóng

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra tháng 7/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra tháng 7/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữ ổn định vĩ mô, tăng trưởng bền vững

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữ ổn định vĩ mô, tăng trưởng bền vững

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Multimedia

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

